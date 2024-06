Lassan összeáll a kép

Messzebbről kezdem. De csak egy kicsit. Valakik készítettek egy háromperces filmösszeállítást a csíksomlyói búcsúról, keresztalják, zarándokok mennek fel a hegyre, a nyeregbe, Babba Mária lábaihoz, viszik az egyházi zászlókat, no és persze a magyar zászlókat, éneklik az egyházi énekeket és a népénekeket, aztán odafönt az összegyűlt tömeg, a román rendőrség közlése szerint körülbelül háromszázötvenezer magyar a világ minden tájáról.

Ez volt a filmen. Feltették a Facebookra. A Facebook pedig levette a következő indoklással:

„Nem engedjük, hogy az emberek a Facebookon durva erőszakot ábrázoló tartalmakat osszanak meg.”

Világos beszéd. Nehéz is elképzelni durvábbat és erőszakosabbat, mint háromszázötvenezer magyar zarándokot Csíksomlyón.

S akkor így érkezünk el a jelenhez. A közszolgálati televízió feltette Facebook-oldalára a békemenetet, illetve Orbán Viktor békemeneten elmondott beszédét. Majd kisvártatva levette onnan a Facebook, a következő indoklással:

Veszélyesnek minősített személyekhez és szervezetekhez kapcsolódó szimbólumokat osztottak meg, illetve veszélyesnek minősített személyeket és szervezeteket támogattak.

Ez is világos. Az idióták semmibe robogó vonatán mi lehetne veszélyesebb, mint egy csíksomlyói zarándoklat méretű magyar tömeg nemzeti zászlókkal és Fidesz-táblákkal, valamint a magyar miniszterelnök – vagyis a normalitás.

A csíksomlyói zarándoklat eltüntetése után teljes joggal feltételezhetjük, hogy ezt a Facebook magától csinálta. Nyilván van egy algoritmusuk, amelyik automatikusan durvának, erőszakosnak és veszélyesnek minősít minden nemzeti szimbólumot, minden fehér, keresztény tömeget, békepárti politikust.

Ez is világos. De azért akad itt még valami.

Magyar Péter EP-listájának második helyezettje, egy bizonyos Dávid Dóra. Szakmai önéletrajza szerint ő a Meta jogtanácsosa. A Meta pedig maga a Facebook, Mark Zuckerberg Bábel tornya, a világ tönkretételének egyik leghatékonyabb eszköze. Továbbá: Magyar Péter éppen a békemenet délutánján jelentette be, hogy feljelenti Orbán Viktort többek között a „közösségi média platformjain” rémhírterjesztésért.

Ó, nem állítunk mi semmit, dehogy is állítunk, hogy is merészelnénk bármit is állítani, mindössze felsoroltunk néhány tényt, aztán mindenki gondoljon, amit akar.

Én például azt gondolom, hogy Sorosék elérkezettnek látják az időt, hogy egész egyszerűen eltüntessék mindenhonnan a magyar miniszterelnököt. Kitöröljék a közösségi médiából. Például. S ehhez megvannak idehaza (is) a megfelelő beszélő szerszámjaik.

Jaj, el ne felejtsük! A belga külügyminiszter, bizonyos Hadja Lahbib – van-e, ki e nevet nem ismeri? – éppen most tartotta szükségesnek bejelenteni, miszerint ideje végre végigvinni Magyarországgal szemben a hetes cikkely szerinti eljárást, amelynek végén meg kell fosztani országunkat szavazati és vétójogától.

Jaj, még valami! A Süddeutsche Zeitung kolumnistája, bizonyos Josef Kelnberger – van-e, ki e nevet nem ismeri? – szükségesnek látta megírni, miszerint – figyelj! –

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a brüsszeli buborék (!) legádázabb ellenfele, s az Európai Uniónak meg kell változnia ahhoz, hogy hosszú távon legyőzze a jobboldali hullámot.

Ehhez a remek ötlethez pedig egy ötpontos cselekvési tervet is mellékelt. A negyedik pont címe így szól:

„Orbán megfosztása hatalmától.”

Ó, hát hogyne! Mi sem természetesebb ennél! Majd az EU meg egy idióta, becstelen firkász fogja megfosztani hatalmától a magyar miniszterelnököt.

Ja! El ne felejtsük: ma ezt nevezik demokráciának!

Tényleg minden világos. Aki nem őrült még meg, s aki például útjában áll az EU háborús elmebajának, azt majd ezek megfosztják a hatalomtól.

Mi pedig csak nézünk majd, ugye?