A semmi ünnepe 2.0

A szovjet időkben Moszkva leghűségesebb talpnyalói voltak, és persze pontosan megideologizálták azt is. Most Brüsszel és Washington leghűségesebb talpnyalói – az ideológia hozzá most sem marad el. Akkor is a „haladást” és a „felsőbbrendű társadalmi berendezkedést” szolgálták, most is ugyanarról pofáznak. Akkor kelet, most nyugat. Ezeknek bármikor felcserélhető. Éppen úgy, mint a haza. Ami semmi, az ünnepeivel együtt.