Kiegészítések Schmidt Mária tűpontos látleletéhez

Schmidt Mária a blogján írt egy elemzést Látlelet a ballib értelmiség elmeállapotáról címmel, amely írás apropója Mérő László matematikaprofesszor minapi megnyilvánulása, amely – hol máshol? – a Hang című pöcében jelent meg. (Lapigazgató Lukács Csaba, akiről majd egyszer…)

Schmidt Mária így kezdi írását:

„Mérő László a ballibek egyik értelmiségi sztárja. Időről időre megnyilatkozik, amit részükről ájult helyeslés és elismeréscunami követ. És ez így megy évtizedek óta. Persze voltak a mostaninál jobb napjai is, jelenleg azonban a legprimitívebb kommentelők szintjét is alulmúlja. Az ördög Hatvanpusztán lakik címmel március 6-án Farkas György által a 24.hu-n közreadott (és eredetileg a Magyar Hangon megjelent beszélgetés) eszmefuttatásai csak azért ültettek a billentyűzet elé, mert szavai jól szemléltetik a ballib oldal kóros ideg- és elmeállapotát. Ideje tehát pszichológushoz fordulnia Mérőnek, mert rajta talán már csak az segíthet, ha egyáltalán van még innen visszaút.”

És így fejezi be:

„És itt jön Mérő professzor slusszpoénja, amit nem lehet überelni:

Szerinte Orbán nem élt a tálcán kínált lehetőséggel, hogy végre egyszer a történelem jó oldalán álljunk. Orbán Viktort pedig Szálasi Ferenc oldalán, a nagy árulók között fogják emlegetni. Korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy Orbán nem megválasztottként, hanem kiválasztottként kommunikál. „Ha Orbán kiválasztott, akkor nem hiszem, hogy Isten kiválasztottja, efféle szövegekkel a sátán kiválasztottjának tűnik.”

„Orbán a proxyháború kezdete óta a béke oldalán áll. Mióta számít a háborúpártiság a történelem jó oldalának? És egyáltalán, mi az, hogy a történelem jó oldala? Arról ki határoz, és mikor? Az USA oldalán állni egy proxyháborúban az a történelem jó oldala? Trump oldalán állni, ha a saját háborúját be akarja fejezni, az a rossz oldala? Ki hivatott a történelem jó oldalának kijelölésére? A haladó értelmiség, élén Mérővel? Milyen szellemi mélypontról árulkodnak ezek a sorok? Kit árult el Orbán és mivel? Azzal, hogy kiállt a béke mellett, az öldöklés ellen? Ha eddig Mérő úr nem tudta, a szlávok is emberek. Ők is, mint „minden ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze fény,” ahogy Ady írta. Millióan veszítették az életüket, váltak nyomorékká, árvává. Mindegyiküket siratja valaki. A békét szorgalmazó Orbán kit és mit árult el? Miben hasonlít Szálasihoz? Mitől a sátán kiválasztottja?

Ez az ószövetségi prófétai hevület hivatott pótolni az érveket?

Szánalmas kísérlet.

Csúfos kudarc.”

Ami a kettő között van, az is hibátlan, érdemes, sőt, kötelező elolvasni:

https://latoszogblog.hu/aktualis/latlelet-ballib-ertelmiseg-elmeallapotarol/

Magam pedig kiegészíteném néhány észrevétellel a ballib értelmiség elmeállapotáról szóló látleletet.

Kezdjük egy majdnem friss hírrel!

„Heil, Orbán Viktor, Trump, Putyin, Musk, Le Pen” – sokkoló feminista akció zajlott Párizsban, naná, hogy nőnapon!

„A Femen aktivistái náci szimbólumokkal és skandálással tiltakoztak az »új fasiszta járvány« ellen.

Újabb megdöbbentő performansszal hívta fel magára a figyelmet a Femen nevű feminista mozgalom Párizsban. A nemzetközi nőnap alkalmából, március 8-án, szombaton megrendezett nőjogi tüntetésen az aktivisták náci szimbólumokat idéző jelképekkel és provokatív üzenetekkel léptek fel. Céljuk az volt, hogy figyelmeztessenek az »új fasiszta járvány« terjedésére, amely szerintük az Egyesült Államokban és Európában egyaránt fenyegetést jelent – írta meg a Le Parisien.”

A performansz több politikai vezetőt is célkeresztbe állított. A demonstráció során mintegy harminc Femen-aktivista jelent meg a tömegben. Ötös sorokba rendeződve, katonai sapkában, félmeztelenül vonultak fel, testükre pedig amerikai, európai és orosz zászlókat festettek, amelyeket horogkeresztek torzítottak el. Jobb karjukat élénkvörösre mázolták, és náci karlendítést imitálva skandálták:

„Heil Donald Trump”, „Heil Vlagyimir Putyin”, „Heil Elon Musk”, „Heil Orbán Viktor”, „Heil Giorgia Meloni”, „Heil Marine Le Pen”.

