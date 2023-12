Malinka vendégsége

Vészesen közeleg a vendégségek időszaka. Valahogy úgy lehetne ezt velősen összefoglalni, hogy meglátogatunk és vendégül látunk mindenkit, akikkel egyébként év közben is találkozunk, csak mindezt három napba próbáljuk belesűríteni a karácsonyi időszakban. Két csapatra oszlik ilyenkor az emberiség keresztény fele: az egyik fogadja az érkezőket ünnepi traktával, a másik része házról házra vándorol, végigjárja a teljes rokonságot és barátokat, hogy mindenhol legyen egy kis ünneplés.

Nem tudom mások hogy vannak vele, de mi például nem takarjuk el szemérmesen a betlehemet és nem zárjuk be a hátsó szobába a karácsonyfát, nehogy sértsük valakinek a másfajta meggyőződését. Nagy eséllyel karácsonyi zene is fog szólni, még adventi koszorú is lesz az asztalon, igazi, három lila, egy rózsaszín gyertya, és a falon is fent marad a kereszt, illetve a kerámiaházikó a konyhában, amire minden reggel és este ránézek egy pillanatra: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” – áll rajta a részlet a Zsoltárok könyvéből. A nagyobbik fiam kapta a keresztelőjére édesanyámtól, és mostanra napi rituálémmá vált ezzel kezdeni és zárni a napot. Úgy hiszem, ha mindennap elolvasom, talán a részemmé válik.