Robert C. Castel: A világ rendőréből a világ zsoldosa

Ahogy ezt már az orosz–ukrán háborúról is leírtam, a jelenlegi iráni háborúban a perzsák, a zsidók és az arabok, de még az amerikai fegyveres erők is pusztán statiszták. Avatarok a Nyugat két kontinensre kiterjedő vallásháborújában. Ami alól persze Magyarország sem képes kihúzni magát. És mivel ebben a vallásháborúban az ellenségem ellensége a barátom, az a furcsa helyzet állt elő, hogy sokak fejében az ukrán drónkezelő és az iráni rakétakilövő valójában Orbán Viktor ellen harcol a hómezőtől a homoktengerig. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy mindez nem a leg­egészségesebb táptalaj a helyzet megértéséhez.

Ebből kifolyólag sokak számára a legrosszabb dolog, ami történhet, az egy elsöprő amerikai győzelem, ami Trump és csapata tekintélyét öregbíti.

A végső konklúzió, ami felé minden elemzésnek hömpölyögnie kell, hogy Trump nem győzhet, mert ha neki akár csak ebben az egy kérdésben igaza volt, akkor mi tévedtünk. Márpedig egy ilyen konklúzió elfogadhatatlan a szekértáborok világában, és a legkisebb elhajlásnak is karrierrombolás és szociológiai öngyilkosság lehet a következménye. Ebből kifolyólag mindenki igyekszik is tartani magát a becsülethez. Az egyén szintjén ez egy racionális túlélési stratégia, ugyanakkor a kollektíva, amit az egyén informálni akar, nem szakmailag megalapozott elemzést kap, hanem egy lebutított moralitásjátékot, ami nem a megértésünket erősíti, hanem a szekértábor falait sámfázza.

Vannak olyanok is, akik számára a legrosszabb dolog, ami történhet, az egy elhúzódó iráni háború és az amerikai győzelem lehetőségének az elvesztése. Ez a tábor sem gondolkodik feltétlenül hidegen és tárgyilagosan. A tapsoláshoz két kéz, a vallásháborúhoz pedig legalább két oldal kell. Ez az oldal sem feltétlenül a háború folyamatosan változó dinamikáját próbálja megérteni, hanem a saját politikai reményeik megvalósítását keresik benne. Eszerint az olvasat szerint Trumpnak győznie kell, Venezuelát Iránnak, majd Kubának kell követnie ahhoz, hogy az eszméknek ebben a megmérettetésében a MAGA-ideológia felsőbbrendűsége a liberális internacionalizmus felett tagadhatatlanná váljon.