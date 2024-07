Merénylők, árulók, gazemberek

Mikor jön el a pillanat, amikor azt mondjuk: elég volt? Amikor végre kimondjuk, hogy ezek tényleg demokrácia- és Európa-ellenes, utolsó gazemberek. Biden is, Von der Leyen is, Magyar Péter is, Gyurcsány Ferenc is. Donald Tuskról nem is beszélve. És Soros György is. Larry Fink is. Nyilván mindegyik retteg is.