Vélemény

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség.

Gajdics Ottó
tisza pártakciókormányfideszMagyar Péter 2026. 03. 30. 11:30
Fotó: Gian Ehrenzeller
A jó kémfilm cselekménye több szálon fut, és az idősíkokat is ritmusosan váltogatja, állandó feszültségben tartva ezzel a nézőt. Kémfilmet nézve úgy érzi az ember, mintha saját valósága elvenedne meg a képsorokban, de ha az elviselhetőség határait feszegetné a drámai feszültség, feloldásként ott van a józan tudat, hogy ez csak egy film. De mit tegyünk, ha az ellenzék vezető ereje egy kémfilm forgatókönyvébe illő kampányt folytat a kormány megbuktatása érdekében? A kérdés nagyon időszerű, hiszen napok óta csak kapkodjuk a fejünket a híreket látván, mit enged meg magának Magyar Péter és a háta mögött álló nemzetközi hálózat.

A tiszás kémbotrány azonban alapvetően különbözik egy jó kémfilm történetétől. Utóbbi célja ugyanis az, hogy a végén a néző megértse, a szövevényes kapcsolatok, bonyolult függelmi rendszerek hálójában vergődő főhős miért kockáztatta saját és társai életét vakmerő akcióival, mi volt az értelme és célja a bonyolult cselekvéssorozatnak. 

Ezzel szemben Magyar Péterék mindent elkövetnek annak érdekében, hogy véletlenül se derüljön ki, mi is zajlik a szemünk láttára a valóságban, sőt megpróbálnak elhitetni velünk egy szemérmetlen hazugságokon alapuló koholmányt, ami jó bolsevik módjára a kormányt vádolja azzal, amit ők maguk követtek el. Miről is van szó?

A magyar szolgálatok 2025 februárjában figyelmeztettek először nyilvánosan ukrán titkosszolgálati lejárató akciókra Orbán Viktor, a kormány és a patrióta politikai közösség ellen. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság ülése után arra utalt, hogy a lejárató kampány fő célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása. Ma már hozzátehetjük, hogy végsősoron a kormány megbuktatását, a választási kampányba történő nyílt beavatkozást, egy ukránbarát bábkormány hatalomba segítését határozták el, és tervük végrehajtásához ukrán és más külföldi titkosszolgálatokat is bevontak az akciósorozatba. A lejáratás során azt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy Orbán Viktor az Ukrajnát lerohanó gaz agresszor, a háborús bűnössé nyílvánított orosz elnök szekértolója, az Ukrajnát a végsőkig támogató nyugati politikusokkal szemben az orosz érdekek kiszolgálója. Ennek terjesztésére felhasználták a sajtóba és a Tisza Pártba beépített ügynökeiket, a feladatra kiképzett hálózati személyeiket. Ők oknyomozó újságírónak, informatikusnak adták ki magukat a hétköznapi életükben. Mozgásukat a magyar kémelhárítás érzékelte, és velük szemben – kötelességét teljesítve – elhárító akciót indított. 

Az akció során a szokásos protokollnak megfelelően bevonták a rendőrséget is olyan nyomozások elvégzésére, amire az Alkotmányvédelmi Hivatal nem jogosult. Így kerülhetett részinformációk birtokába a tehetségtelen és a Tisza Párt hálójába csavarodott rendőr, Szabó Bence, akit most arra használnak, hogy megérzéseivel és ostoba következtetéseivel azt a látszatot keltse a kémelhárító akcióval kapcsolatban, hogy a kormány törvénytelen módon ráküldte a titkosszolgálatokat a Tisza Pártra, hogy ellehetetlenítse a kampányukat. 

Ordító ellentmondása ennek a teóriának, hogy a megfigyelt Tisza-közeli informatikusok egyike maga ismerte be, hogy valóban beszervezhették egy későbbi feladat elvégzésére. A kémelhárításnak ugyanis kutya kötelessége fellépni azokkal szemben, akik kémgyanúba keverednek, nem kell őket ráküldeni senkire, teszik a dolgukat maguktól. És amennyiben a kémek a Tisza Pártban és körülötte nyüzsögnek, akkor Magyar Péter ne csodálkozzon, ha gyanússá válik az egész társaság. 

Ne feledjük azt sem, hogy a karcsúsított méregzsák testvérének nevezte Tseber Roland ukrán kémet, akit tevékenysége miatt már korábban kiutasítottak Magyarországról. Egy volt ukrán kém pedig azt nyilatkozta a TV2-nek, hogy csaknem fél éve, hetente csaknem kétmilliárd forintnyi euróval támogatják Zelenszkijék a Tisza Párt kampányát. A férfi azt is elmondta, hogy a magyar hatóságok által feltartóztatott aranykonvoj szállítmányából is jutott volna feketepénz Magyar Péteréknek. Nem tudhatjuk, igazat beszél-e a nyilatkozó, de állításai már nyilatkozatát megelőzően felmerültek gyanúként minden józanul gondolkodó emberben. A Tisza elnökének kármentő kijelentése pedig, miszerint ők csak magyar emberek adományaiból kampányolnak, nem cáfolat, mert látva a becsült költségeit egy-egy rendezvénynek, teljeséggel hihetetlen.

A szövevényes történetnek van még egy brüsszeli szála is. Ezt Panyi Szabolcs hálózati személy dobta be a nyilvánosságba, amikor lebukása következményeit azzal próbálta enyhíteni, hogy nyilvánosságra hozta Szijjártó Péter és Szergej Lavrov lehallgatott beszélgetését. A kormány lejáratásában ugyanis egészen odáig merészkednek az ukránokat támogató globalista erők, hogy azzal vádolják a magyar külügyminisztert, a brüsszeli tanácskozások szünetében rendszeresen tájékoztatja orosz kollégáját, miről folyik a vita. Emiatt egyes elmeháborodottak már azt terjesztik, hogy Magyarországot ki is kellene zérni a fontos kérdések megtárgyalásából. Ráadásul hasonló hazug állításokat közölt nemrégiben a The Washington Post is a magyar külügy állítólagos szivárogtatásáról. 

A cikk szépséghibája, hogy megjelenése előtt egy zárt eseményen találkozott Budapesten a brit nagykövetség és a Political Capital közös szervezésében jónéhány Orbán-fóbiással a szerző, Catherine Belton. Feltehetően akkor képezték ki alaposan a hamis ellenzéki narratíva használatára. 

Mindez azt mutatja, hogy az ukrán beavatkozási kísérlet egy nagy nemzetközi, globalista akció része, amely a háború folytatásában érdekelt nyugat tervének megvalósítását segíti, aminek lényege a magyar nemzeti kormány eltakarítása az útból, hogy helyére egy Brüsszelt kiszolgáló ukránpárti bábkormányt tudjanak ültetni. Ennyit látunk most. De ki tudja, mi zajlik még a hálózatok valóban titkos bugyraiban? Valóban soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség, hogy katarzis legyen a józan többség számára április 12.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
