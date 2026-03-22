Átláthatóság vagy homály

idezojelek
Vélemény

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
ukrajnaeurópai uniószabályátláthatóság 2026. 03. 22. 6:45
Fotó: JONATHAN RAA
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugye sokan emlékeznek még azokra az időkre – nem oly rég volt –, amikor mindennapjainkban sok szó esett az úgynevezett átláthatóságról. Akár a gazdaságot, akár a társadalompolitikát illetően. Ez a vélhetően közgazdászok és politikusok által kitalált fogalom lényegében azt az óhajt jelenti – én legalábbis úgy képzelem –, hogy egy országban, egy politikai közösségben, de akár egy családban is világos, érthető szabályokat kell alkalmazni a közéletet, a közös életet illetően. Olyan szabályokat, melyek nem fedik el a lényeget, nem engednek titokzatos kiskapukat kinyitni, mert világos, érthető szabályokkal biztosítják egy ország működését. Transzparencia néven is illették ezt a magyarul is érthető megfogalmazást, mely – ismétlem – a gazdaság szereplőinek működését, döntéseit, pénzügyi tevékenységét teszi, tenné átláthatóvá, mi több megérthetővé is. Szép törekvés, vitathatatlanul. Csakhogy az idők változnak, sőt telnek-múlnak, s közben változnak a körülmények is, a világ is. Így aztán mára odáig jutottunk, hogy lassan bizonyos esetekben már nemhogy átláthatóság nincs, inkább koromsötétség van. Például gondoltuk volna úgy 15-21 évvel ezelőtt, hogy mára mindennapos téma lesz az Európai Unió válsága? Meg a háború? Mindkettő máig tart és egyre erősödik. Egyszerűen megfogalmazva azért, mert működésében egyszerre van jelen az átláthatóság hiánya, az értékvesztés, s még számtalan más – az európai létezés sok évszázados eredményeinek elvesztése –, valamint az uniót vezető elitnek a döbbenetes tehetségtelensége, és igen, arcátlansága. Elég csak, ha az utóbbi egy-két év bűnügyeire gondolunk, s ennek kapcsán arra, hogy Fricz Tamást idézve bizony következmények nélküli unióvá vált ez a dísztelen társaság.

Nem új keletű megfigyelés, hanem rögvalóság, hogy míg az EU ez idő tájt Ukrajna és Oroszország háborúságának ilyen-olyan gondjaival volt és van elfoglalva, no meg aranyvécékkel és aranypénzekkel, a lényeget nemigen látja, s nem óhajt beszélni a velejéig erkölcstelen „majdanos” évek tevékenységeiről. Mindeközben még mindig ott tartunk, s ezt valós kutatások bizonyítják, hogy amíg az ázsiai vezetők igen nagy népi támogatással kormányoznak, addig Európában és az Egyesült Államokban is alkalmatlan vezetők kerültek „trónra”, mindig megjegyezve, hogy tisztelet a kivételeknek. Nincs sok belőlük. Érdemes megnézni az adatokat, engem például nemrég egy India hatalmas fejlődéséről szóló cikk bűvölt el, jó régen magam is töltöttem arrafelé néhány napot, de barátaim azt mondták, azokat felejtsem el, mert minden megváltozott. És jó irányban. Átláthatóság vagy homály. A távoli Kelet eredményeit bizony a mindennapokat illetően meglehetős sietséggel takarták és takarják előlünk el azok, akik nem képesek olyan bravúrokra, mint amelyek Ázsiában történtek az elmúlt pár évtizedben. Egy általam kedvelt közgazdász – ráadásul nő – mondta azt pár évvel ezelőtt, hogy Ázsia hatalmainak politikája olyan, hogy nem avatkoznak bele más országok belügyeibe – ez nyilván a gazdaságról szóló megjegyzés volt. Nos, ugyanezt nem mondhatjuk el itt, a vergődő Európában, hiszen jó ideje nem múlik el nap, hogy mi, magyarok is ne kapnánk ilyen-olyan, s gyakran felháborító véleményeket az EU alkalmatlanjaitól. Március 10-én például azt olvashattuk a Magyar Nemzetben, hogy bizonyos ukrán „influenszerek” szerint szükséges a Magyarország elleni háború. Von der Leyen asszony nyilván örül.

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének, valamint az átláthatóság negligálásának, már csak azért is, mert elég, ha csak Von der Leyen főnök asszony zsebben hurcolt különös szerződéseire gondolunk, melyek közül egyet pechjére elejtett, de a tartalma nem azt bizonyította, hogy a testület elé óhajtotta volna tárni a tényeket. Mint tudjuk, vakcinabeszerzésről szólt a papír, melyet amúgy senki sem hagyott jóvá az EU székeiben ülők közül. S ami – legalábbis engem – mindig megbotránkoztat, hogy ezek a fentebb emlegetett emberek és társaságok rendre a demokráciáról hablatyolnak, miközben minden tevékenységük a saját fensőbbségükről, s az egyes tagországok szuverenitásának megcsonkításáról szól. S már régóta. Sőt, most is. A fél világ lassan lángokban áll, mert a háborús fenekedők így óhajtják. Átláthatóság és homály? Az egyik nincs, a másik van.

Magam szeretem „nagy emberek”, azaz ismert személyek mondásait megőrizni, ha van rá mód. Nos, Klaus von Dohnányi, hajdani német szociáldemokrata miniszter pár évvel ezelőtt valamelyik hazai lapunknak adott interjút, s a beszélgetésben az orosz–ukrán háború különféle megítéléséről is szólt. Imigyen: „Nem elég, ha igazad van, türelmesen el is kell magyarázd, miért gondolod úgy.” Rendben van. Csakhogy a türelmes meghallgatás igencsak hiányzik manapság a „főurak” körében. Átláthatóság sincs. Homály viszont egyre több van.

A szerző újságíró

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Bayer Zsolt avatarja
Deák Dániel avatarja
Pilhál Tamás avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
