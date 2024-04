Az irigy dollármédia

A magamfajta publicisták eredendő bűne az, hogy létezünk. Ehhez jön még kiegészítő vétkek súlyos stigmájaként, hogy van véleményünk, ami sokszor homlokegyenest az ellenkezője a globalista újbaloldal hablatyolásának. Ám az, hogy ezt még hirdetni is merészeljük, na, ez már a vég egy Orbán-fóbiás szemé­ben. Sunyin titkolják ugyan, de a Sajtóklubot és a Megafont látva még a halálbüntetés visszaállítása is megfordul a fejükben.

Nyilván ez vezetett odáig, hogy a dollárbaloldal finanszírozójának, Soros Györgynek a hátsó feléből ki sem látszó lakájmédia guruló dollárokkal kitömött propagandistái mostanában azon hőbörögnek, mennyit költöttek a megafonosok Magyar Péter lejáratására. Úgy tudják elénk köpni ezt a kifejezést, mint egy förtelmes gusztustalanságot: lejáratására!

Így hívják azt, ha nemzeti, konzervatív, szuverenista véleményvezér olyasmit is közzétesz a globalista ellenzék aktuális üdvöskéjéről, amit az hősiesen el akar hallgatni. Bezzeg ha ugyanezt ők csinálják velünk, az a független, objektív tényfeltárás, oknyomozás, felvilágosítás és bátor leleplezés netovábbja.

Mint jelen esetben is, amikor halált megvető bátorsággal listát készítenek egy teljesen nyilvános adatbázisból azért, hogy bebizonyítsák, a megafonosok nem csupán léteznek, gondolkodnak is, következtetéseiket el is mondják, és uram irgalmazz, azt szeretnék, ha gondolataik minél többekhez eljutnának. Mindezt olyan éllel, mintha ez a cselekedet egyenértékű lenne egy anyaszomorító gyerekgyilkos tetteivel. Na, ez a lejáratás. Arról nem mi tehetünk, hogy annak is szánalmas.

Mert ugyan árulják már el ezek a magas lóról moralizáló botcsinálta nyilvánosság-ellenőrök, az ő bandájuk mennyit költött az elmúlt tizennégy évben Orbán Viktor, az általa vezetett kormány és a szavazótábora lejáratására?

Hány évnyi nemzeti összterméknek megfelelő összeg ment el a maffiakormány, a rendszerszintű korrupció, a szétlopták az országot és a fullasztó diktatúra szemenszedett hazugságainak elterjesztésére, aminek következtében százezrek hiszik el azt az ostobaságot szerte Magyarországon, hogy a kutya bolhásságától a rossz időn keresztül a gyerek intőjéig mindenért a magyar miniszterelnök a hibás?

Mennyi ment a guruló dollárokból annak a habzó szájú gyűlöletnek a felkorbácsolására, ami Magyar Péter ki tudja, miből finanszírozott rendezvényein egyre félelmetesebb formákat ölt? Ezt listázzátok ki, ha olyan okos és rendkívül tehetséges újságírók vagytok, aminek hazudjátok magatokat.

A globalista propagandisták bevett módszere az is, hogy miközben próbálnak bennünket, szuverenista ellenfeleiket lejáratni, hitelteleníteni, ők maguk megpróbálják saját hitelességüket csalárd módon úgy növelni, hogy tudományos alátámasztást kérnek erre hajlandó egyetemi szakemberektől. Ez az írástudók árulásának tipikus esete. Most például Urbán Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékének docense és tanszékvezetője az RTL Híradó számára nyújtott ilyen támaszt imigyen: „Többször láttunk már ilyet az elmúlt 14 évben, hogy a Fidesz valamilyen aktuális botrányról megpróbálja a figyelmet teljesen eltéríteni. Vagy valamilyen teljesen új narratívát hoz be, és valamilyen más ügyre tereli a figyelmet, vagy pedig az adott ügynek ad egy gellert, és megpróbálja áthelyezni a hangsúlyokat. Azt hiszem, hogy most itt az utóbbit látjuk.”

Nos, kedves Ágnes, én nem vagyok olyan felkészült kommunikációs szakember, mint ön, de a szakmában eltöltött harminc év azt mondatja velem, az ön szintjén érdemes lett volna a kérdést árnyaltabban megközelíteni. Hiszen többször láttunk már olyat az elmúlt három évtizedben, hogy az MSZP, a DK vagy az éppen aktuális balliberális formáció valamilyen aktuális botrányról megpróbálta a figyelmet teljesen eltéríteni. Érdekes probléma, miért nem foglalkozik például egyetlen perc erejéig sem az RTL híradója a másfél milliárdos hídpénzbotránnyal, miért érdekli inkább a Megafon? Nem terelő narratíva ez?

Miért nem tesz föl önnek kérdéseket azzal kapcsolatban, mennyire gyakori a Magyar Péter-jelenség, vagyis az, hogy naponta háromszor elfoglalhatja semmitmondó közleményeinek újrahasznosított dömpingjével a teljes hagyományos és közösségi média összes kormányellenes felületét. Ez nem geller az ügynek?

Ön szerint mit kellene tenni a Soros által finanszírozott kormánybuktatók propagandájával szemben? Ugye, milyen izgalmas is lehet az élet Orbán-fóbiás elfogultság nélkül?