Amerikai Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CACP)

Az Amerikai Szocialista Köztársaságok Szövetségének budapesti nagykövete, David Pressman elvtárs ismételten elégedetlenségének adott hangot, mivel Magyarország mást gondol Ukrajna és a háború kapcsán, mint ami az Amerikai Szocialista Köztársaságok Szövetségének direktívája és iránymutatása. Pressman elvtárs kifejtette:

„Orbán Viktor moszkvai békemissziója csupán egy performansz volt, és nem biztos abban, hogy mások is követik ebben Orbánt.

Véleménye szerint Orbán nem a béke, hanem a megbékítés hírnöke, mivel számára is egyértelmű, hogy a háború Putyin döntésétől függően akár holnap véget érhetne.

A megbékítés, vagyis »appeasement«, az a fogalom, amit korábban a náci Németország lecsendesítésére használtak. Pressman hangsúlyozta, hogy Magyarország az Egyesült Államok szövetségese és NATO-tag. Ezért elengedhetetlen, hogy a két ország hasonlóan gondolkodjon azokról a súlyos kérdésekről, amelyekkel szövetségesként szembe kell nézniük, például Putyin ukrajnai inváziójáról.”

Mi pontosan ebben nőttünk fel, ebben a kötelező hasonlóan gondolkodásban, és már akkor rettenetesen gyűlöltük. De legalább értjük.

S hogy egészen pontosan miért is kell nekünk ugyanazt gondolnunk, mint amit a cuki kis „szövetségesünk” gondol? Hát például ezért:

„Ukrajna nem kívánja meghosszabbítani a Gazprommal kötött megállapodást az orosz földgáz Európába történő szállításáról – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Zerkalo Nyegyeli tudósítása alapján. A jelenlegi szerződés decemberben jár le, a vezetékek Ausztria, Szlovákia és Magyarország irányába exportálnak.

Nem kellett sokáig várni az orosz reakcióra: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, bár léteznek alternatív útvonalak, például Törökországon keresztül, Kijev döntése így is súlyos károkat okoz az európai fogyasztóknak.

Többet kell majd fizetniük az energiáért, és ez tovább gyengíti az iparuk versenyképességét. Az Egyesült Államok cseppfolyósított földgázáért még többet kellene fizetnie Európának, de ezt az ukránok pontosan tudják – mutatott rá Peszkov. A magyar kormány számos megoldással igyekszik garantálni az ország energiabiztonságát, ám az Európai Bizottság a támogatás helyett büntetéssel fenyegetőzik.”

Ezt is pontosan ismerjük.

Kádár elvtárs idejében például járta egy vicc, ami eléggé pontosan leírta ezt a helyzetet, így szólt:

A záhonyi vasútállomáson az állomásfőnök diktálja a segédtisztnek:

– Kifelé ezer vagon búza, befelé ezer vagon szocska… Kifelé ezer vagon napraforgó, befelé ezer vagon szocska… Kifelé ezer vagon alma, befelé ezer vagon szocska…

Ez így megy egész álló nap, végül a segédtiszt nem bírja tovább és megkérdezi:

– Állomásfőnök úr, mi az a szocska, ami jön ellentételezésként befelé?

– Az fiam? Lóf…szocska…

Hát így. Korunk szocskája az amerikai cseppfolyósított földgáz. S ezért nem volt drága, hogy a CACP proxy háborút vívjon Ukrajnában. Ezért nem volt drága, hogy kirobbantsa a Majdan „forradalmát”. Ezért nem volt drága, hogy egy idióta, gátlástalan gazembert repítsen Ukrajna elnöki székébe. S jönnek még a szocskák, ezervagon-számra, jön a génmódosított kukorica és búza és minden egyéb, a Washington által fizetett brüsszeli gazemberek meg lelkesen tapsikolnak.

Ha pedig Magyarország és Szlovákia védelmet kér energiaügyben, kiröhögik.

Tegnap a Lukoil, ma a Gazprom. De nincs itt semmi látnivaló. Ha egyszer a német gazdaságot is sikerült két vállra fektetni, majd pont a magyarok meg a szlovákok fognak itt akadékoskodni? Mikor már a sosem látott gazemberekből, rohadék amerikai (és német) ügynökökből álló lengyel kormány is beállt végre a sorba? Nincs itt semmi látnivaló, tessék szépen elhallgatni…

Ismerős, ugye?

És akkor még szót sem ejtettünk a CACP igazi, valódi, fejlett és felsőbbrendű demokráciájáról. Mutatom, tanuljatok! És érdemes ezt úgy megnézni, ahogy a hazai CACP-kollaboránsok és -ügynökök, illetve a hazai szuverenisták és nemzetiek bemutatják. Íme:

„Ismét vádat emeltek Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztásba való beavatkozási kísérlet miatt.

