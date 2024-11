Orbán államférfi, Magyar botrányhős

Egy hét alatt nagyot fordult a világ: Amerikában Orbán Viktor szövetségese nyert, míg Németországban megbukott az egyik legnagyobb ellenfele, Olaf Scholz. Emellett Európa összes vezetője Budapestre érkezett, ahol a miniszterelnök fogadta őket. Mindeközben Magyar Péter az exbarátnőjével hadakozik és titokban rögzített hangfelvételekkel támadják egymást. Tehát

míg Orbán Viktor szuverén államférfiként viselkedik, addig Magyar Péter egy valóságshow celebjeként. Ilyen bizonytalan időszakban előbbire van szükség, aki képes stabilan kormányozni az ország szekerét.

De vegyük sorra az elmúlt napok eseményeit!

Mint azt korábbi publicisztikámban is írtam, az idei év második fele nagyon fontos választásokat tartogatott, amelyek közül az amerikai elnökválasztásra figyeltek a legtöbben. A tét óriási volt, ugyanis az amerikai választópolgárok nemcsak a saját, hanem a világ sorsáról is döntöttek. Ami talán hazánk számára a legfontosabb: folytatódik-e az ukrajnai háború vagy végre békét teremtenek-e a keleti szomszédunknál. Ez számunkra nemcsak geopolitikai kérdés, hanem nemzetgazdasági is. A háború, az energiaválság és a szankciós politika ugyanis tönkretette Európa gazdaságát, miközben Amerika és Kína elhúzott mellettünk. A legfontosabb kereskedelmi partnerünknek számító Németországban is komoly gazdasági problémák vannak, ami negatívan hat Magyarországra is. Így tehát ha belátható időn belül vége lesz a háborúnak, az mindenképpen pozitív hatással lesz Európa, így benne Magyarország gazdaságára is.

Donald Trump győzelme hazánk külpolitikai mozgásterére is érdemi hatással lesz: ha Magyarország egyik fontos szövetségese az amerikai elnök, akkor abból sok jó dolog kisülhet. Több amerikai cég érkezhet Magyarországba, többet fektethetnek be. Ebben nagy szerepe lesz annak, hogy David Pressman végre távozik Magyarországról, legkésőbb ja­nuár 20-án le kell mondania.

Az amerikai nagykövetség rendszeresen informálja az amerikai cégeket a magyarországi helyzetről, így egyáltalán nem mindegy, mi lesz ezekben a jelentésekben. Ha egy barátibb nagykövet érkezik Magyarországra, akkor ezen a téren is pozitív változások lesznek.

A múlt hét azért is kedvezően alakult Magyarország szemszögéből, ugyanis megbukott a balliberális német kormánykoalíció. Olaf Scholz kormánya hosszú szenvedés után felbomlott, februárban pedig előre hozott választás lesz Németországban.

Hogy ez miért jó hír Magyarországnak? A most megbukott szociáldemokrata–liberális–zöld koalíció a lehető legrosszabb volt, ami Európával történhetett: átgondolatlan zöldpolitika, hidegháborús külpolitika, csapnivaló gazdaságpolitika és háborús őrület. Európa vezető hatalma belement a háború finanszírozásába és a fegyverküldésbe, de ami a legvégzetesebb volt, a szankciók támogatásába. Ennek meg is lett a böjtje, a német ipar összeomlott, miközben az orosz gazdaság köszöni szépen, jól van. Az előre hozott választás jobboldali fordulatot hozhat Németországban, és ez jó hír Magyarországnak.

A CDU/CSU ugyan még mindig jóval balrább van, mint a Fidesz, de ők legalább azt nézik, hogy mi a német gazdaság érdeke. Márpedig a német cégek, amelyek közül sok Magyarországon is jelen van, tiltakoznak a balliberális kormány gazdaságpolitikája ellen és változást szeretnének. Ha ez bekövetkezik, az jót tesz a magyar gazdaságnak is.

Eközben Magyarország megrendezte az eddigi legnagyobb diplomáciai csúcstalálkozóját, több mint negyven európai állam vezetője volt jelen a budapesti csúcson. Az amerikai választás eredménye után ez méltó válasz volt azoknak, akik állandóan Magyarország elszigeteltségéről beszélnek.

A csúcstalálkozón jelen volt Ursula von der Leyen, sőt közös sajtótájékoztatót is tartott Orbán Viktorral, ami az Európai Parlamentben lefolytatott vitájuk után érdekes fordulat. Vélhetően Brüsszelben is érzékelik, hogy fordult a kocka, és Trump győzelme után már nem lehet úgy kekeckedni hazánkkal, mint azt megelő­zően.

Az amerikai változásnak tehát a brüsszeli politikára is hatása lesz, érdemben növeli Magyarország mozgásterét az unión belül is.

Itthon pedig folytatódott a már jól ismert leosztás:

miközben Orbán Viktor világpolitikai tényezőként a világ vezetőivel találkozik és Európa, benne Magyarország jövő­jéért dolgozik, az ellenzék vezetője, Magyar Péter az exbarátnőjével hadakozik és mindenféle titokban rögzített hangfelvételeket játszanak le. Mindez jól kijelöli a különbséget kettejük között: míg Orbán Viktor egy államférfi, Magyar Péter csak egy valóságshow-celeb, aki komolytalanul viselkedik, ráadásul hazudik is és manipulálja a közvéleményt.

Múlt vasárnap ugyanis, amikor idegesen összehívott egy sajtótájékoztatót, lejátszott egy másfél perces hangfelvételt, amivel a volt barátnőjét akarta lejáratni. Arra ugyanakkor nem számított, hogy a beszélgetést Vogel Evelin is rögzítette, aki eljuttatta a teljes felvételt a sajtóhoz, amiből kiderül: Magyar Péter különböző részeket kivágva a kontextusából, manipuláltan tette közzé a hangfelvételt. Vagyis Magyar azzal vádolja a politikai ellenfeleit, amit saját maga követ el.

Ez a botránysorozat nem fog segíteni Magyar Péternek, egy kiszámíthatatlan időszakban ugyanis az emberek nem egy botrányhősre, hanem egy higgadt és nyugodt erőre szavaznak, ez pedig jelenleg nem más, mint Orbán Viktor. Természetesen a balliberális közvélemény-kutatók ezzel ellentétes, ugyancsak manipulált számokat tesznek közzé. Szemmel láthatóan összehangoltan, a politikai eseményekhez igazodva közölnek hamis számokat a pártok népszerűségéről. Ugyanazt a játékot játsszák, mint amit az amerikai választási kampányban is láthattunk. Ott is Kamala Harrist hozták ki népszerűbbnek, sőt egyes államokban erősödést is mértek neki az utolsó napokban. Ehhez képest a választáson Donald Trump fölényes győzelmet aratott, azokban az államokban is, ahol a balos kutatók magabiztos Harris-előnyt mértek. Ugyanennek vagyunk szemtanúi Magyarországon is,

itt is hamis kutatásokkal akarják befolyásolni a közvéleményt. Ez nem ismeretlen számunkra, hiszen a 2022-es parlamenti választás előtt is egy nappal fej fej melletti állást mértek, de azt megelőzően pár hónappal ellenzéki előnyt is vizionáltak. Aztán jött a kijózanító pofon és az újabb Fidesz-kétharmad.

2026-ig még sok víz lefolyik a Dunán, a jobboldal újabb meggyőző választási sikeréhez szükség van a békére Ukrajnában, ezzel párhuzamosan pedig arra, hogy az új magyar gazdaságpolitika sikeres legyen, az emberek a hétköznapokban is érezzék mindennek a pozitív hatásait. A munkáshitel, a semleges gazdaságpolitika, a családtámogatások növelése és az ehhez hasonló többi intézkedés ezt a célt szolgálja. Emellett a kilátások is pozitívak, David Pressman hazamenetelével és egy új amerikai nagykövettel új amerikai befektetések is jöhetnek Magyarországra, de a várható béke biztosabb jövőt jelent az embereknek, ami a fogyasztást is erősítheti. Mindenesetre,

ha jövőre sikerül a három százalék feletti gazdasági növekedést elérni, az már egyértelműen érezhető lehet az emberek életében. Erről szól a nemzeti konzultáció is és ezért kezdenek országjárásba a kormánypárti politikusok.

Míg ők az ország jövőjével, Magyar Péter az exének hangfelvételeivel foglalkozik.