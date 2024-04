Fogadj be, Európa? Köszi, mégse!

Már nemigen tudnak meglepni minket a nemzetközi szocialisták, bármilyen mélységekbe ereszkedjenek is alá, az viszont kétségtelen, hogy az Orbán Viktor fölszólalásával beharangozott brüsszeli Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) betiltása szintlépés a megelőző becstelenségeikhez képest. Ezekhez viszonyítva a három T-s (tilt, tűr, támogat) Aczél Gyuri bácsi egy talpig demokrata, végtelenül toleráns úriember volt. Emir Kir, a rendezvénynek otthont adó brüsszeli kerület szocialista polgármestere kedden büszkén számolt be róla:

Polgármesteri végzést adtam ki a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia betiltására a közbiztonság garantálása érdekében. Nem látjuk szívesen a szélsőjobboldalt. A kerületben tilos a rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen gyülekezés, beleértve a résztvevőket, szervezőket, ellenzőket.

Ennek megfelelően a rendőrök kedd reggel berontottak az éppen csak megkezdődött konferenciára, a Claridge Hotelbe, ahol pont a brexit „atyja”, az angol Nigel Farage beszélt volna, és közölték, véget ért a buli, mindenki mars haza. Éppen csak a mikrofont nem kapták ki Farage kezéből.

A fakabátok blokád alá vették az épületet, nem engedtek be senkit, és aki kiment, azt nem eresztették vissza. Közben arra akarták kötelezni a szervezőt, jóváhagyólag írja alá a polgármester végzését, vessen véget a rendezvénynek. Ám ő nem tette. Pedig Emir Kir előzőleg azzal is fenyegetőzött, hogy lekapcsoltatja a szállodában az áramot. Arrafelé így megy ez.

Mint egy C kategóriás bohózatban. A hotel tulajdonosát úgy próbálták sarokba szorítani, hogy elvitették az autóját. Hiába. A rendezvény folytatódott. Kir úr pedig, gondolom, tombolt.

(Zárójelben: úgy tűnik, gyorsan magáévá tette az állítólagos, sokat emlegetett „uniós alapértékeket” a török származású, migránshátterű Emir Kir. Ebből is látszik: minél több Kirt engedünk be, annál színesebb, szabadabb és nyitottabb lesz Európa…)

Egyébként Emir Kir hepciáskodása előtt a konzervatív konferenciát – a baloldali sajtó lelkes tapsától kísérve – két másik rendezvényhelyszínről is elzavarták: a Concert ­Noble-ból Philippe Close helyi szocialista polgármester miatt, majd a Hotel Sofitel Brussels-ből Etterbeek liberális polgármesterének nyomására. A baloldal és a híres toleranciája, ugye?

Tiltó végzéséhez valami indoklásfélét is megkísérelt hozzáfűzni Emir Kir. Eszerint: tekintettel arra, hogy a nemzeti szuverenitás védelme euroszkeptikus hozzáállást feltételez, valamint a közrend elleni súlyos atrocitások várhatók, a rendezvényt nem szabad megtartani. Pompás gondolatmenet! Értsd: aki védi a nemzeti szuverenitást, az euroszkeptikus, ezért nem gyűlésezhet még magánterületen, egy bérelt hotelben sem, sőt örülhet, ha nem veretik le a veséjét Kir úr-féle balos „demokraták”.

Euroszkeptikusnak lenni tehát: bűn, az uniós alapértékek elleni támadás – olyasmi, mint anno a szocialista államrend elleni összeesküvés. A végzés kitér arra is: súlyos balhé várható (hiszen az Antifa megígérte), ezért sem szabad konferenciázni. Igen, jól érti a tisztelt olvasó: nem a rendezvény szétverésével fenyegetőző Antifát kell lekapcsolni, verőlegényeit kóterba zárni, hanem azokat a békésen fórumozó hölgyeket és urakat, Farage-okat és Orbánokat, akiket a baseballütős, maszkos, vörös csillagos zászlókat lobogtató előemberek szét akarnak ütni. Briliáns terrorelhárítás! Vond ki a forgalomból a leendő áldozatot, így az Antifa-terrorista majd dolgavégezetlenül hazakullog!

Ahogyan Nagy Feró már huszonkét éve megénekelte:

Fogadj be, Európa! / A hajamat színesre festetem, / mint az a két lila trampli a tévében, / hogy végre én is érezzem, / milyen az köztetek, / mert én nagyon szeretnék, nagyon szeretnék, / ott lenni végre köztetek.

Az a Nagy Feró, akinek a koncertjeit anno betiltották Kádárék, őt magát pedig megverték a fogdában. A történelem ismétli önmagát.

