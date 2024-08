Egy hét alatt jutottunk el az oroszokig

A felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan angliai gyerekgyilkosságok után írtam:

„Azt hiszem, azt gondolom, azt érzem, ez az a pont, ahonnét nincs visszatérés. Ahonnét nem lenne szabad meghátrálni.

Egy Ruandából származó állat bement egy kisvárosi napközibe, ahol öt-hat éves kislányok táncoltak, és elkezdte módszeresen megkéselni őket. Hármat megölt, öt továbbra is válságos állapotban van, továbbiak súlyos sérültek, miképpen a védelmükre kelő felnőttek közül is többen életveszélyes állapotban vannak.

Minek nevezzük azt az élőlényt, aki öt-hat éves kislányokat öl meg? Kártékony állatnak. Pestises patkánynak. Ugyanis az. És nincs az a társadalom, amelyiknek el kell viselni az ilyenek jelenlétét, létezését. S úgy tűnik, az angol társadalom is eljutott tűrőképessége határához. Az iszonyat után ugyanis zavargások törtek ki, először a szörnyűség helyszínén, majd Londonban is. És lássuk be, ez a legtermészetesebb, legelemibb, legérthetőbb reakció, ami ilyenkor történhet.

Hogy a zavargások szörnyűek? Hát persze, hogy azok. Hogy a tüntetők teljesen értelmetlenül és idióta módon viselkedtek, amikor rátámadtak a saját rendőreikre? Igen, értelmetlenül és idióta módon. Hogy nem volt helyes reakció rátámadni a közelben lévő mecsetre? Minden bizonnyal nem, de itt azért tegyük hozzá, hogy amit terrorban, életellenes bűncselekményekben, erőszakban, megfélemlítésben és minden egyéb szörnyűségben az angol társadalomnak el kellett viselnie az elmúlt években, amióta elhitették velük, miszerint »a terror a nagyvárosi élet része«, szóval mindezen iszonyat döntő többségét ilyen-olyan és amolyan radikális meg terrorista muszlim migránsoknak köszönhették, és talán nem csoda, ha kezdik feladni a türelmüket ezekkel szemben.

És miért is ne adnák fel? Ráadásul azzal is szembesülniük kell naponta, hogy államuk és rendőrségük kettős mércét alkalmaz ebben a felbomló és széteső társadalomban. Mert a letagadhatatlan – az elkövető vagy az elkövető mögött álló terrorszervezet által bevallott – terrorcselekményeken kívül minden más esetben gondosan elhallgatják az indítékot, az elkövető származását, maszatolnak, félrebeszélnek, hazudoznak, állandóan holmi »pszichés zavarokra« hivatkoznak, magyarázatokat keresnek, a többségi társadalmat hibáztatják, felmentéseket fabrikálnak, és mondjuk ki tizedszer is, azt is megpróbálják elhitetni velük, hogy mindez valamiféle természetes velejárója az életnek.

Nincs, mert nem lehet társadalom, amelyiknek ezt el kell viselnie, amelyiknek ezzel együtt kell élnie.”

Mindezt fenntartom. S ha megnézzük, mi történt azóta, még mélyebb lehet a meggyőződésünk, hogy igazunk van. S ezt abból vezethetjük le a legpontosabban, legmegbízhatóbban, ahogy a hazai és nemzetközi mocsoksajtó tálalta és tálalja az ügyet azóta is.

A 444 így kezdte Rényi Pál Dániel tálalásában: „Mióta a rendőrség megnevezte a késelőt, Axel Rudakubanát, a bevándorlókkal szembeni indulatok még magasabbra csaptak. És különösen magasra azután, hogy egyes csatornák álhíreket kezdtek el terjeszteni az illető vallásával és hátterével kapcsolatban. Az indulatok vasárnap Rotherham városában is elszabadultak, ahol erőszakos tüntetők körbevettek egy bevándorlók lakta szállodát a város szélén. Többen betörtek az épületbe, berúgták az üvegablakokat, üvegekkel és más tárgyakkal dobálták a rendőröket és az épületet, és huhogtak: Az összecsapásokban legalább egy rendőr megsérült, aki társaival együtt megpróbálta megakadályozni, hogy a feldühödött tömeg bejusson az épületbe. Ugyanott a tüntetők felgyújtottak kukákat is, oszlatásukra könnygázt is bevetettek. Az elkövetők közül többen maszkot viseltek.”

