Mi is kövessük az amerikai elnököt!

Ne feledjük: Donald Trump egy még mindig nagyon erős hatalom vezetője. És ne feledjük: Donald Trump a legfontosabb feladatának azt tartja éppen, hogy az USA-t megőrizze ebben a pozíciójában.

Emellett természetesen igaz, hogy a velünk való viszonya kiváló, Orbán Viktorral szinte barátinak látszó kapcsolatot alakított ki.

Világossá vált számára, hogy Orbán Viktor és kormánya több témában hasonlóan vagy teljesen azonosan gondolkodik. Ilyen az illegális migráció megállítása, a béke megteremtése az orosz–ukrán háborúban és a Közel-Keleten, valamint a gender-, illetve LMBTQ-ideo­lógia elleni határozott fellépés. Emellett pedig – nem utolsósorban – a nemzetek szuverenitásának megőrzése, számára elsőként természetesen az Amerikai Egyesült Államoké.

Tehát valóban van miben bíznunk. Trump nyilvánvalóan nem fogja elfelejteni mindezeket, azt, hogy Orbán már kétszer is kiállt mellette, 2016-ban és 2024-ben is, nem kis veszélyt vállalva ezzel, hiszen ha nem ő nyer, hanem Kama­la Harris, akkor Magyarország erősen megüthette volna a bokáját. (Mint ahogyan 2020 után történt Biden alatt.) Trump szereti a bátor embereket – ő is az a javából! –, ezért Orbán nevét nem fogja elfelejteni a következő négy évben, abban biztosak lehetünk.

Arra is jó esélyünk van, hogy a jelenlegi kabinet orvosolni fogja Bidenék ellenünk elkövetett gazemberségeit. Idetartozik a kettős adóztatás, Rogán Antal kitiltása, továbbá a különféle globalista álcivil jogi, mozgalmi szervezetek, médiaportálok támogatásának megszüntetése is, a USAID és más külföldi támogatások felfüggesztése

és így tovább. Nem beszélve arról, hogy számos komoly léptékű beruházás érkezhet az USA-ból hazánkba, illetve kereskedelmi megállapodások születhetnek a kölcsönös előnyök szellemében.

Egyet viszont nem szabad elfelejtenünk: Donald Trump a világ dolgaira is kőkeményen össz­pontosít, tehát semmiképpen se tegyünk úgy, mintha ezek a témák minket hidegen hagynának. Ezért szeretném felhívni az ország és a politika irányítóinak becses figyelmét a szükséges odafigyelésre. Több példa van, de most kettőt emelek ki.

Először is:

Trump elhatározta, hogy kilépteti országát a WHO-ból, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetéből. Miért? Azért, mert nem hajlandó egy olyan szervezet költségvetésének döntő részét vállalni a továbbiakban, amelyik Trump megítélése szerint a világjárvány, az oltások, a kezelések, a szabályozások, a vakcinázás idején messze nem állt a feladata magaslatán.

Nem tette lehetővé, hogy világos kutatások folyjanak a koronavírus valódi eredetéről, nem osztotta meg a világ közvéleményével a vírussal és az új, mRNS-vakcinákkal kapcsolatos legfontosabb információkat, s úgy vette rá az egyes országokat, főleg a nyugatiakat arra, hogy oltassák be lakosságukat, hogy nem hívta fel senki figyelmét a szükséges óvatosságra. Mármint arra, hogy az új (Karikó Katalinhoz is köthető) vakcinának milyen veszélyei és mellékhatásai lehetségesek.

Sőt a WHO – olyan alakok támogatásával, mint Anthony Fauci vagy éppen Bill Gates – olyan morális erőszakot alkalmazott, hogy aki nem adatja be magának az új vakcinát – amelynek veszélyeiről tehát semmit nem osztott meg velünk –, az egy sötét gazember, mert ezzel nem védi meg a nagyszüleit és gyermekeit a vírustól. Kár, hogy később maga dr. Fauci vallotta be a kongresszus előtt – és sokan mások is azóta, többek között a Pfizer egyik aligazgatója az Euró­pai Bizottság előtt –, hogy ez a csodálatos új vakcina egyfelől nem véd meg igazán a vírustól, másfelől arra sem garancia, hogy ha megkapjuk, nem adhatjuk tovább. Tehát a WHO erkölcsileg szívatott bennünket, lényegében véve elvonva tőlünk a szabad döntés lehetőségét.

Emellett Donald Trump máris kártérítést ígér azoknak a katonáknak, akik, bár a hadseregben kötelezővé tették az oltást, nem engedték beoltatni magukat, emiatt elvesztették hivatásos katonai állásukat és megélhetésüket.

De ez csak a kezdet:

Trump Robert F. Kennedy Jr.-t nevezte ki egészségügyi kabinetje vezetőjének. Kennedy keményen kritizálta a pandémia során alkalmazott kormányzati gyakorlatot, az elhallgatásokat, s különösen ellene van annak, hogy gyermekeket oltsanak be egy olyan vakcinával, amelyről a Pfizertől kiperelt dokumentumok alapján már kiderült, hogy rengeteg mellékhatása van, nem is akármilyenek.