Pedig 2002-ben még nem láttuk jönni Emir Kirt. És nem sejtettük, milyen az, mikor a Junckerek, Verhofstadtok, Daniel Cohn-Benditek, Timmermansok, Rutték, Jourovák, Von der Leyenek úgy igazán elszabadulnak. Mert hát elszabadultak.

És hiába szeretnénk ott lenni abban az Európai Unióban, amelyről 1990 előtt légvárat építettünk magunkban, az már nincs, talán sosem volt. Ma már csak az az unió és az a Brüsszel van, amelyik zsarol, fenyeget és büntet. Hol az illegális migránsok, hol a fegyverszállítások, az öngyilkos szankciók, hol pedig az óvodai LMBTQ-propaganda miatt. Vagy épp lekapcsoltatná az áramot a konferenciádon. Nem ilyen lovat akartunk.

Emir Kir szocialista polgármester nemcsak liberálisan toleráns, hanem jövőlátó is. Ez onnan tudható, hogy tiltó végzésében föltárta: a rendezvényen provokatív, illetőleg diszkrimináló tartalmak hangozhatnak el. Amit ő nem hagyhat – csak a testén keresztül. S még ennél is rettenetesebb – legalábbis szerinte –, hogy a fölszólalók között vannak hagyománytisztelők. Értsd: olyanok, akik tisztelik a hagyományokat. Vérlázító, mi? Kir úr nyilván nem szenvedheti a hagyományokat, betiltaná mindet. Csúnya, rossz hagyományok! Kivéve talán az iszlámot, az jó hagyomány. Ezért is betiltandó egy olyan konferencia, amelyen „politikai iszlámról szóló vitatható művek szerzője” szólalna föl. (Azért vitatott, mert Kir úr vitatja.)

A legnemesebb kommunista hagyományokat idéző konferenciabetiltást a teljes európai balsajtó vastapsa kísérte. A Politicótól kezdve a 444-en át a 24.hu-ig öles betűkkel, röhögve hirdették: a „szélsőjobboldali” konferencia így meg úgy. S ha már ráaggatták ezt a hazug, minden valóságalapot, méltányosságot, tisztességet nélkülöző jelzőt, akkor minden egyéb már mellékes. Hiszen a „szélsőjobboldaliakkal” szemben bármi megengedett.

(Mintha Rákosi elvtárs is ezt mondta volna.) Akiket ruházat alapján szélsőjobboldalinak gondolnak, azokat agyon is lehet verni a nyílt utcán, mint tette azt tavaly Budapesten az Antifa. (Tényleg, miért is nem minősítettük még terrorszervezetnek ezt a bűnbandát? Hány utcai támadás, hány lincseléssel fenyegetés, hány terrorista politikai akció kell hozzá?)

Amúgy ki a szélsőséges? Az, aki béketárgyalásokat sürget és megállítaná az illegális migrációt, mint Orbánék? Aligha. Inkább az, aki egy terrorszervezet fenyegetését ürügyül használva betilt egy békés rendezvényt. Meg aki el akarja hallgattatni a neki nem tetsző politikai véleményeket, karhatalmat vezényel magánterületre, egy magánrendezvényre, hogy politikusokba fojtsa a szót.

Milyen érdekes: a nyugat-európai baloldal nem az utcai embervadászatokat, gyilkosságokat elkövető Antifát üldözi, sokkal inkább az áldozataikat. Az az ember érzése, mintha valamiféle titkos együttműködés alapján utcai segéderőként használnák a szélsőbalos véglényeket a piszkos munka elvégzésére.

Szerencsére Emir Kir és Antifa haverjai túltolták a biciklit. A belga miniszterelnök alkotmányellenesnek nevezte a polgármester végzését, a belga bíróság pedig tegnap hatályon kívül helyezte azt. Így a konferencia folytatódhatott, s végül Orbán Viktornak is lehetősége adódott, hogy elmondja a véleményét. Oly időket élünk, hogy már ezt is eredménynek tekinthetjük. (Igaz, errefelé azért megesett már hasonló. Például 2006–2007-ben Gyurcsány karhatalma „műveleti területté” nyilvánította a Kossuth teret, hogy ne lehessen ott tüntetni.)

„Fogadj be, Európa! / Kivakarom magam a koszból, / és nagyokat falhatok a kosztból, / és spray-zem a balkáni illatom, / beérem az uniós parasztot, / mert én nagyon szeretnék, nagyon szeretnék: / európainak látszani” – énekelte Nagy Feró. Ám ha az az európaiság, amit Emir Kir és az európai baloldal művel, akkor köszönöm, a magam részéről csöppet sem szeretnék európainak látszani.