Jack Smith különleges ügyész új vádiratot nyújtott be Donald Trump ellen, ami már a Legfelsőbb Bíróság döntésén alapul, amely egyfokú büntetlenséget biztosít a korábbi elnököknek, írja a Reuters. A testület határozata alapján Donald Trump volt amerikai elnök csak azokért a tetteiért vonható büntetőjogi felelősségre, amiket nem hivatalos személyként tett meg. Hivatalos elnöki döntéseiért viszont mentelmi jog jár neki. A most benyújtott vádirat legfőbb »újdonsága«, hogy nem amerikai elnökként vádolja Trumpot, hanem újraválasztásra törekvő politikai jelöltként. Kimaradt ugyanakkor az a vádpont, amely szerint Trump megpróbált nyomást gyakorolni az igazságügyi minisztérium tisztviselőire azért, hogy megváltoztassák az elnökválasztás eredményét. Trump a Truth közösségimédia-oldalán kijelentette, hogy a Legfelsőb Bíróság mentelmi határozatának az egész ügy elvetését kell eredményeznie, Smith azonban ugyanazt az ügyet írta át, hogy megkerülje a Legfelsőbb Bíróság határozatát. Trump egyébként ártatlannak vallotta magát az eredeti vádakban, és az egész ügyet egy politikailag motivált kísérletnek tartja, amellyel megpróbálják megakadályozni a hatalomba való visszatérését.”

Ez a 444, vagyis a CACP-kollaboránsok és -ügynökök verziója. De nézzük a másik oldalt:

„Annyira rettegnek Donald Trump visszatérésétől az úgynevezett demokraták, hogy a legszánalmasabb dolgokra vetemednek.

Új, a korábbinál szűkebb tartalmú vádat emelt Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztáshoz kapcsolódó ügyben Jack Smith különleges ügyész kedden. Az amerikai igazságügyi minisztérium által kinevezett ügyész a korábbi bűnvádat helyettesítő új indítványa figyelembe vette a Legfelsőbb Bíróság részleges elnöki büntetlenségről szóló határozatát, és ehhez igazítva szűkítette a Donald Trump ellen felhozott büntetőjogi tényállást. Az új vád többi között tartalmazza, hogy Donald Trumpnak elnökként nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák a 2020-as elnökválasztás győztesévé. Donald Trump volt elnök és republikánus elnökjelölt ellen Jack Smith az elnöki hatalom átadásának akadályozása miatt és a választás eredményének megmásítására irányuló törekvés gyanújával emelt bűnvádat a 2020. novemberi elnökválasztást követően történtek miatt, részben a 2021. január 6-i zavargásokhoz kapcsolódóan. Az amerikai szövetségi Legfelsőbb Bíróság júniusban hozott határozata szerint az ország mindenkori elnökét büntetlenség illeti meg hivatali hatáskörben hozott intézkedésekért, ugyanakkor magánemberként tett cselekedeteiért felelősségre vonható.

Jogi és politikai elemzők szerint valószínűtlen, hogy az új vád alapján bírósági tárgyalást tartanának még a november 5-i választások előtt, de valószínűsíthető, hogy a jogi eljárás részévé válik az elnökválasztási kampánynak a következő több mint két hónapban.”

A Magyar Nemzet beszámolóját olvasták. És lássuk a másik nemzeti orgánumot, a Mandinert:

„Rohamosan közelednek a választások – Trump ellen gyorsan új vádat emeltek. Nem csupán a lóláb lóg ki, de a ló is. Ez hát a demokrácia hazája.

Új, a korábbinál szűkebb tartalmú vádat emelt Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztáshoz kapcsolódó ügyben Jack Smith különleges ügyész kedden. Az amerikai igazságügyi minisztérium által kinevezett ügyész a korábbi bűnvádat helyettesítő új indítványa figyelembe vette a Legfelsőbb Bíróság részleges elnöki büntetlenségről szóló határozatát, és ehhez igazítva szűkítette a Donald Trump ellen felhozott büntetőjogi tényállást.

Az új vád többi között tartalmazza, hogy Donald Trumpnak elnökként nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák a 2020-as elnökválasztás győztesévé.

Donald Trump volt elnök és republikánus elnökjelölt ellen Jack Smith az elnöki hatalom átadásának akadályozása miatt és a választás eredményének megmásítására irányuló törekvés gyanújával emelt bűnvádat a 2020. novemberi elnökválasztást követően történtek miatt, részben a 2021. január 6-i zavargásokhoz kapcsolódóan.

Az amerikai szövetségi Legfelsőbb Bíróság júniusban hozott határozata szerint az ország mindenkori elnökét büntetlenség illeti meg hivatali hatáskörben hozott intézkedésekért, ugyanakkor magánemberként tett cselekedeteiért felelősségre vonható.

