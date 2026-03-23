Meddig tovább Zelenszkijjel?

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Választások híján a tűzszünet lehet a kulcsa, hogy népe és mi is megszabaduljunk az elnöktől.

Szőcs László
2026. 03. 23. 4:40
Késő esti baráti sörözésekhez és szakmai konferenciákhoz is illő vitatéma, hogy az egyes személyiségek vajon mennyire alakítják a világpolitikát. Vajon a nagy gazdasági-társadalmi folyamatoknak van-e nagyobb jelentőségük, az intézményi kényszereknek, vagy pedig az egyes politikusok a történelem nagy alakítói?

Gondoljuk meg például, van-e jelentősége annak, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke? Más lenne-e ma a jussunk Brüsszelből, ha mondjuk Manfred Weber kapta volna meg a feladatot? (Néppártinak szánták a tisztséget, annyi előre bizonyos volt.) Az ilyesfajta elmélkedésekben általában Hitler és Sztálin is be szokott lépni a képbe; mennyiben határozta meg a személyiségük a XX. századi Európa sorsát? (A kérdést elviccelők rendszerint bemondják: ha Hitler apja nem változtat nevet, akkor nincs nácizmus, mert senki nem ordítozta volna: Heil Schicklgruber!)

Mindenesetre az ötödik éve tartó ukrajnai háborút a világsajtó is a két elnök, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij köré rendezve tálalja. A druszák – éppen egy nemzedék különbséggel – egyazon országban, a Szovjet­unióban születtek, nagyvárosi környezetben szocializálódtak, de jól láthatóan nem mindegy, hogy valakinek a személyisége inkább egy titkosszolgálat kereteibe illeszkedett, s az alakította tovább, vagy pedig egy humortársulat. Konsztantyin Bondarenko ukrán szerző A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, nemrég magyarul is megjelent könyvének olvasói is találkoznak az ukrán elnök személyiségének kérdésével.

Egy másik, aktuális ok pedig ugyanerre, hogy miközben homályos, spekulatív cikkek jelennek meg itthon és külföldön arról, hogy a ravasz, visszahúzódó Putyin állítólag beavatkozik a magyarországi választásokba, az impulzív, egyre inkább kontrollt vesztett Zelenszkij nyíltan fenyegeti hazánk miniszterelnökét. Európával és velünk szembeni korábbi követelőzését pedig zsarolással váltotta fel abban a reményben, hogy áprilisban ő nyeri meg a Barátság kőolajvezeték körül kialakult idegjátékot, hatalomra segítve a Tisza Pártot, amely Brüsszel-konform politikájával megfelel az érdekeinek.

Ha – akár Bondarenko segítségével – felidézzük Zelenszkij politikai pályájának kezdetét, azt látjuk, volt benne valami Magyar Péteres. Váratlan felbukkanása ugyanúgy meglepte a politikai elitet a 2019-es ukrán elnökválasztás előtt, ahogy Magyaré a 2024-es euró­pai parlamenti voksolás előtt. Van hasonlóság a törtető, énközpontú személyiségükben is. De Zelenszkij esetében hét év elteltével is az maradt a legérdekesebb, ahogy a való élet másolta a tömegkultúrát.

A nép szolgája című tévésorozat főszereplőjeként, az Ukrajnát elárasztó korrupciót felszámolni akaró Vaszil Holoborodko történelemtanár alakítójaként Zelenszkij először országos ismertségre és népszerűségre tesz szert, majd legyőzi a választáson a korrupt és népszerűtlen Petro Porosenko hivatalban lévő államfőt és csokoládégyáros oligarchát, hogy a Nép Szolgájának nevezett elnöki párt támogatásával kormányozzon. Ugyanúgy pedig, ahogy botcsinálta módon a filmbéli Holoborodko is elnök lesz, majd nem tud szabadulni a korrupciótól, a való életben Zelenszkij sem tudott, sőt egyre mélyebbre süppedt benne.

Sok évvel ezelőtt az ukránok saját magukon és korrupt országukon nevettek a tévé előtt, amikor A nép szolgája epizódjait nézték. Most már nem olyan vicces a kedvük, ami négy év háborúskodás, halottak és rokkantak százezrei után érthető is. Ma, amikor az ukrán elnök Amerikában és Európában is folyamatosan pénzért és fegyveres támogatásért házal, már teljesen máshogy olvassuk Bondarenkónál Zelenszkij tíz évvel ezelőtti, tréfásnak szánt szavait: „Hitelügyekben Ukrajna olyan, mint egy német felnőttfilmes színésznő – bármelyik irányból, bármilyen mennyiségben képes befogadni.” Vagy azt, amikor az orosz anyanyelvű, az ukránra nagy igyekezettel áttért elnök egy népnek tekinti az oroszt és az ukránt, akik ugyanazokat a könyveket olvassák. A háború óta ugyanis tízmilliós nagyságrendben távolították el az orosz szerzők köny­veit Ukrajnában (azzal együtt, hogy a másik oldal sem fogta vissza magát e vonatkozásban).

