Meddig tovább Zelenszkijjel?

Késő esti baráti sörözésekhez és szakmai konferenciákhoz is illő vitatéma, hogy az egyes személyiségek vajon mennyire alakítják a világpolitikát. Vajon a nagy gazdasági-társadalmi folyamatoknak van-e nagyobb jelentőségük, az intézményi kényszereknek, vagy pedig az egyes politikusok a történelem nagy alakítói?

Gondoljuk meg például, van-e jelentősége annak, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke? Más lenne-e ma a jussunk Brüsszelből, ha mondjuk Manfred Weber kapta volna meg a feladatot? (Néppártinak szánták a tisztséget, annyi előre bizonyos volt.) Az ilyesfajta elmélkedésekben általában Hitler és Sztálin is be szokott lépni a képbe; mennyiben határozta meg a személyiségük a XX. századi Európa sorsát? (A kérdést elviccelők rendszerint bemondják: ha Hitler apja nem változtat nevet, akkor nincs nácizmus, mert senki nem ordítozta volna: Heil Schicklgruber!)

Mindenesetre az ötödik éve tartó ukrajnai háborút a világsajtó is a két elnök, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij köré rendezve tálalja. A druszák – éppen egy nemzedék különbséggel – egyazon országban, a Szovjet­unióban születtek, nagyvárosi környezetben szocializálódtak, de jól láthatóan nem mindegy, hogy valakinek a személyisége inkább egy titkosszolgálat kereteibe illeszkedett, s az alakította tovább, vagy pedig egy humortársulat. Konsztantyin Bondarenko ukrán szerző A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, nemrég magyarul is megjelent könyvének olvasói is találkoznak az ukrán elnök személyiségének kérdésével.

Egy másik, aktuális ok pedig ugyanerre, hogy miközben homályos, spekulatív cikkek jelennek meg itthon és külföldön arról, hogy a ravasz, visszahúzódó Putyin állítólag beavatkozik a magyarországi választásokba, az impulzív, egyre inkább kontrollt vesztett Zelenszkij nyíltan fenyegeti hazánk miniszterelnökét. Európával és velünk szembeni korábbi követelőzését pedig zsarolással váltotta fel abban a reményben, hogy áprilisban ő nyeri meg a Barátság kőolajvezeték körül kialakult idegjátékot, hatalomra segítve a Tisza Pártot, amely Brüsszel-konform politikájával megfelel az érdekeinek.

Ha – akár Bondarenko segítségével – felidézzük Zelenszkij politikai pályájának kezdetét, azt látjuk, volt benne valami Magyar Péteres. Váratlan felbukkanása ugyanúgy meglepte a politikai elitet a 2019-es ukrán elnökválasztás előtt, ahogy Magyaré a 2024-es euró­pai parlamenti voksolás előtt. Van hasonlóság a törtető, énközpontú személyiségükben is. De Zelenszkij esetében hét év elteltével is az maradt a legérdekesebb, ahogy a való élet másolta a tömegkultúrát.

A nép szolgája című tévésorozat főszereplőjeként, az Ukrajnát elárasztó korrupciót felszámolni akaró Vaszil Holoborodko történelemtanár alakítójaként Zelenszkij először országos ismertségre és népszerűségre tesz szert, majd legyőzi a választáson a korrupt és népszerűtlen Petro Porosenko hivatalban lévő államfőt és csokoládégyáros oligarchát, hogy a Nép Szolgájának nevezett elnöki párt támogatásával kormányozzon. Ugyanúgy pedig, ahogy botcsinálta módon a filmbéli Holoborodko is elnök lesz, majd nem tud szabadulni a korrupciótól, a való életben Zelenszkij sem tudott, sőt egyre mélyebbre süppedt benne.