Remélem, értik a fontos üzeneteket: „Bevándorlókkal szembeni indulatok” – ó, Istenem, és tényleg, vajon miért nem az izlandi bálnavadászok meg a Yorkshire-i birkapásztorok elleni indulatok csapnak ilyenkor magasra? „Huhogtak” – huhuhú, ez a kedvencem… „Kukákat gyújtottak fel és maszkot viseltek” – ez a szélsőbalos, rohadt komcsi, antifa zavargások szokásos forgatókönyve, de akkor valamiért soha nem zavarja ezeket a gazembereket. (De erre majd még más összefüggésben mindjárt visszatérünk.)

Aztán a 444-en Kaufmann Balázs folytatta – íme a gazemberek világmagyarázata: „Neonáci csoportok, Andrew Tate és Nigel Farage fűtik a brit zavargásokat, és ehhez az X asszisztál nekik.”

Hát persze. Hát mi más is fűthetné ezeket a zavargásokat?

A lassan két évtizedes tapasztalat az angol társadalomra rászabadított migránsok elviselhetetlenségéről, riasztó, bénító és szemmel láthatóan soha fel nem adott kulturális-társadalmi különbségéről, amely egész egyszerűen nemcsak lehetetlenné teszi beilleszkedésüket és normális, a többségi társadalom elvárásai szerinti életvitelüket, de eszük ágában sincs erre törekedni?

Ugyan kérem, ez rasszizmus! Itt Nigel Farage „fűt”, meg az X! Hogy az angol társadalomnak nyilvánvalóan elege van a migránsok által tömegével elkövetett gyilkosságokból, erőszaktevésekből és terrorizmusból? Ugyan kérem, ez rasszizmus! Itt Andrew Tate meg az X „fűt”!

Fentiekre Forgács István is reagált, minden szava aranyat ér, memorizálják nyugodtan, holnap kikérdezem – tehát:

„A 444.hu segít neked, hogy értsed a világot:

»Neonáci csoportok, Andrew Tate, és Nigel Farage fűtik a brit zavargásokat, és ehhez az X asszisztál nekik« – ez a ma reggeli főcím náluk.

Miközben a 13 és 3/4 éves Adrian Mole is megmondta már 1982-ben, hogy a pakik/indiaiak és a helyi skinheadek akár még ki is tudnak jönni egymással, csak mindenkinek erőszak nélkül kellene élnie. Értsd: erőszak, azaz kések, botok, gyereklányok meggyilkolása nélkül. És akkor Kaufmann Balázs a 444-nél tökéletesen relativizál. És ezt tuti, hogy tanítják valahol, ő meg talán még hisz is benne, hogy ezt így kell csinálni. Nyilván, máskülönben nem dolgozna a 444-nél. Magyar Yeti. Persze. Keresd a lábnyomát.

És még egy nagyon fontos gondolat: fekete/latin/fehér/piréz/kipcsak rendőr megöl egy feketét Amerikában, amire felgyújtják fél Atlantát, Washingtont és Los Angelest – ez a 444-en »erőszakba fordult a polgárjogi elégedetlenség« címmel szerepel. Valósághajlító senkik vagytok.”

Így. Pontosan így.

Azzal az apró, ám talán mégsem elhanyagolható kiegészítéssel, hogy ezek nem egyszerűen hazug senkik, hanem hazug és aljas gazemberek, akiket óriási és soha el nem évülő felelősség terhel abban, hogy ide jutott mára a nyugati világ.

De haladjunk tovább, mert koránt sincs még vége! Megérkezett az Index is, azzal az igazi, impertinens, távolságtartónak, hűvösnek, tényszerűnek tettetett szemét cikkel, amilyet csak ezek tudnak írni: „A brit zavargások már régóta másról szólnak, mint három kislány halála.” Na, és vajon miről? Hát természetesen erről: „[…] a szélsőjobboldal kisajátította és bevándorlásellenességre váltotta a témát. Pedig a probléma alapja valós, ám ennél jóval összetettebb.”