Jogi és politikai elemzők szerint valószínűtlen, hogy az új vád alapján bírósági tárgyalást tartanának még a november 5-i választások előtt, de valószínűsíthető, hogy a jogi eljárás részévé válik az elnökválasztási kampánynak a következő több mint két hónapban.”

Jó mi? Várj, megismétlem, hátha nem érted pontosan:

„Donald Trumpnak elnökként nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák a 2020-as elnökválasztás győztesévé.”

Ezt bírta kitalálni ez a bizonyos Jack Smith különleges ügyész, vagyis a CACP Berijája. Nekünk pedig a gyönyörtől ájultan kell(ene) tapsikolnunk a demokrácia ilyetén megnyilvánulása láttán.

S hogy még ennél is nagyobb legyen a csodálatunk és az áhítatunk, ezt is érdemes látni és megérteni:

„Mindent bevallott Zuckerberg: úgy cenzúráztak, ahogy a demokraták kérték. A koronavírus és Hunter Biden ügyében is.

Jim Jordan, az amerikai Képviselőház igazságügyi bizottságának republikánus elnöke láthatóan megtörte Mark Zuckerberg Facebook-vezért, aki levélben adott számot mindarról a cenzúráról, amit a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány alatt és azt követően a demokraták érdekében elkövettek – írja a Financial Times.

Levelében, melyet a Biden-kormányzat szólásszabadság elleni támadásai kapcsán vizsgálódó Jordannek címzett, Zuckerberg leírja:

a Biden-kormányzat »több alkalommal nyomást gyakorolt« a Facebook anyacégére, a Metára annak érdekében, hogy cenzúrázzanak a Coviddal kapcsolatos tartalmakat, ideértve a humort és a szatírát. »Azt hiszem, hogy a kormányzati nyomás helytelen volt, és sajnálom, hogy nem voltunk ezzel kapcsolatban nyíltabbak« – ismerte be a Facebook-vezér. »Készek vagyunk ellentartani, ha ismét ilyesmi történne« – fogadkozott.

Zuckerberg azt is vállalta, hogy többé nem ad majd politikai szervezeteknek támogatást filantróp alapítványán, a Chan Zuckerberg Initiative-en keresztül.

Emellett beismerést tett a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány egy másik forró témájában is: elismerte, hogy a Facebooknak nem kellett volna »hátrasorolnia« a New York Post cikkét Joe Biden fia, Hunter Biden laptopjával kapcsolatban, amelyről a liberális média azt hangoztatta, hogy orosz dezinformáció – de, mint azt Zuckerberg is elismerte, nem volt az.

Az FT szerint Zuckerberg beismerése »oldalvágás a demokratáknak a novemberi választás előtt«. Hétfőn a Fehér Ház egy szóvivője azt mondta, a Covid alatt »ez a kormányzat felelős tettekre bátorított a köz egészségének és biztonságának érdekében«, ideértve azt, hogy »a techcégek és más magánpiaci szereplők vegyék figyelembe tetteik hatását az amerikai emberekre, miközben független módon döntenek az általuk megjelenített információkról«.

Donald Trump republikánus elnökjelölt többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában a jobboldalt cenzúrázzák, és börtönnel fenyegette a választási csalással próbálkozókat. Zuckerbergnek külön is üzent: »Tudjuk már, kik vagytok. NE TEGYÉTEK! ZUCKERBUCKS, vigyázz!« – írta saját közösségi platformján, a Truth Socialen. Zuckerberg azóta igyekezett jóvátenni Trumpnál az előző választási ciklusban elkövetett bűneit: a Trump elleni merényletkísérlet után azt mondta, hogy »faszagyerekként« reagált az exelnök a lövésre,

majd felhívta Trumpot, bocsánatot kért tőle egy, a merénylettel kapcsolatos moderációs hiba miatt,

és megígérte neki, hogy ebben a ciklusban nem fogja nyilvánosan támogatni a demokrata elnökjelöltet.”

Jó mi? A Szabad Föld, az 1970-es Népszabadság és a mai Népszava áramvonalasított kisöccse. A CACP furkósbotja. Jaj, míg el nem felejtem: tegye fel a kezét, aki szerint Jack Smith különleges ügyész vádat emel majd a Fehér Ház vagy Zuckerberg ellen! Te ott, fiam, igen, ott, leghátul, te jelentkezel? Igen? Na fiam, akkor ülj le, teljesen hülye vagy, egyes…

S akiknek mindezek után sem lenne teljesen világos, hogy álmaink földjéből CACP lett, annak álljon itt egy friss hír:

„Életpárti tanácsadó központot támadtak meg a demokrata konvenció után

»Kamu klinika! Halott babák Gázában vannak« – írták a központ falára aktivisták.

