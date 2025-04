Kollár Kinga még a hazaárulóknál is rosszabb

2026-ban ismét választások lesznek hazánkban. Ismét egymásnak feszülhet a nemzeti oldal – jobboldali gondolkodású, konzervatív, istenhívő, patritóta, nemzetben és családban gondolkodó és békét akaró, az illegális migrációt elutasító emberek – és a balliberális ellenzék, amely szerint a hazafiság elavult dolog, a világot csak a globalizmus és az óriási érdekérvényesítő képességű multinacionális vállalatok uralhatják. Szivárványos zászlókat kell lengetni, Brüsszel utasításait kell mindenben szolgaian követni, semmi szükség nemzeti szuverenitásra, a migránsokat be kell engedni s szét kell osztani a tagországok között. Az orosz–ukrán háborúban pedig katonailag, pénzzel és fegyverrel Ukrajnát kell támogatni, amely országot az EU jelenlegi vezetői rövid időn belül az unióban szeretnék látni.

Nos, ezekhez a baloldali pártokhoz tartozik a Tisza Párt is, amely teljesen jogtalanul és erkölcsileg igencsak kifogásolható módon viseli ezt a nevet. A Tisza Párt vezetője, jelenlegi vezetése és az uniós képviselői legalább olyan messze vannak a hazudozásaikkal, ígérgetéseikkel a tisztességtől, mint Makó Jeruzsálemtől. A Tisza Párt most egyébként ugyanazt teszi Brüsszelben, mint amit a DK és a Momentum eddig is tett. Csak Dobrev Klára és a momentumos üdvöskék legalább nem fejezték ki ennyire nyíltan örömüket a Magyarországot súlyosan sértő brüsszeli tiltások miatt, hazánk meghurcolása, pellengérre állítása miatt, holott azok sikerében ők maguk is vastagon benne voltak, sokszor kezdeményezői voltak a hazánkat elítélő véleményeknek.

Amit a Tisza Pártnak az EU-ban dolgozó (ott kártékonykodó!), egyébként Luxemburgban élő képviselője, Kollár Kinga tett, az vérlázító. Rá azt mondani, hogy hazaáruló, az szinte kevés. Az ilyen ember nem ellenzéki, nem ellenfél a kormányoldalt, illetve a nemzeti oldalt tekintve, hanem sokkal rosszabb. Utolsó gazember, az ország, a nemzet ellensége. Aki annak örül, hogy nem sikerült megkapnia hazánknak az egészségügy fejlesztésére az uniós eurómilliárdokat, s ennek a pozitív kihatását abban látja, hogy a Tisza Párt majd erősödik, az az én szememben nem ember, hanem „moral insanity”, azaz erkölcsileg nulla. Az ilyen emberre mondta volna Voltaire, a híres francia író és filozófus, hogy taposd el a gyalázatost! Nem érdemel figyelmet, nem érdemel semmit. Hiszen minden erkölcsi vörös vonalon túllépve a saját hazája, a rá szavazó, neki Brüsszelben képviselői állást biztosító magyarországi szavazók ellen fordult. Ezt nem szabad eltűrni, ezen nem szabad túllépni, ezt nem lehet tolerálni. Ezt nem lehet mentegetni, ezt nem lehet magyarázgatni, ezt a lehető leghatározottabb módon el kell utasítani!

Bízom abban, hogy a most magukat még Tisza-párti szavazóknak vélők jó részében van erkölcsi tartás, és ez után a botrány után már nem fognak a Tisza Pártra szavazni. Hiszen ennél nincs lejjebb!

Egy utolsó gondolat Magyar Péter rendkívül sok helyen feltűnő standjairól, ahol aláírásokat gyűjtöttek, s felettük ott volt olvasható a molinó: a Nemzet Hangja. Szégyenletes, bicskanyitogató. Ők lennének a nemzet hangja? A Kollár Kinga-féle hazaárulók? Ébresztő, Magyarország!

A szerző Szabó S. András, egyetemi tanár