Kennedy abszolút szemben áll a Big Pharma nagy cégeivel, a Pfizerrel, a Modernával és a többivel, lényegében véve tömeggyilkosoknak nevezi őket. Sőt már meg is tette az első nagy lépést: a január 29-i szenátus előtti meghallgatásán kijelentette, hogy az állam (!) pert indít a vakcinagyártó cégek ellen a Covid-szérum miatt, amelyek sok esetben halálosnak bizonyultak. Kennedy a meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy az állam pert indít a világot beoltó cégekkel szemben, amelyek nem mérlegelték a következményeket és az emberek egészségére gyakorolt többi hatást.

Az USA-ban és más országokban is kiterjedt vizsgálatok folynak arról, hogy az mRNS-vakcinának milyen mellékhatásai vannak és még ki tudja, meddig lesznek. Egyébként számos szaktanulmány bizonyítja, hogy a vakcinák elsősorban neurológiai, vérkeringési és szívbetegségeket okoznak, és számos esetben halálhoz vezettek és vezetnek. Nagyon sokan nem figyelnek oda erre – hiszen szerencsére nem érintettek –, hogy elképesztő mértékben megnőtt a világon a hirtelen halálesetek száma, makkegészségesnek számító fiatal embereknél, főleg sportolóknál. De kit érdekel ez?

Kennedyt szerencsére érdekli. Ezért messzemenőkig támogatom a tevékenységét, mert a Big Pharma még egyszer nem csinálhatja ezt velünk. Kennedyt pedig Trump nevezte ki. Én támogatom Donald Trumpot, teljes mellszélességgel! Remélem, mi, magyarok is támogatjuk Trumpot. És ha támogatjuk Trumpot, szerintem lépjünk ki mi is a WHO-ból.

De itt a másik, szintén világot meghatározó ténykedése az amerikai elnöknek:

felmondta az 1995-ös párizsi klímamegállapodást. Zseniális, gratulálok Donald Trumpnak! Hogy miért? Azért, mert a párizsi klímamegállapodás olyan célokat tűzött ki, amelyek egyfelől megvalósíthatatlanok, másfelől tudományosan teljességgel megkérdőjelezhetők. Kezdjük az utóbbival: az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete évtizedek óta ráerőltet egy elméletet a tudományos és a közéletre, amely szerint a globális felmelegedés egyetlen oka az emberi szén-dioxid-kibocsátás.

Mit kell tehát tenni? A szén-dioxidot ki kell átkozni – amely nélkül a növények egyébként nem élnének –, ezért meg kell szüntetni az ipari tevékenységet, le kell állni 2035-ig a benzines és a dízellel működő autók gyártásával, a teheneket ki kell iktatni, és ezáltal a mezőgazdaságot is tönkre kell tenni.

Igen ám, de ez a „megdönthetetlen” elmélet már rég nem az. Tudósok ezrei lépnek fel e tudományosnak nem igazán nevezhető „paradigma” ellen, különösen a Clintel-csoport és számos Nobel-díjas is megszólalt e kétséges elgondolással szemben. De ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor is érdemes azt tekintetbe venni, hogy a nagy fejlődő országok szén-dioxid-kibocsátása egyáltalán nem csökken, eszük ágában sincs kiszállni a fosszilis energiahordozók adta lehetőségekből. Európa a nagy balek: a maga hétszázalékos globális részarányával szinte semmit sem tud változtatni a nagy összefüggéseken, tehát szén-dioxid-ellenes lépései lényegé­ben öngyilkosságnak számítanak.

Másfelől már az is világossá vált a józan tudományos gondolkodók előtt, hogy a szén, a kőolaj és a földgáz még hosszú ideig nélkülözhetetlen a Földön, nagyjából most is hetven-nyolcvan százalékban ezeket használjuk, s egyszerűen nem kiválthatók a megújulónak mondott energiaforrásokkal (szél- és naperőművek).

Tehát Donald Trump lépése helyes, ezt már megtette egyébként első elnöksége idején is, de Biden rögtön visszaléptette országát a párizsi klímaegyezménybe. Ezzel a második kilépéssel meggyőződésem szerint Trump utat nyit a normális gondolkodás felé szerte a világon. Legalábbis Északon, Délen és Keleten. Hogy az Euró­pai Unió mit csinál? Nos, ez a nagy kérdés, de nincsenek illúzióim.

Tudom, hogy az unió tagjai vagyunk és azok is akarunk maradni. Egyet azért döntsünk el: valóban követjük Trumpot, vagy esetleg szelektálunk abban, hogy miben követjük és miben nem? De mindenekelőtt: jó lenne végre a fenti témákról is beszélni a magyar nyilvánosság előtt – mert ezek a globális kérdések is érintenek minket, nem csak a migráció és a háború.