Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Az amerikai jobboldal nemcsak egy véleményvezért veszített el, hanem generációjának egy olyan hangját, aki hitelesen tudta képviselni mindazt, amiért az életét adta: a szólásszabadságot, a polgártársainkkal való összefogást, a nemzeti érdekekért és értékekért való kiállást. Charlie Kirk tizennyolc évesen alapította meg a Turning Point USA szervezetet, amellyel az egyetemi fiatalságnak adott lehetőséget arra, hogy először vegyen részt a közéletben a jobboldali értékek mentén.

Kirk szervezte és vállalta a vitákat, amelyekben humorával és szelídségével képes volt a legagresszívabb partnereivel szemben is higgadtan fellépni. Tevékenységével vállalta azokat a vitákat, amelyeket sokan úgy gondoltak Amerikában, hogy már nem lehet lefolytatni, mert azokat a progresszív fősodor megkérdőjelezhetetlen igazságoknak tekintette. Kirk így vált a politikai bátorság példaképévé, és hitelességét mindig megőrizve lett a legbefolyásosabb fiatal jobboldali véleményvezér az Egyesült Államokban.

A gyilkosság súlyát az amerikai politikai élet mindkét oldalának vezetői érzik.

Ez egy olyan határátlépés volt az amerikai politikai gyilkosságok történetében, ami példanélküli.

Vezető politikusokkal szemben már korábban is hajtottak végre merényleteket, gondoljunk csak Abraham Lincoln elnök meggyilkolására a XIX. században, vagy később John Fitzgerald Kennedy elnök halálára. Ezek a gyilkosságok azonban felelős politikusok ellen irányultak, nem pedig véleményvezérek ellen.

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét. A politikai destabilizáció veszélye ott lebeg az Egyesült Államok feje fölött, mert a merénylet azt üzeni az amerikai polgároknak, hogy nincs helye a vitáknak, és a politikai (vagy társadalmi) nézetkülönbségek megoldására pedig a golyózápor jelent csak rendezést. Erre mondanak most nemet Amerika vezető politikusai.

A Charlie Kirknek szánt golyók a politikai párbeszédet és a szólásszabadságot akarták meggyilkolni.

Minderre figyelmeztetett J. D. Vance amerikai alelnök, Kirk közeli barátja, történelmi müncheni beszédében idén februárban is: a nyugati civilizációra leselkedő valódi veszély nem kívülről, hanem belülről érkezik. Éppen ezért a tragédia tanulságainak levonására kényszerülünk nemcsak Washingtonban, hanem az egész nyugati világban. A politikai erőszak olyan szintet ért el, amely lassan elvezethet olyan polgárháborús helyzetekhez, amelyek során nemcsak a jelen, de a jövőn való gondolkodás is ellehetetlenül.

A Charlie Kirk ellen évek óta folytatott politikai gyűlöletkeltés személyén túl az egész amerikai jobboldali politika ellen irányult. Az amerikai kormányzat felelőssége most az, hogy a merénylő letartóztatása után megnyugtatóan rendezze az ügyet.

Amennyiben ez nem sikerül, az a félelemnek és újabb erőszakos eseményeknek fog kedvezni. Az Egyesült Államok Trump elnök vezetésével az elmúlt időszakban a megújulás útjára lépett. Washingtonnak nem szabad hagynia, hogy a politikai destabilizáció spirálja kiterjedjen az Egyesült Államokra, mert ha mégis bekövetkezik, az az egész nyugati világra végzetes csapást jelentene. A nyugati világ biztonsága ugyanis az Egyesült Államok ereje nélkül nem realitás.

A szerző kutató, Magyar Külügyi Intézet