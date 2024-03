Nonszensz a gyűlölködő gyurcsányista plakát

A második üzenet, hogy nem Novák Katalin köztársasági elnök volt az ügy fő célpontja, hiszen nem az ő fotója van a plakáton. Ez azt jelenti számomra, hogy legyek észnél, mert fontos választási év van, és nem engedhetem meg magamnak, hogy elbizonytalanodjak. A hazám is támadás alatt áll. Sokan voltunk, akár női létünk miatt is, akik követtük elnök asszony posztjait, találkozásait, megnyilatkozásait. Mindig az jutott eszembe, hogy milyen példás a közéleti szereplése, és a jövőben sem ezt az egy politikai hibát szeretném emlegetni. A konzekvencia le lett vonva, kár a gittet tovább rágni. Egy ilyen csillaghullásnak csak valamilyen ezoterikus magyarázata lehet: például egy tragikus történés megelőz egy még tragikusabbat. Nem láthatjuk a nagy összefüggéseket, de mindenki érzi, hogy most forrponton van Európa. Egy vigasza viszont van az embernek: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.” (Róm. 8, 28.) Kívánom, hogy elnök asszony így érezze!

Számomra pedig a harmadik üzenete a plakátnak az, hogy sikerült társadalmi konszenzust összehozni a gyermekvédelem ügyében, ami eddig mind az európai, mind a hazai baloldali porondon bukásra volt ítélve. Gyakorlatilag ezért sem kapta meg Magyarország a neki járó EU-s pénzeket. Én úgy fogom fel, hogy több tízezer olyan ember kiment tüntetni, akiről soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen ügyben, mint a pedofília elleni küzdelem, számítani lehet rájuk. Sokan exponálták magukat, ezt nem tagadhatják le. Még szigorúbb szabályok jöhetnek, ezért megnyugtató, hogy a gyermekvédelem Gyurcsány Ferencnek is fontos lett. Jobb későn, mint soha! Feltételezem, meg is szavaz majd a parlamentben minden szigorító jogszabályt. Dobrev Klára pedig az Európai Parlamentben kérhet majd szót a témában, hogy elmondja, miként világosodott meg. Mi pedig, átlag halandók, azért továbbra is a családot tekintjük társadalmunk alapegységének.

Persze mindannyian érezzük, hogy a Demokratikus Koalíció legújabb agyszüleménye összességében egy nonszensz. Megkockáztatom azt is, hogy aki ezt a plakátot összehozta, az teljesen elvesztette a józan ítélőképességét. Ehhez baloldali értelmiségiként is nehéz lesz lesüllyedni. Mert aki nem tisztel sem Istent, sem embert, az miként várja, hogy rá szavazzanak egy olyan időszakban, amikor Európában háborús készültség van?

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke 20. évértékelő beszédét tartja a budapesti Radisson Blu Béke Hotelben 2024. február 24-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)