Ki hitte volna, hogy megint megérkezünk ahhoz az átkozott szélsőjobbhoz – „Pogány itt mindenki, ha velem van, és nem Istvánnal”, szélsőjobboldali itt mindenki, ha nem szemét kommunista, antifa, woke-idióta, de nézzük tovább!

„A tüntetéseket kirobbantó érzelmeket tovább gerjesztette, hogy az egykoron Twitternek nevezett X-en, a WhatsAppon és a Telegramon is hivatalos információk helyett álhírek terjedtek az elkövetőről és annak lehetséges indítékáról – ezek egy részét eleve Robinson terjesztette –, amik tévesen azt állították, hogy az elkövető egy 17 éves, muszlim vallású menedékkérő, így a zavargássá átváltozó tüntetések imáron nem kizárólag a közbiztonság romlásáról, a kormány és a rendőrség tehetetlenségéről szóltak, hanem egyszerre a menekült- és iszlámellenes érzelmek is a felszínre törtek.”

Na tessék, már megint azok a fránya érzelmek! Azért lássuk be, ilyennek lenni lényegesen könnyebb lehet, mint normális, gondolkodó, nem mellesleg érzelmekkel bíró embernek. Ezeknek a világ nagyjából annyira bonyolult, mint egy ácskapocs. Mert ugye vannak ezek a szemét szélsőjobbos „érzelmesek”, meg van a mindenki más, a cukimuki migránsok, ezeken belül a muszlimok az imádnivalóan idióta Rumcájsz-szakállukkal, s vannak még a libsik, a woke-ok, a komcsik meg az antifák, s ki ne felejtsük a nagy egyenletből az LMBTQ-csírákat, s kész is.

Ha ebből végre sikerülne kivenni, eltüntetni a „szélsőjobbot”, máris kitörne a világbéke, az oroszlánok odaheverednének a bárányok mellé, a palesztin terrorista szelíd mosollyal arcán ültetné ölébe a tegnap átoperált, aktuálisan kutyának maszkírozott fehérjehalmazt, csillogó szemek mindenütt.

Amúgy az indexes Karóczkai Balázs egy pillanatra nem figyelt oda írás közben, mert véletlenül leírt valami lényegeset is – ezt: „Azonban a történetet nem árt itt több szálra bontani: egyrészt vannak a békés tüntetők, akiket leginkább az zavar, hogy Nagy-Britanniában már 2013 óta nő a késsel elkövetett bűncselekmények, az ún. knife crime-ok száma – a csúcs a koronavírus-járványt megelőzően volt, de azóta ismét emelkedik az esetek száma; 2023-ban közel ötvenezer ilyen bűncselekmény történt, amiből kizárólag Londonban volt 15 ezer. Ráadásul ezeket a bűncselekményeket többnyire fiatalok követik el – bár nem kizárólag, de a halálos támadások esetén a 13–19 éves korosztály 82 százalékában kés a fegyver, míg más korcsoportoknál ennek a fele –, és az áldozataik is többségében kortársaik. Tavaly 42 tinédzser veszítette életét ilyen módon, miközben egy évtizeddel ezelőtt ez a szám 20 volt.”

Tavaly közel ötvenezer késes bűncselekmény… Uramisten… És vajon ebből hányat követtek-követnek el migránsok? Úgy a 90 százalékát?

Jaj, bocsánat, ilyesmiről nem beszélünk, mert az rasszizmus. És mindjárt jön a Nigel Farage meg az X és „álhíreket” fog terjeszteni… És persze azt sem kérdezzük meg, miféle társadalom az, amelyikben évi ötvenezer késes bűncselekményt követnek el 13–19 éves fiatalok? Ez már az australopithecusok „társadalma” vagy még a fényességes Brit Birodalom?

De hagyjuk! Ez is lényegtelen. A lényeg, mint tudjuk, a szélsőjobb.

És akkor meg is érkeztünk a hazai (neo)kommunisták (ez persze hülyeség, kommunistából csak egyféle van, és az mindig, minden körülmények között tűrhetetlen és tolerálhatatlan és eltakarítandó) zászlóshajójához, a Mércéhez, s ott pedig egy bizonyos Tóth Csaba Tiborhoz. S mikor az ember olvassa, felrémlik neki a Ponyvaregény, abból is a csodálatos párbeszéd, ami elkísér már bennünket a sírig:

„Vincent Vega: Tudod öreg, kurvára élveznéd! És tudod mi az érdekes Európában?

Jules Winnfield: Mi?

Vincent Vega: A kis különbségek. Ugyanaz a szar van ott is, mint itt, de azért valahogy egy kicsit más.

Jules Winnfield: Például?

Vincent Vega: Például Amszterdamban bemész egy moziba és kérsz egy sört. És nem egy papírpohárban basszák oda, hanem üvegpohárban! Párizsban pedig a McDonaldsban is kapni sört! Na és tudod, hogy hívják a Sajtos negyedfontost Párizsban?

Jules Winnfield: Nem Sajtos negyedfontosnak hívják?

Vincent Vega: Nem, mert ott nem fontban mérnek. Fingjuk sincs arról, hogy mi az a negyedfont.

Jules Winnfield: Na és hogy hívják?

Vincent Vega: Úgy hívják: Royal sajttal!”

Egyszerűen megunhatatlan! S igen, azért jut ez az eszünkbe, mert ma ugyanaz a szar van mindenütt, a Guardiantól kezdve a Politicón át egészen a 444-ig meg a Mércéig, és sehol egy üvegpohár…

S akkor lássuk a Mérce világmagyarázatát – spoiler: nem lesz benne semmi váratlan: „Mire pedig a hivatalos rendőrségi kommunikéből kiderült, hogy egy Cardiffban született, fiatal, fekete és nem muszlim férfi volt a gyilkos, már késő volt. Ahogyan egy hasonló incidens után az írországi Dublinban történt 2023 novemberében, itt is utcára vonult a szélsőjobboldal.” Ki hitte volna, mi? De folytassuk: „A rendőrség sokáig tehetetlen volt az egyre növekvő számú atrocitásokkal szemben. Eközben számos helyen a közrend felborulása után az üzletek fosztogatásába és lerombolásába is belekezdtek. Mivel ezekben számos esetben nem a városból származó szélsőjobboldaliak voltak, így erősen feltételezhető, hogy a brutális akciókat előre megtervezték és koordinálták.”

Itt álljunk is meg egy pillanatra, s ahogy ígértem, vessünk egy pillantást valami „apróságra”!

A szélsőbalos, antifa s egyéb, ezeknek a gazembereknek oly’ kedves zavargások természetes velejárója a fosztogatás. Különösen igaz ez a BLM amerikai, elállatiasodott zavargásaira.

Nos, ott és akkor megszületett az elmélet, amely szerint ezeket politikailag nem korrekt „zavargásoknak” nevezni! Érted, ember? Ha a kib…ott gettólakó fekák fosztogatnak, azt nem szabad fosztogatásnak hívni, mert az olyan rasszista dolog, azt valami másnak kell hívni, mert ők csak elveszik, amire szükségük van, hiszen igények és szükségleteik tárgya és közöttük csak egy „vékony üveglap” van, amit jogukban áll megszüntetni – ezt szintúgy a Mércén lehetett olvasni akkoriban valamelyik gazember komcsitól. Ám ha a fehér angolok fosztogatnak, azt percenként kell beletolni a világ pofájába, mert az aztán fosztogatás a javából! (Amúgy: azok az idióta fehér angol lumpenprolik, akiknek ebben a helyzetben a fosztogatás a hobbijuk, azok rohadt, mocsok, a komcsikhoz hasonló gazemberek, akiket a többi fehér angolnak haladéktalanul el kellene takarítani mindenhonnan.)