„A felvonuláson megjelent a radikális jobboldali Némésis identitárius csoport is, amelynek jelenlétét a feminista és antirasszista szervezetek egyöntetűen elítélték. Eközben péntek este egy másik, »radikális feminista» menet zajlott a fővárosban, amelyen több ezer ember, köztük számos palesztinpárti aktivista vett részt. Ezt a felvonulást a hatóságok először megtiltották, de a bíróság végül zöld jelzést adott neki.”

És itt egy másik majdnem friss hír – ami körül túl nagy a csend:

„Bréking: görög antifasiszták támadták meg az athéni magyar nagykövet autóját!

Az antifasiszták kalapácsokkal felszerelkezve hajtották végre a támadást.

Terrorcselekményt követett el a görög Antifa az athéni magyar nagykövet ellen. A Budapesti Antifasiszta Szolidaritási Bizottság (BASC) az X platformon tett közzé egy bejegyzést, amelyben görög antifasiszták elismerték, hogy március 4-én, kedden ők támadták meg az athéni magyar nagykövet autóját. Az akcióval a Budapesten előzetes letartóztatásban lévő Ravi Trux iránti kiállásukat fejezték ki – írta meg a Magyar Jelen.

A bejegyzés részletei szerint antifasiszta aktivisták március 4-én délelőtt a magyar nagykövetség előtt, a Vassils Konstantinou és Amyda utcák kereszteződésénél várták a nagykövet fekete Mercedesét.

Kalapácsaink, amelyek betörték a követség járművének ablakait, szolidaritást üzennek Maja T.-nak és minden üldözött antifasisztának – fogalmaztak a közzétett üzenetben.

A BASC weboldalán korábban már beszámoltak Ravi Trux februári budapesti tárgyalásáról is. Ezúttal azonban elmaradt a szélsőbaloldali tüntetés a magyar fővárosban. Ravi Trux ügyében eddig két tárgyalást tartottak: az elsőre február 21-én, a másodikra pedig március 6-án került sor. Az első tárgyaláson a BASC szervezésében körülbelül harminc külföldi antifa tüntetett szolidaritásból, míg a márciusi eseményen több mint száz magyar hazafi állt ki a 2023-as támadások sértettjei mellett. Bár az antifasiszták ezúttal is demonstrációt hirdettek, végül csupán alig egy tucatnyian jelentek meg a tárgyalóteremben.

A görög antifasiszták azonban nem riadnak vissza az erőszakosabb módszerektől sem. A német Hammerbandéval kapcsolatban álló aktivisták néhány hónapja bombamerényletet terveztek egy hazafias rendezvény ellen, ám a robbanószerkezet idő előtt felrobbant, és saját magukat sebesítették meg. Korábban, 2013-ban szélsőbaloldali aktivisták gépfegyverrel végeztek az Arany Hajnal nevű szervezet két tagjával.

A magyar nagykövetség hivatalos oldalán egyelőre nem jelent meg semmilyen információ a támadással kapcsolatban.”

Ezek lennének tehát a hírek, amelyek önmagukban is sokat elárulnak az európai ballibek szellemi és lelki állapotáról, de nem úszhatjuk meg, hogy beszéljünk kicsit a háttérről és az előzményekről.

Folytassuk a Vörös Hadsereg Frakcióval!

Ez a nyugatnémet terrorszervezet ’68-ban jött létre és egészen 1998-ig létezett, s olyan ballib (inkább kommunista) értelmiségiek szimpátiáját bírta, mint Sartre vagy éppen Heinrich Böll. Az alapítók egyike Andreas Baader, az unatkozó idióta egyik prototípusa, aki képtelen volt kitalálni, mit is kezdjen a szánalmas és felesleges életével, így végül „radikális baloldali” lett belőle, vagyis egy rohadt, utolsó, gyáva szemét gyilkos terrorista. A börtönből aztán Ulrike Meinhof szabadította ki – több hasonló terrorista segítségével. Ulrike Meinhof germanisztikát, szociológiát és filozófiát hallgatott az egyetemen, majd csatlakozott a Német Szocialista Diákszövetséghez, s olyan politikusokat tekintettek ellenségüknek, mint Konrad Adenauer vagy éppen Willy Brandt. Értik, ugye? Ezeknek Adenauer és Brandt volt az „autokrata”, a „diktátor”, amúgy pedig „az idősebb generáció által megtestesített társadalmi berendezkedés ellen lázadtak”. A baloldali német fiatalok fő célja az autokratának tekintett hatalom megváltoztatása, a vietnámi háború és a fejlődő világ elnyomása elleni tiltakozás volt.

Ugye, milyen ismerős?

