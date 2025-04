Hazám mostantól kezdve nyílt diktatúra

Bénédicte de Perthuis bírónő és bírói tanácsának két csatlósa – akik minden bizonnyal túl szégyenlősek ahhoz, hogy felfedjék a kilétüket – remek humorérzékkel van megáldva. A bírónő ugyanis azzal kezdte terjedelmes felszólalását, hogy Marine Le Pen perének semmi köze a politikához, a vádlottakat pedig pusztán a tetteik alapján ítélik meg.

Ahogyan Le Pen pártjában, a Nemzeti Tömörülésben is ez a helyzet, mi is jól neveltek vagyunk: senki nem tört ki nevetésben, senki nem gondolta, hogy rossz áprilisi tréfáról lenne szó a bírónő részéről. Két óra elteltével Marine elhagyta a bírósági termet, megértve, hogy a kocka el van vetve: a legrosszabbra számíthat különösen saját maga, de a többi vádlott szempontjából is. A köztársaság két ügyészének – ezen sem szabad nevetni, hogy így nevezik őket –, Louise Neytonnak és Nicolas Barret-nak a követeléseit szinte szó szerint érvényre juttatták.

A hitetlenkedő franciák valódi igazságügyi mészárszékkel találták szembe magukat, ugyanis Bénédicte de Perthuis bírónő – akit egyik szerzőnk Pierre Cauchon püspökhöz, a kivégzett Jeanne d’Arc perének bírájához hasonlított – az ő nevükben hozta meg ítéletét. Vagyis ez az asszony és két ismeretlen cinkosa döntött Franciaország sorsdöntő következő megméretéséről, a 2027-es elnökválasztásról.

A jelenleg 63 éves bírónő csak 37 esztendősen szánta rá magát a bírói hivatásra, amikor éppen az Ernst & Young auditorcég konzulense volt. A jelek szerint Eva Joly bírónő, későbbi zöldpárti politikus, 2012-es francia elnökjelölt biztatására öltötte fel a talárt, ami sokat elmond ennek a katasztrófának a mélységéről.