Nem sokkal azután, hogy csütörtök este véget ért az amerikai Demokrata Párt nemzeti konvenciója (DNC), egy chicagói életpárti terhességi tanácsadó központot megtámadtak és vandál módon megrongáltak szélsőbaloldali üzenetekkel.

Az Aid for Women (AFW) a katolikus szellemben segíti a terhes nőket, szülészetet tartanak fent, és nem végeznek abortuszt. Baloldali aktivisták és szervezetek, többek között az Antifa, az elmúlt időszakban rendszeresen célba vették ezeket az életpárti terhességi központokat. Az AFW egyik klinikáját pedig éppen néhány órával a DNC után támadták meg Chicagóban – írja a The Post Millenial hírportál. A vandálok azt írták az ablakra, hogy »Kamu klinika, a halott csecsemők Gázában vannak«, és használhatatlanná tették a bejárati ajtó zárját. A The Washington Examiner amerikai lap emlékeztetett, a Szocializmus és Felszabadulás Pártja két évvel ezelőtt egy terhességellenes csoporttal, a Reproductive Transparency Now szervezettel szövetkezett, hogy tiltakozzanak az AFW egy adománygyűjtő rendezvényén, az év elején pedig ugyanez a csoport a klinika bejárata előtt tiltakozott. Tavaly nyáron a Reproductive Transparency Now tüntetést tartott az életvédő klinikák ellen. Akkor a »Nem megyünk vissza« szlogent használták, amelyet Kamala Harris alelnök kampánya is átvett – jegyzi meg a lap. Az ügy pikantériája, hogy a demokrata konvención a Planned Parenthood szervezet mobil abortuszklinikája is helyet kapott, a helyszínen ingyenes gyógyszeres abortuszt és vazektómiát kínáltak az érdeklődőknek.”

Ez így, ahogy van, tökéletes és csodálatos, továbbá remekül bizonyítja a CACP létezését és működését, de azért hadd emeljem ki a biztonság kedvéért ezt itt:

„ (…) a Szocializmus és Felszabadulás Pártja”. És ezek tiltják meg az állampolgáraiknak, hogy Kubába utazzanak…

És akkor a végére egy kis csemege, hogy végképp lefegyverezve állj és bámulj, mint Bálám szamara, s ha netán összefutsz Pressman elvtárssal, tudd, hogy miért kötelező elküldened a …ba. Tessék:

„Oroszországban terjeszkedik az amerikai olajmulti.

»Az egyenlőbbek az egyenlők között teljesen hiteltelenné teszik a Nyugat szankciós politikáját.«

– Kicsit olyan, mintha néhány amerikai cég nem értesült volna arról, hogy Joe Biden elnök két éve teljes embargót hirdetett Oroszországgal szemben – mondta közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: Egész szépen fejlődik például a világ legnagyobb olajkitermelési szolgáltatójának, a texasi SLB-nek az orosz üzletága. – Az egység az elmúlt egy évben új védjegyeket regisztrált, több tíz millió dollár értékben szállított berendezéseket az orosz piacra – igaz, ezek oroszlánrészét már nem közvetlenül Amerikából, hanem Kínából és Indiából. Ezen felül 19 karrierexpót tartott és több mint ezer új álláshirdetést adott fel a legkülönbözőbb munkákra – ismertette a szakértő. Hozzátette: ha valakit esetleg érdekelne, jelenleg is van 160 nyitott pozíciójuk Oroszországban.

Az amerikai külügyminisztérium képviselője szerint az SLB eddig nem sértett szankciót, és a társaság számára világos, hogy hol vannak a korlátok.

– Ha ez igaz, jó lenne, ha valaki tényleg lefektetné, hogy pontosan hol vannak ezek a határok. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem a büntetőintézkedések megkerülésének módja, sokkal inkább azok alanya számít – hangsúlyozta Hortay Olivér.

Az üzletágvezető végül megjegyezte: márpedig az egyenlőbbek az egyenlők között teljesen hiteltelenné teszik a Nyugat szankciós politikáját.”

Muszáj megismételnem itt is a legfontosabbat:

„Az amerikai külügyminisztérium képviselője szerint az SLB eddig nem sértett szankciót, és a társaság számára világos, hogy hol vannak a korlátok.”

Teljesen világos. Ti ott, a CACP-ben egyszerűen nem is vagytok képesek megsérteni a szankciókat. Szankciókat csak mi tudunk sérteni, itt, a Vadkeleten. Ebből viszont az is következik, hogy csak mi merjük kimondani, itt, a Vadkeleten, amit egész egyszerűen muszáj kimondani: Ti ott, a jelenlegi CACP-ben, együtt a homunkuluszotokkal, vagyis Zelenszkijjel, meg a brüsszeli gazembereitekkel együtt, menjetek el a büdös .......ba.

(Majd Pressman elvtárs megfejti nektek, hogy hova is kell mennetek…)