Nos, ezek az idióta, gyilkos gazemberek Jemenben, a Fatah táborában kaptak azután terrorista kiképzést, majd hazatérve nekiálltak gyilkolni. Összesen harminckét embert gyilkoltak meg, közöttük a Német Gyáriparosok Szövetségének elnökét, Hanns-Martin Schleyert, de egyszerű amerikai katonákat is. Mindezt a világon addig soha nem látott jólétet biztosító Német Szövetségi Köztársaságban, élvezve és elfogadva a keletnémet Stasi és más kommunista szolgálatok anyagi és egyéb támogatását.

„A pusztítás imperialista háborúja most visszatér a harmadik világból Európába, ahonnan indult. Európa és a Német Szövetségi Köztársaság lakói rájönnek, hogy ez a változás a pusztulásukat hozza, ha nem állítják meg. Közvetlen ismereteket szereznek az ázsiai, afrikai és latin-amerikai emberek évszázadok óta tartó valóságáról, az imperializmus általi elnyomottak közé tartozásról.”

Ilyen és ehhez hasonló kiáltványokat fogalmaztak meg, s közben gyáván gyilkoltak.

Ugye, milyen ismerős?

És pontosan ugyanilyen, gyáva, szemét gyilkosok öltek, fosztogattak és gyújtogattak Nyugat-Európa más országaiban, és mindegyik ugyanonnan nőtt ki: az 1968-as „diákmozgalmakból”. Franciaországban az Action Directe, Olaszországban a Vörös Brigádok (Aldo Moro holttestének képe az autó csomagtartójában megvan még?), Belgiumban a Harcoló Kommunista Sejtek, Spanyolországban a GRAPO. (A Vörös Brigádok még 2002-ben is gyilkolt, akkor lőtték agyon Marco Biagi jogászprofesszort.)

És ne feledkezzünk meg Görögországról és a görög terroristákról sem!

Idézzük lapunk, a Magyar Nemzet 2003-as cikkét:

„Több mint 2000 évet kérnek a marxista görög terroristára

A görög főügyész többszörös életfogytiglani büntetés kiszabását kérte szerdán Athénban a November 17 nevű szélsőbaloldali terrorszervezet több tagjára. A csoport vezetője a 60-as években, Párizsban szerveződő nyugati balos diáknemzedék tagja: többen közülük Nyugat-Eurpa szerte befolyásos politikusokká lettek az idők folyamán.

Az athéni fegyveres marxista csoport, melynek vezetőit csak nemrég tartóztatta le a görög rendőrség, 27 esztendőn keresztül hajtott végre gyilkosságokat, merényleteket. Krisztosz Lambru szerint a hétfőn mintegy 2500 bűncselekmény elkövetésében vétkesnek talált – többek közt amerikai, brit és török diplomaták meggyilkolásával vádolt – gerillák életük hátralevő részét börtönben töltsék. A csoportot Alexandrosz Giotopulosz vezetett, míg a gyilkosságok nagy részét Dimitrisz Kufodinasz hajtotta végre – írja a Reuters.

Lambru kérte a bíróságot, hogy Giotopuloszt, aki a csoport vezetőjeként huszonegyszeres életfogytiglanra, 2412 évre ítéljék – amely, ha jóváhagyják, a leghosszabb börtönbüntetés lenne az ország büntetőjogi történetében.

Giotopulosz mosolyogva fogadta a döntést, míg Kufondiasz, akire szintén gyilkosságok sorozatáért kértek 2402 évet, könyvet olvasott, amíg az ítéletét felolvasták. A bűnözők kézre kerítése és elítélése megkönnyíti a 2004. augusztusi athéni olimpiai játékok szervezését elvállaló Görögország helyzetét, amely pontot tett az Athénban rakétatámadást, bankrablást, pisztolyos orvtámadást elkövető csoport történetének végére.”

Nos, ezekről van szó.

És még egy „apróság”, ugyanebből a cikkből:

A nyugati baloldal diszkrét bája

A 17N házi oltárán Che Guevara a főalak. Jobbján Karl Marx, balján Arisz Valuhiotisz, a görög partizánok második világháborús és polgárháborús vezetőjének fényképe látható – írja az Origó.hu. A Franciaországban született Giotopulosz, aki diákéveit is Párizsban töltötte és felesége is francia, ahhoz a marxista, szélsőbalos értelmiségi körhöz tartozik, amelynek a 60-as, 70-es években Nyugat-Európában gyakran tevőlegesen is együttműködött a baloldali anarchista csoportokkal és terrorszervezetekkel.

Nemcsak a görög társadalom vezető elitjét immár második évtizede meghatározó „pánhellén szocialisták”, a Paszok vezetői vádolhatóak azzal, hogy gyilkosságokat, merényleteket elkövető terroristák cinkosai. Az 1968-as párizsi diáklázadás ideológusa és vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit (ma a francia Zöldek európai parlamenti képviselője) épp úgy aktív kapcsolatokat tartott fönn a németországi szélsőbaloldali, marxista szervezetekkel, mint Joschka Fischer jelenlegi német külügyminiszter.

