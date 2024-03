Alkotmányos államcsínyre készülnek

Két résztvevőt idézek, az egyik Saryus Wolski:

„Ez nem az EU-szerződések reformja, hanem alkotmányos államcsíny, a nemzetállamok szuverenitásának megszüntetésére tett kísérlet.”

A másik a belga Gerolf Annemans:

„A politikai színházzal és manipulációval indokolt nagyobb centralizáció helyett a nulláról kell tárgyalnunk egy új EU-szerződést, hogy helyreállítsuk a szubszidiaritást és a demokráciát Európában.”

A vitafórum összegzésében így fogalmaztak a résztvevők: „A múlt év végén az Európai Parlament egy sor reformjavaslatot terjesztett elő, amelyek tökéletesen körvonalazzák a mainstream EU hosszú távú szándékait, miközben a nyilvánosságot szándékosan homályban tartják.”

Ehhez még annyit érdemes hozzátenni, hogy 2023 októberében az Európai Parlament jogi bizottsága és alkotmányügyi bizottsága jelentést fogadott el, amelyben úgy érvelnek, hogy az uniós jog nemzeti joggal szembeni elsőbbségének elvét kifejezetten be kell építeni az uniós szerződésekbe. Mit is jelent mindez? Nem mást, mint a tagállamok teljes jogi-alkotmányjogi, valamint gazdasági, kulturális alávetettségét a brüsszeli vezetésnek. Egy szuperállam létrehozását, amely még az Egyesült Államokhoz képest is sokkal centralizáltabb hatalmat adna Brüsszelnek, mert még a tengerentúlon is több önálló joga van az államoknak, mint a tervek szerint a kontinensünkön lenne a nemzetállamoknak. Mindennek érdekében akarják megváltoztatni az uniós alapszerződéseket, éppen ellenkező irányban, mint amit mi, magyarok és talán még néhány ország elképzeltek valaha is.

Ezért léptünk be 2004-ben, hogy ide jusson az unió?

És mégis: a mostani helyzet, ez a veszély már terjedelmében és tartalmában más, mint az, amikor minket és a lengyeleket kipécéztek maguknak, és folyamatosan támadtak bennünket, eleinte politikai eszközökkel, majd, miután ez nem volt hatásos, jogi és pénzügyi eszközöket is bevetettek. A támadássorozat persze ma is zajlik, és folytatódni is fog ellenünk. Lengyelországban már elérték céljukat, a kormányváltást, tehát ott már „minden oké”, sőt ennek erősödésére is számíthatunk.

De! A brüsszeli és davosi elit egy óriási lépést tett a nagy cél felé, ma már nem elég nekik, hogy minket támadjanak. Itt már a globalista világkormányzással összefüggésben azt tűzik ki célul, hogy ne pusztán minket söpörjenek le a pályáról, mert ezzel még csak azt érik el, hogy nem lesz tagállam, amely ellenállna az aktuális céljaiknak, mint pél­dául Ukrajna tökkelütött módon való támogatása vagy a migráció támogatása.

Ennél már többre vágynak, a végcél, a totális állam lebeg a szemük előtt, amellyel minden ellenállást végleg megtörnek, mert átalakítják az egész uniót. Az viszont nem vitás, hogy abban, hogy egy csapásra már az uniós szerződések átalakítására is törnek, nagy szerepünk volt – mivel például egyszer már éltünk az uniós vétó eszközével.

Mi következik ebből? Itt már az összes tagállam sorsáról van szó, arról, hogy együtt megyünk a levesbe vagy együtt állunk ellent ennek, vagy legalábbis a tagállamok egy része megpróbál ellenállni a szuperföderális-globalista elképzelések megvalósulásának.

Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy az unióból nem kifelé, hanem egyre befelé kell mennünk, akkor szerintem csak arra gondolhat, hogy eszünk ágában sincs kilépni egy erős, szuverén tagállamokból álló unióból.

Viszont jómagam csak egy ilyen unióba mennék befelé.

Ezzel szemben ha a választások után mégis létrejönne – akaratunk ellenére – egy szuperföderális, a tagállamok összes nemzeti jogát elvevő, szuverenitásunkat csírájában megszüntető unió, amelyben minden önállóságunkat elveszítjük külpolitikai, belpolitikai, gazdasági, adózási, oktatási, környezetvédelmi, médiabeli, honvédelmi, tudományos, mezőgazdasági, határvédelmi, egészségügyi és háborús kérdésekben, tehát mindenben, ami fontos, akkor személy szerint úgy látom, egy ilyen unióba nem érdemes, nem szabad befelé menni.

Isten óvja a független nemzetekből álló Euró­pát, s nem a szuperföderális uniót!