És persze ne felejtsük el azt sem, de soha: a QAnon „sámán” és társai, ezek a szerencsétlen hülye fantaszták súlyos börtönbüntetéseket kaptak a Capitolium „ostromáért”, míg a gettólakó fekák, akik a BLM-zavargások idején például Seattle-ben elfoglalták a város egy részét, ahol az „Egyesült Államokon kívülálló önálló köztársaságot” hoztak létre, s közben persze zavartalanul fosztogattak, na azok nem kaptak semmit. Jót szokott tenni az ilyesmi a békés együttélésnek…

De még egy kis Mérce: „A súlyos atrocitások hátterét most még a brit sajtó is csak találgatja. Egy dolog viszont helyből, számos kritikus számára feltűnt: a brit fősodratú sajtó és a kormány kínosan kerülte, hogy »újfasisztákról«, »szélsőjobboldalról«, »rasszizmusról« netalán »iszlamofóbiáról« beszéljen. A híradások főként azt hangsúlyozzák, hogy országszerte »erőszakos rendbontók« követtek el csoportos garázadaságot. A jobboldali brit sajtóban eközben olyan hangok is megjelentek, akik felvetették, inkább »meg kellene érteni« a rasszista rendbontók »valós sérelmeit«”.

Na, azért Tóth Csaba Tibor mégis csak képes volt hozzátenni egy hatalmas kakát a világnagy kakához, ugyanis szerinte az a baj, hogy nem merték szélsőjobboldalinak meg miegymásnak nevezni a zavargókat az angol sajtóban. Eddig írtuk s írjuk, hogy semmi másnak nem nevezik. De ez a mércés komcsinak kevés. Persze, mit várunk attól a gazembertől, akinek Ilaria Salis az elvtársa?

S akkor a Mérce eljut a lényeghez is, tessék nagyon figyelni: „A Prospect tényfeltáró cikkében Alan Rusbridger, a Guardian volt főszerkesztője megjegyezte azt is, az ominózus Channel3 Now Twitter fiók, ami a »migránsozós« álhíreket először terjeszteni kezdte, korábban egy oroszországi autókereskedést népszerűsített.” Most még nem teszek hozzá semmi mást, csak annyit, hogy ekkor hat nappal vagyunk túl a patkány által elkövetett gyerekgyilkosságokon.

S ideje talán megnéznünk azt is, miről nem beszél a mocsoksajtó. Ilyesmiről: „A boltoni tüntetés békésen kezdődött, de aztán két csoport összecsapása miatt elszabadultak az indulatok. Az egyik csoport – többségük maszkkal vagy fejfedővel eltakarta az arcát – az »Allahu Akbar« (Isten a legnagyobb) kiáltással a városháza felé rohamozott. Összeütköztek egy másik csoporttal, amelynek a tagjai angol zászlót lengettek.”

Továbbá: „Vérfagyasztó jelenet: migránsok csoportja rugdosott a csatornába egy férfit Angliában.

A Visegrád24 X-csatornán tettek közzé egy videót, amin a leírás szerint azt látni, ahogy migránsok egy csoportja támad a tömeges bevándorlás ellen tüntetőkre a nyílt utcán. A símaszkos és kapucnis elkövetők egyik áldozatukat az útépítés miatt kiásott árokba rugdosták. Az árokba szorított férfi a terelő kerítéssel próbálta védeni magát a tömegtől.”

Valamint: „Fényes nappal verik a bevándorlók az angolokat.

Megdöbbentő képsorok érkeztek Nagy-Britanniából. Muszlim bevándorlók csoportosan megtámadtak egy brit férfit egy kocsma előtt, írja a Europe Invasion X-csoport – szúrta ki a Mandiner. A felvételeken jól látható, hogy palesztin zászlós csoport vonul el egy kocsma előtt, aztán bemennek a szórakozóhely udvarára és megvernek csoportosan egy férfit, akivel vonulásuk közben már összevesztek. A videó mellé azt írták, muszlim bevándorlóbanda támadt meg egy brit férfit egy kocsmában!”.

Megjegyzés: úgysem fogják elhinni, pedig igaz:

az ilyen videók nagyjából 24 óra alatt egész egyszerűen eltűnnek a felületekről.