Cohn-Bendit szüleinek az 1933-as náci hatalomátvételt követően kellett távozniuk Németországból a zsidóüldözések miatt. A diáklázadások vezéralakját 1968. májusában utasították ki Franciaországból. A trockista vezér szó szerint égő várost hagyott maga után: hívei távozása után, május 24-én felgyújtották a tőzsdét, melyet a kapitalizmus templomának tartottak.

Cohn-Bendit és Joschka Fischer között az összekötő szál Carlos, a „Sakál”. Az Ilich Ramirez Sanchez nevű terrorista és bandája 1975. december 21-én Bécsben lerohanta az olajtermelő országok értekezletének helyszínét. A hattagú terrorcsoport 11 olajminisztert ejtett foglyul, s akcióik közben meggyilkoltak egy iraki (!) testőrt, egy osztrák rendőrt és az OPEC egyik alkalmazottját. A banda tagja volt az a Hans-Joachim Klein, aki mind Fischerrel, mind Cohn-Bendittel bizalmas kapcsolatokat ápolt. Olyannyira, hogy a frankfurti rendőrség 2000 óta több ízben is hivatalosan kérte: az Európai Parlament függessze föl Cohn-Bendit mentelmi jogát.

A volt diákvezért ugyanis bíróság elé akarják állítani. Az ellene felhozott legenyhébb vád a bűnpártolás és a hamis tanúzás lenne. Cohn-Bendit ugyanis – állítják a frankfurti hatóságok – bújtatta Hans-Joachim Kleint, illetve komoly összegekkel fedezte Klein „illegalitását”. Kleint, aki 1999-ben került rendőrkézre, több gyilkosság elkövetésével is vádolják. Cohn-Bendit színes cselekedeteinek listáján egyébként még pedofil bűntettek is szerepelnek, melyekről ő maga nyilatkozott gyomorforgató részletességgel. Később egy interjújában kijelentette: ő csak beszélt minderről a korabeli, szexuális szabadosság divatja szerint, ám nem követte el a visszataszító cselekedeteket.

Cohn-Bendit mentelmi jogának felfüggesztését két alkalommal is visszautasította az európai testület, s már köztudott, hogy az újabban kevésbé szélsőbalos retorikát megütő exdiákvezér ismét jelölteti magát a francia zöldek európai parlamenti frakciójába. Esetleges bűncselekményeinek következményei, a felelősségre vonás elől így akármeddig megmenekülhet.

Görögország és Németország vezető politikai elitje tehát épp úgy érintett a szélsőbalos szervezetek már-már tömeggyilkosság-számba menő mészárlásainak eltusolásában, mint az Európai Unió törvényhozó szerve.

A volt szocialista országok sem maradtak érintetlenek a csigalassúsággal napvilágra kerülő terrorcselekményekben. Tudjuk, hogy Carlos a 80-as évek elején Magyarországon rejtőzött egy „nyaralásnyi” ideig. Látogatásáról természetesen tudomása volt a nemzetközi terrorizmus támogatásában ezáltal is részt vevő „fedett állománynak”, olyannyira, hogy az egyik közreműködő magyar titkosügynököt állítólag kihallgatták Párizsban, Carlos perében.

Daniel Cohn-Bendit pedig a legutóbbi választások idején a Centrum Párt vendégeként Magyarországra látogatott, és kijelentette: Orbán Viktor kormányát meg kell dönteni.

„Az európai, szélsőbalos terrorszervezetek és támogatóik lelepleződése valószínűleg még újabb meglepetésekkel szolgálhat.”

Ugye, milyen ismerős?

Nincs új a nap alatt.

Ma a „radikális baloldali” (mocskos terrorista) Salis ül a brüsszeli parlamentben, és Görögországban rohadt terroristák megtámadják a magyar nagykövet autóját, így akarván elérni, hogy kiengedjék a börtönből a másik rohadt terroristát, a most éppen „Maja T.-ként” szereplő, transznemű, teljesen feleslegesen létező gazembert.

Igen. Itt vannak. Itt van ismét az összes. Gyújtogatnak, fosztogatnak, anarchiát, káoszt akarnak, és ugyanazt mondják, amit mondtak ötven évvel ezelőtt.

Akkor Adenauer és Brandt és Aldo Moro és Pompidou és Valery Giscard d’Estaing voltak az autokraták és diktátorok, ma Trump, Fico, Orbán, Meloni és Le Pen az. Az első kettő ellen már megkíséreltek merényletet elkövetni. Mert ezek is készek gyilkolni.

Várunk ölbe tett kézzel vagy csinálunk valamit?