De a Zelenszkij személye körüli rágódásnál van egy még izgalmasabb kérdés: meddig lesz még hatalmon, illetve mi vet majd véget annak? Most ugyanis az ukrán választási bizottság hosszas tanakodás után azt állapította meg: a háborús körülmények nem teszik lehetővé, hogy voksolást tartsanak az elnök személyéről. Arra a következtetésre is jutottak: ez nem is lesz lehetséges egy esetleges tűzszünet létrejöttétől számított fél éven belül. Vagyis idén aligha számíthatunk rá, tekintve, hogy a tűzszünet egyelőre nem is körvonalazódik. 

Zelenszkij ötéves mandátuma 2024-ben lejárt, csaknem két éve külön felhatalmazással gyakorolja a hatalmat. Ennek nemcsak az a jelentősége, hogy népszerűsége mára megcsappant, az ukránok egy jelentős része már változást szeretne, hanem a háború reménybeli lezárását is érintené.

Oroszország nem fogadja el Zelenszkij legitimitását: olyasvalakivel tárgyaljanak, akit az ukrán nép nem erősített meg a hivatalában? Mi lenne akkor egy aláírt papír értelme? Róka fogta csuka helyzet ez: Zelenszkij fogja a háborút, az pedig Zelenszkijt, miközben ő Ukrajnát, Ukrajna meg őt. Noha az emberi élet nem végtelen, vele is történhet bármi, háborús helyzetben pedig különösen, e történet vége ugyanúgy nem látszik, ahogy a háborúé sem.

Itt lép a képbe Zelenszkij és Putyin mellé egy harmadik igen érdekes, sőt az ukrán elnöknél bizonyosan fontosabb személyiség: Donald Trump. (Az orosz elnökkel nehéz őt ilyen vonatkozásban összehasonlítani. Putyin több mint negyedszázada irányítja országát, ma 73 évesen, akármeddig is lesz még hatalmon, ez már egy hosszú korszakot jelent majd az orosz történelemkönyvek lapjain. Trumpnak legfeljebb nyolc év juthat a Fehér Házban — az is két részletben.) Trumpot magát is meglepte, milyen nehezen tudja közös nevezőre hozni az oroszokat és az ukránokat. 

Sokkal gyorsabb sikerre számított arra alapozva, hogy végre akad valaki, mármint ő maga, aki elődjével és Európával ellentétben – persze személyes ambícióktól is fűtve, számonkérve a norvégokat, amiért tavaly lemaradt a Nobel-békedíjról – felvállalta a béketeremtés ügyét. A befolyása, mozgástere is megvan ehhez, ellentétben mondjuk az ENSZ főtitkárával, akinek üres a szerszámos ládája: sem pénz, sem fegyver, sem szankciók nincsenek benne, hogy az egyeztetések alakulásától függően jutalmazzon vagy büntessen velük. Viszont Trump túl sokat vállal Venezue­lától a Közel-Keletig, ahol felbolygatta a világ energiapiacát, és annak egyensúlya miatt hátrálni kényszerült az Oroszország- és Irán-ellenes szankciókban. Hány „partnert” bír el egyszerre egy szimultán sakkozó? Mennyi figyelme marad csak egyikükre?

Nagyon nehezen képzelhető egyelőre el, hogy Putyin és Zelenszkij egyszer csak asztalhoz üljenek, békeszerződést írjanak alá, kezet rázzanak, majd megigyanak egy-egy kupica vodkát egymás egészségére. De jó tárgyalók, közvetítők segítségével eljuthatnának megfelelő politikai és jogi megoldásokkal a tartós tűzszünetig, amelynek kulcskérdése a területi rendezés és a biztonsági garan­ciák mind Kijev, mind Moszkva számára. Már amennyiben létezik erre politikai akarat. 

Jelenleg azonban úgy tűnik, részben Putyin és Zelenszkij személye is hátráltatja a megbékélést, ideértve azt is, egyikük sem látja elérkezettnek az időt ahhoz, hogy jó eredménnyel hazatérve kimeneküljön a mindkét országot megterhelő mostani helyzetből. 

Márpedig ukrán választások híján a legnagyobb valószínűség szerint a rendezés lehet annak a kulcsa, hogy az ukránok is megszabaduljanak a korrupt Porosenko népszerűtlenségének okán hatalomra jutott, majd korrupttá és népszerűtlenné vált Zelenszkijtől, meg mi is – új ukrán elnökkel nyitva tiszta lapot kapcsolatainkban.

Szőcs László
Meddig tovább Zelenszkijjel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu