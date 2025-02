Ilyen az, amikor a „demokrácia” nem ismer se istent se embert, ilyen az, amikor a „demokrácia” háborúba megy. Kezdhetnénk Kubával és Chilével, de nincs annyi időnk. Úgyhogy kezdjük Ukrajnával.

Victoria Nuland elmesélte: ötmilliárd dollárt öltek bele az ukrajnai forradalomba, majd feltette a kérdést: ugye senki nem gondolja, hogy ezt a pénzt veszni hagyják? Senki sem gondolta. S látjuk, mit is jelent ez a gyakorlatban. S azt is látjuk, egyre világosabban, miképpen szervezik (szervezték) a „színes” forradalmakat ezek a nyomorult gazemberek szerte a világban.

Mert hát, ismételjük meg ezerszer is, a „demokrácia” háborúba megy. Ezeknek az eltakarítandó gazembereknek a demokráciája.

Wesley Clark volt NATO-főparancsnok is elmeséli: „Amikor 2014-ben Ukrajnában dolgoztam, George-dzsal csináltam. A Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában voltam akkor. Ezért is ismerek sok európait. És ­George finanszírozta a Nyílt Társadalom Intézetet Ukrajnában.” Hát ki más finanszírozta volna?

Majd ugyanez a Soros – a sátán fattya! – kifejti: az orosz invázió, amelynek egyik kiváltó oka éppen az USA által finanszírozott „színes” forradalom, majd az orosz kisebbség elleni pogromok, Ukrajna NATO-tagságának és felfegyverzésének belengetése, illetve gyakorlata a minszki egyezmény megkerülése volt, szóval Soros kifejti, miszerint az orosz invázió a harmadik világháború nyitánya lehet. És boldogan gügyög hozzá. S mint mondja, „civilizá­ciónk” megőrzésének módja Putyin legyőzése.

Hát persze. Hát mi más.

Kérdés persze, ki akarja megőrizni a ti „civilizációtokat”?

És apró, ám annál jellemzőbb adalék a múltból, amikor Márki-Zay gügyögve fejtegeti: „Én abszolút nem vagyok szakértője a kérdésnek, éppen ezért más, olyan szakértőkkel konzultálok erről, mint például Wesley Clark volt amerikai négycsillagos tábornokkal.” Ki mással is konzultált volna ez a jelentéktelen és ostoba kis senki. Akit akkoriban éppen 37-38 százalékra mértek ugyanezek a közvélemény-kutatók…

Most pedig Trumpék nyilvánosságra hozták, hogy az amerikai kormányzati szervek (a deep state) kiket, hogyan és mennyivel pénzeltek. Nincs itt semmi látnivaló, semmi beavatkozás, semmi korrupció, semmi aljasság – csak a demokrácia háborúba megy.

Itt van például a Politico. Ó, a Politico! Ha a Politico írt valamit, az a valami azonnal végigszaladt a hazai „függetlenobjektív” sajtón, mint a hasmenés, mert hát a Politico aztán igazán mérvadó, igazán független és igazán objektív. A Politico pedig csak rémségeket írt pél­dául Magyarországról, a magyar kormányról, a magyar miniszterelnökről, a Politico szügyig gázolt a háborúban, a Politico azonnal lecsapott mindenre és mindenkire, aki szuverenista merészelt lenni, Salvinitől kezdve Melonin át Farage-ig és Orbánig.

Ezt a Politicót Joe Biden és velejéig rohadt sleppje mindösszesen közel 14 milliárd (!) forinttal tömte ki. Orbán Viktor pedig – még azelőtt, hogy ezek az adatok nyilvánosságra kerültek – ezt mondta: „Érdemes tudni, hogy az említett lapot nem Európából szerkesztik. Az egy Európán kívüli, nagy politikai szereplő véleményét tükrözi az európai politikáról. Így is kell tekinteni rá.”

Mondanom sem kell, a hazai „függetlenobjektívek” nem késlekedtek kifejteni, hogy a magyar miniszterelnök hazugságokat és összeesküvés-elméleteket terjeszt. Hát persze. Mi mást… Mindenesetre feszült figyelemmel várjuk, a Politicónál eddig dolgozó szemétládák most mit és hogyan fognak megmagyarázni. Izgalmas lesz. De egyelőre kussolnak, ami azért nem nagy csoda.

De lássuk tovább, hogyan megy háborúba a „demokrácia”, a gazemberek, a globalisták, a nemzettagadók, a woke-idióták, az LMBTQ-degeneráltak, a 444, a HVG, a 24, a Telex meg a magyarpéterek „demokráciája”. Például így: „Kiderült, Brüsszel azért fizetett álcivil szervezeteknek, hogy tömegtüntetéseket szervezzenek.

Brüsszel azért fizet a magukat civilnek nevező szervezeteknek, hogy tüntetéseket és tömeges levélküldéseket szervezzenek – erről beszélt az Európai Parlament költségvetési bizottságának alelnöke. Monika Hohlmeier azután szólalt meg, hogy kiderült: az Európai Bizottság titkos szerződéseket kötött zöldszervezetekkel, hogy azok pénzért lobbitevékenységet fejtsenek ki. Hasonló, civilnek mondott szervezetek próbálják destabilizálni Szlovákiát és Szerbiát, de külföldről finanszírozott álcivilek már Debrecenben is szerveztek tüntetést. Utóbbit a Tisza helyi emberei is támogatták, miközben Magyar Péter arról beszélt: élénk figyelemmel kíséri a szlovák és a szerb eseményeket.”

Nahát! Micsoda meglepetés!

És vajon ki áll e mögött a gusztustalan, vagyis „demokratikus” gazemberség mögött? Hát maga a brüsszeli gazemberek egyik legnagyobb darabkája, Timmermans elvtárs! Mutatjuk:

„Január végén robbant ki a Timmermans-botrány. Egy holland lap ekkor megírta, hogy az Európai Bizottság titkos szerződéseket kötött magukat civilnek mondó zöldszervezetekkel, hogy azok lobbitevékenységet fejtsenek ki. A bizottság uniós pénzből azzal bízta meg az NGO-kat, hogy vegyék rá Brüsszel zöldpolitikai kezdeményezéseinek támogatására az európai parlamenti képviselőket és a tagállamokat. A lap által megvizsgált dokumentumok szerint egy zöld ernyőszervezetnek az is ki volt adva, hogy támogassa – a magyar kormányt egyébként sokszor szapuló – a Frans Timmermans korábbi biztos által kezdeményezett, ellentmondásos természet-helyreállítási jogszabálytervet. […]

Az Európai Parlament költségvetési bizottságának német, néppárti alelnöke, Monika Hohlmeier ugyanakkor arról beszélt, szerinte visszaélés történt az uniós forrásokkal, utalva arra: az Európai Bizottság pénzt adott NGO-knak azért, hogy azok a gazdák ellen lobbizzanak.

Az Euronewsnak küldött írásos nyilatkozatában Hohlmeier úgy fogalmazott: bizonyos szerződések szerint az NGO-knak tömegtüntetéseket és tömeges levélküldéseket kellett szervezniük, emellett nyomás alá kellett helyezniük a döntéshozókat a fontos szavazások napján. […]

Mint köztudott Szerbiában és Szlovákiá­ban kormányellenes tüntetések zajlanak, ezek hátterében pedig ugyancsak civilnek mondott szervezetek bukkannak fel. A szóban forgó NGO-kat egyértelműen külföldről finanszírozzák. Mindkét országban erőteljesen jelen van a Soros-hálózat, amelynek érdekei egyértelműen egybeesnek a jelenlegi brüsszeli elit irányvonalával. […]

Hasonló recept mentén történtek a dolgok Debrecenben, ugyanis a február elsejei ottani tüntetés szervezőit is külföldről finanszírozzák. Mint arról szintén hírt adtunk, a hónap első napján Debrecenből és a közeli Mikepércsről induló tüntetést tartottak az akkumulátorgyárak létesítése ellen. A demonstrációt a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakő) rendezte, de a szervezők között volt még az Akárteis és a Zebraszerda is.

A Miakő a Közös értékeink program keretében átszámítva nagyjából nyolcmillió forint támogatást kapott Brüsszelből. A tüntetés másik szervezője, az Akárteis egy ernyőszervezet, amelynek tagja a Göd-ért Egyesület is, akik szintén kaptak támogatást – egy közös pályázat keretében – a Közös értékeink programból. Utóbbiról mindjárt, részletesen, előtte meg kell említeni, hogy az Akárteis a tüntetés népszerűsítését is külföldi támogatásból finanszírozta, több áttétel felfejtése után megjelenik a Soros-alapítvány.

A Közös értékeink program egy uniós finanszírozású kezdeményezés, amely civil szervezeteket támogat. – A felhívás célja a közösség tagjait bevonó részvételi kezdeményezések, akciók, kommunikációs kampányok, mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi együttműködések) támogatása Magyarországon – áll a pályázati felhívásban, amelyben a társadalmi problémák megoldásáról, az érdeklődő, aktív polgárok csoportba szervezéséről és új emberek megnyeréséről is szó esik. A program az Európai Unió »Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek«, röviden CERV részeként valósul meg, hazai lebonyolítói a kormánybarátnak nemigen nevezhető Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány Magyarország, valamint a Közösségfejlesztők Egyesülete.

Hozzá kell tenni, hogy a debreceni tüntetés szervezésében a hajdú-bihari Tisza Szigetek is részt vettek.

S ha már Tisza Párt: a napokban Magyar Péter arról beszélt, nem zárja ki, hogy Magyarországon is lesznek a szerbiaihoz és a szlovákiaihoz hasonló tüntetések. Pontosan így fogalmazott:

»Kérdeztek minket a szerbiai és a szlovákiai tüntetésekről. Természetesen figyelemmel követjük ezeket a dolgokat […] és nem zárom ki, hogy nem lesznek itt is hasonló események. […] Tudjátok, hogy mi nem riadunk meg utcai tüntetésektől, utcai rendezvényektől.« Végül úgy fogalmazott: »legyetek biztosak abban, hogy folyamatosan figyeljük az eseményeket és eljő, aminek jönnie kell.«”

Ej, Miakő péteranyó kend, a Weber valagában lakik itt bent?

Ott. S az már csak hab a tortán, hogy az Euró­pai Parlament egyik legundorítóbb s egyben leghülyébb kis csírája, Daniel ­Freund maga buktatta le az egész bagázst. Így:

„A hazánk ellen rendszeresen áskálódó politikus arról írt: 2024 októberében beszélt az amerikai kormány segélyszervezetével, az USAID-del. – Elmondták, hogy évente több millió dollárral támogatnak jogállamisági, korrupcióellenes és demokráciapárti programokat Magyarországon – vallotta be a német politikus. Daniel Freund végül arra a megállapításra jutott, hogy innentől az Európai Uniónak kellene finanszírozni továbbiakban ezeket a programokat Magyarországon.”

Minden világos. Köszönjük, „Vörös Dani” – tényleg nincs új a nap alatt.

Mindenesetre oda kell figyelnünk. Mert ezek a gazemberek tényleg mindenre képesek. S ha úgy döntenek, akkor a „demokráciá­juk” háborúba megy. Vagy úgy, mint Ukrajnában, ahol az utolsó ukránig harcolnak a… a miért is? Hát a semmiért meg a Burishma pénzéért. Vagy úgy, hogy az unatkozó, semmiről semmit sem gondoló, önmagát is elveszített, degenerált hülyegyerekeket, meg az elmúlt tizenöt év minden előnyét maximálisan kiélvező és kihasználó középosztálybéli gazembereket kivezényli az utcára, hogy legyen ribillió, legyen anarchia, legyen felfordulás – legyen „forradalom”.

„Eljő, aminek jönnie kell.”

Rendben, te rohadék.

Ott leszünk. Lejátsszuk…