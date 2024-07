Patrióták a karanténban

Megalakult az új Európai Parlament. Lassan véget ér a kutyakomédia, megmutatja igazi arcát az európai demokrácia, és az önelégült globalisták széles vigyorral az arcukon azt hiszik, mehet minden tovább ugyanúgy, mint régen. De korai az öröm, kedves birodalmi lépegetők. Egy darabig sutba lehet vágni több millió választópolgár akaratát, győzelemként lehet ünnepelni nemtelen alkukat, politikai zsarolással, fenyegetésekkel, minden írott és íratlan szabály megszegésével kitaposott pozíciókat, ám súlyos ára lesz ennek.

A szuverenista szellem kiszabadult a palackból, és az óvodai homokozók hangulatát idéző kiszorítósdi, amivel a globalista elit próbálja karanténba zárni a képviselőit, nem tudja már visszatuszkolni.

Eddig is gittegylet volt az úgynevezett tanácskozó testület, amelynek legemlékezetesebb határozata arról szólt, hogy a férfiak is szülhetnek.

Milliók szavaztak úgy június kilencedikén, megadják a lehetőséget az új felállású Európai Parlamentnek, hogy letérjen az őrület pusztulásba vezető útjáról. Nekik, nekünk mutatnak most középső ujjat azok, akik egyetlen alelnöki tisztséget sem szavaztak meg a Patrióták Európáért frakciónak, amelyik a harmadik legnagyobb jelenleg.

Szórakoznak a demokráciával, és azt hiszik, ez jól van így. Nem akarják tudomásul venni, hogy a kit érdekel a választópolgárok véleménye? kezdetű politikai hitvallások kora lejárt. Eddig a folyosókon pufogott csak, akinek nem tetszett a birodalmi szemlélet a plenáris üléseken, mert nem volt hová menekülnie az elmebaj elől. De most van, még akkor is, ha megnehezítik a dolgát, ha próbálják csorbítani a jogait, korlátozni a lehetőségeit, de van egy frakció, ahol a józan eszüket még őrzők összegyűlhetnek a legkülönfélébb politikai oldalakról. Mögöttük pedig sok millió választó áll, ha tetszik ez az idegen érdekeket képviselő korrupt gazembereknek, ha nem.

A langymeleg pocsolya viszonyainak megőrzését célozza az is, hogy újra Ursula von der Leyent akarják megválasztani az Európai Bizottság elnökének. Ám mintha zavar keletkezett volna az erőben, nem félnek elegen a korrupciós források elapadásától a kilóra megvettek között, és nem biztos a csütörtöki szavazás eredménye. Az jelen pillanatban is beszédes, hogy Ursulának egyenként kell győzködnie még a választóit kegyetlenül eláruló néppártban is, hogy bízzanak meg benne.

Azt nyilván tudja, hogy a Patrióták, a szuverenisták bizalmát régen eljátszotta. Ócska duma, hogy Orbán Viktor is őt támogatta annak idején, milyen alapon beszél most ellene. Ne feledjük, hogy közben azért történt egy s más, és amíg Ursula bolyongott az eltűnt rövid szöveges üzenetek nyomában, engedett a magyargyűlölők és Orbán-fóbiások zsarolásának, amivel annyit ártott hazánknak, mint Donáth Anna és Cseh Katalin együttvéve. Ne csodálkozzon hát, ha milliók követelik, jusson is arra a sorsra, mint az említett két hölgy. Most még persze ő piszkoskodik, ő teheti újraválasztási kampánya témájává a magyar soros elnökség bojkottálását, de ezzel is önmagát leplezi le. Gyermeteg reakciói a magyar miniszterelnök békemissziójára napnál fényesebben világítanak rá háborúpárti küldetésére. Mit érdekli őt Európa versenyképessége, naggyá tétele, ami ugye a magyar elnökség fő célkitűzése. Az erről szóló megbeszéléseken minek is venne részt az általa vezetett bizottság?

Ám ez a bojkott megint nem Magyarországot, nem Orbán Viktort, hanem a pusztításban és öldöklésben érdekelt globalistákat minősíti. Európa régi-új urai egyben Európa elárulói. Ezt mindig tartsuk szem előtt, amikor a jövőről gondolkodunk.

Amint nyeregben érzik magukat, felgyorsítják majd a lopakodó jogalkotást, hiszen az ő felfogásukban fényes győzelmük felhatalmazást ad nekik az Európai Egyesült Államok létrehozására. Értsük jól, ez a szuverén nemzetállamok felszámolását, egy kevert népességű, multikulturális társadalom létrehozását jelenti egy birodalmi szuperkormánnyal az élén. Ennek a borzalmas tákolmánynak az alapjait ácsolják éppen a szemünk láttára. Bár tagadják, de ezt szolgálja az illegális bevándorlók kvóta szerinti elosztásának erőltetése, a külső határt védő Magyarország elképesztő mértékű megbüntetése a költségekhez való hozzájárulás kifizetése helyett, a jogszerűen járó források visszatartása, és minden olyan intézkedés, ami jól láthatóan a hagyományos értelemben vett nemzetállam létjogosultságát támadja. Senkit ne zavarjon meg az ideológiai maszlag, amivel nyakon öntötték aljas mesterkedésüket. Ha a béke akarása oroszpártiság, a határsértők elleni fellépés idegengyűlölet, a gyermekeink védelme pedig homofóbia és transzfóbia, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy jó úton járunk.

Azért támadnak bennünket, azért próbálnak kiszorítani minden pozícióból, azért igyekeznek ellehetetleníteni minden szuverenista, patrióta kezdeményezést, mert reális alternatívát kínálunk hagymázas birodalmi elképzeléseikkel szemben.

A birodalom eleinte mindig erősebbnek tűnik. A gyengék rögtön be is hódolnak neki, ettől még erősebbnek hiszi magát. De mi megtanultuk, hogy igazi erő soha nem a behódolásból, hanem a kölcsönösen előnyös feltételek mellett kötött egyezségekből, az együttműködésből ered. Ezért vagyunk útban a döglődő és minden erejével újjászületni próbáló birodalomnak. De nem hagyjuk magunkat, ezt vegyék tudomásul Európa globalista urai.