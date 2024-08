Brutális román provokáció készülődik Csíksomlyón, belügyes és csendőrségi kiképzőbázis épül

Ennél is szomorúbb látvány az erőszakos románosítás mindenütt szembeötlő látványa. Az elnyomó nép féktelen intoleranciáját jelzi, hogy az elmúlt években a színmagyar területeken is eltávolították a főutak mellől a magyar útjelző táblákat, nehogy már az utazó vagy a székely gyermek megtanulja a távolabbi települések eredeti nevét. Újabban az Erdély és a Székelyföld magyar kulturális kincseit és természeti szépségeit feltáró turisztikai utak és az attrakciókat bemutató állami táblák is kizárólag román feliratozást kapnak.