Vajon mi lehet ennek az oka? Hol vannak a gondos kezek, amelyek takarítanak, s amelyek ügyelnek arra, nehogy bárki megnézhesse, milyen az állatként viselkedő migráns, muszlim, milyen az igazi, tőrőlmetszett migránserőszak?

S a Pesti Srácokon Dezse Balázs is felhívja a figyelmet néhány fontos dologra: „Anglia: savat dobálnak és kalapáccsal ütik az embereket a migránsok, de persze minden a »szélsőjobb« hibája.

[…] De nem most, és nem ezzel az esettel kezdődött minden: az angol társadalmat, amit az elmúlt évtizedben a baloldali, globalista politika szisztematikusan átjátszott a bevándorló hátterű embereknek. Nem véletlenül lett London a késes és savas támadások fővárosa, amire Karácsony Gergely barátja, Sadiq Khan egyébként mindig nagyon büszke volt. […] Aki esetleg nem követte volna az eseményeket, annak röviden annyit érdemes tudnia, hogy a mostani bevándorlásellenes tüntetések a múlt hét elején három fiatal lány halálát okozó tömeges késelést követően robbantak ki a tengerparti Southport nevű városban. A nagy balhé azonban akkor kezdődött, amikor több száz tüntető megpróbált betörni a menedékkérők szállásául szolgáló Holiday Inn Express szállodába.

A tüntetéshullámra reagálva a helyi migránsok ellentüntetéseket szerveztek, így most migránsok tízezrei vonulnak az angol utcákon éppen, Allahu Akbar-t kiabálnak és jól láthatóan nem a békés együttélés, az integráció a céljuk. Bár erről nem igazán, vagy csak jóval kevesebbet lehet olvasni a balos nemzetközi sajtóban. Érdekes.

Az első »hiba«, ha most nem számítjuk bele Anglia gyomorforgató migrációs politikáját, természetesen az volt, hogy a hatóságok minden erejüket megfeszítve megpróbálták elhallgatni a gyerekgyilkos migráns származását, éppen attól tartva, ami most történik.

Elgondolkodtató, hogy ha a bűnmegelőzésre hasonló mennyiségű energiát fordítanának, akkor valószínűleg a három kislány még mindig élne.

De mi sem mutatja még ennél a pitiáner próbálkozásnál is jobban, hogy a nemzetközi woke-baloldal mennyire gyűlöli az embereket, mint az, hogy jelen pillanatban is a baloldali média a tüntetőket hibáztatja és neonáci, szélsőjobboldali csőcseléket emleget, az áldozatokról, vagy az esetleges okokról viszont mélyen hallgat. […] Ha még nem kezdte el nagyon sajnálni az angliai migránsokat a kedves olvasó, akiket megint a kirekesztő európaiak fenyegetnek, akkor idézném a brit kormányt, akik megfenyegették a felháborodott angolokat:

A zavargók »megfizetik az árát« az országszerte elterjedt erőszakos összecsapások hullámáért.

Milyen érdekes, amikor a migráns gyerekeket késelt meg, akkor nem voltak ennyire kemények.

Ami az egyik legundorítóbb része a történetnek, hogy egyes woke »megmondóemberek« Elon Muskra akarják kenni a történteket: Joe Mulhall, a »Hope not Hate« nevű antifasizmus elleni szervezet kutatási igazgatója szerint »az online dezinformáció terjedésének kulcsfontosságú tényezője volt Elon Musk azon döntése, hogy visszaengedte a jobboldali aktivistákat, mint például Tommy Robinsont az X közösségimédia-platformjára«.

Tehát nyilván nem tehet róla például a migrációs politika, és maga a késelő sem. A kérdés itt az, hogy az angoloknak mit kellett volna tenniük kétségbeesésükben? Otthon maradni és százszor leírni egy papírra, hogy »elszigetelt eset«? Vagy azt, hogy »az elnyomó fehérek tehetnek erről is«?

