Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

A jó kémfilm cselekménye több szálon fut, és az idősíkokat is ritmusosan váltogatja, állandó feszültségben tartva ezzel a nézőt. Kémfilmet nézve úgy érzi az ember, mintha saját valósága elvenedne meg a képsorokban, de ha az elviselhetőség határait feszegetné a drámai feszültség, feloldásként ott van a józan tudat, hogy ez csak egy film. De mit tegyünk, ha az ellenzék vezető ereje egy kémfilm forgatókönyvébe illő kampányt folytat a kormány megbuktatása érdekében? A kérdés nagyon időszerű, hiszen napok óta csak kapkodjuk a fejünket a híreket látván, mit enged meg magának Magyar Péter és a háta mögött álló nemzetközi hálózat.

A tiszás kémbotrány azonban alapvetően különbözik egy jó kémfilm történetétől. Utóbbi célja ugyanis az, hogy a végén a néző megértse, a szövevényes kapcsolatok, bonyolult függelmi rendszerek hálójában vergődő főhős miért kockáztatta saját és társai életét vakmerő akcióival, mi volt az értelme és célja a bonyolult cselekvéssorozatnak.

Ezzel szemben Magyar Péterék mindent elkövetnek annak érdekében, hogy véletlenül se derüljön ki, mi is zajlik a szemünk láttára a valóságban, sőt megpróbálnak elhitetni velünk egy szemérmetlen hazugságokon alapuló koholmányt, ami jó bolsevik módjára a kormányt vádolja azzal, amit ők maguk követtek el. Miről is van szó?

A magyar szolgálatok 2025 februárjában figyelmeztettek először nyilvánosan ukrán titkosszolgálati lejárató akciókra Orbán Viktor, a kormány és a patrióta politikai közösség ellen. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság ülése után arra utalt, hogy a lejárató kampány fő célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása. Ma már hozzátehetjük, hogy végsősoron a kormány megbuktatását, a választási kampányba történő nyílt beavatkozást, egy ukránbarát bábkormány hatalomba segítését határozták el, és tervük végrehajtásához ukrán és más külföldi titkosszolgálatokat is bevontak az akciósorozatba. A lejáratás során azt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy Orbán Viktor az Ukrajnát lerohanó gaz agresszor, a háborús bűnössé nyílvánított orosz elnök szekértolója, az Ukrajnát a végsőkig támogató nyugati politikusokkal szemben az orosz érdekek kiszolgálója. Ennek terjesztésére felhasználták a sajtóba és a Tisza Pártba beépített ügynökeiket, a feladatra kiképzett hálózati személyeiket. Ők oknyomozó újságírónak, informatikusnak adták ki magukat a hétköznapi életükben. Mozgásukat a magyar kémelhárítás érzékelte, és velük szemben – kötelességét teljesítve – elhárító akciót indított.