Southport, Liverpool, Manchester, Blackpool, Hull, Leeds – jelenleg ezek a városok érintettek, de a helyiek és a hatoságok arra számítanak, hogy a helyzet csak durvulni fog. Hogy a vége mi lesz, azt sejthetjük: a rendőrség előbb-utóbb felülkerekedik majd az erőszakon, de nem a migránsbandák megregulázásával. Aztán meg nincs itt semmi látnivaló, csak megint balhéztak a nácik, meg a focihuligánok. Lehet, hogy még több migráns kellene az országba, hogy végre béke legyen?”

Pontosan erről van szó. S ne legyünk restek megismételni, hogy az újdonsült (szélső)balos miniszterelnök, Keir Starmer naponta és egyre baltább pofával ítéli el a „szélsőjobboldali erőszakot”, miközben egy szava sincs arról, ahogy migráns-muszlim előemberek verik az angolokat.

Az eset után írtam, megismétlem:

Nem fog ez így már sokáig tartani, mert így nem lehet élni. S csak remélni tudjuk, a Nyugat többségi társadalmainak jogos és egyre érthetőbb indulata jó irányba fog kitörni. Például semmiképpen sem a saját rendőreiket kell megtámadni. És semmiképpen sem kell elhinniük, hogy így kell élniük, mert ez az élet természetes velejárója. Ezt a gazembereik hazudják nekik. Azokkal van dolguk. Minél előbb, annál jobb.

Nincs okom bármit is változtatni ezen. S akkor a legvégén térjünk vissza egy pillanatra oda, ahonnét a címben elindultunk! Emlékeznek, már a mércés komcsi elkezdte, s akkor hétfőn, egy héttel a rettenetes gyilkosság után eljutottunk a lényeghez, mutatom:

„Idegen hatalmakat sejt Nagy-Britannia a zavargások mögött.

Vizsgálódik a munkáspárti brit kormány.

Vizsgálja külföldi hatalmak esetleges szerepét a múlt hét óta zajló nagy-britanniai lázongások szításában a brit kormány – adja hírül az Euractiv. A lázongások azóta zajlanak, hogy Southportban három lányt megyilkoltak. Az elkövetőt »a közösségi médiában terjedő hamis tájékoztatások helytelenül iszlamista migránsként azonosították be« a lap szerint, ami migrációellenes és muszlim tüntetők összecsapásához vezetett.

Nem tudni, ezek a »tájékoztatások« valóban hamisak voltak-e – a brit rendőrség a feltételezett elkövetőről a korán kívül semmi mást nem árult el.

Jacob Davey, a Stratégiai Párbeszéd Intézetének szakpolitikai és kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a zavargásokban kulcsszerepet játszott az »online dezinformáció« és a közösségi média. »Fel sem tudjuk becsülni, mennyire központi volt a hétvégi szörnyű események szempontjából ezen információ terjedése« – mondta Davey a Reutersnek. Hozzátette azt is: az elkövető származásáról szóló hírek trending voltak a közösségi oldalakon, de Southport város nevére rákeresve is meg lehetett őket találni, s ezzel a közösségi portálok hasznot is húzhattak annak terjesztéséből. A helyzetre reagálva a brit kormány – amely, mint azt az Euractiv írja, »évek óta vádolja Oroszországot és másokat a békétlenség szításával« – igyekszik felmérni külföldi államok szerepét az üzenetek terjesztésében. Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök szóvivője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy »találkoztunk online botok tevékenységével, amelynek jelentős részét felhangosíthatták érintett állami szereplők«.

Starmer maga egyébként Elon Muskot, az X tulajdonosát is figyelmeztette: »Hadd mondjam el a nagy közösségimédia-cégeknek és azoknak, akik vezetik őket: a nyilvánvalóan online szított erőszakos rendbontás is bűncselekmény«. »Meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy utcáink biztonságosak maradjanak« – így Starmer.”

Minden világos tesó! Az oroszok voltak! Mint annak idején a szovjet blokkban: nincs kenyér? A szemét imperialisták! Ki hitte volna akkor, hogy a Nyugat hamarosan ugyanolyan szellemi-lelki-erkölcsi pöcegödörré fog változni…