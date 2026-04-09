Bayer Zsolt: Választás előtt 3. rész – A háborúról és az energiáról

Ötödik éve tart.

Magyarország keleti szomszédságában ötödik éve háború zajlik. Két szláv testvérnép öli, pusztítja egymást. Nyelvük hetven százalékban azonos, történelmük pedig szinte teljesen. És olyan kegyetlenséggel gyilkolják egymást, ami felfoghatatlan.

Ennek a háborúnak három felelőse van:

1.: Az ukránok, akik a majdani „forradalom” után – de már előtte is! – először megfosztották alapvető jogaitól az orosz kisebbséget – és „járulékos problémaként” az összes többit is, köztük a magyart –, majd a szó legszorosabb értelmében nekiálltak gyilkolni a területükön élő és Kelet-Ukrajnában többségben lévő oroszokat. Gyilkosságok, pogromok, elképesztő kegyetlenség, mindez a legsötétebb, legiszonyatosabb, az SS-nél és a Gestapónál ezerszer rosszabb és embertelenebb ukrán banderisták hagyományait követve.

2.: Az Egyesült Államok Joe Biden-féle vezetése és a demokrata deep state, akik egyfelől üzletet láttak Ukrajnában és az őket feltétel nélkül kiszolgáló, Zelenszkij-féle ócska, ripacs, senkiházi, szemét, korrupt, gyáva hazaárulókban, akik ma éppen a nagy honvédő hazafit játsszák, másfelől azt hitték, az ukránok háta mögé bújva most majd megleckéztetik és „legyőzik” az oroszokat.

3.: Az oroszok, akik hagyták magukat beleprovokálni ebbe az iszonyatba.

(Három és fél: a brüsszeli idióták, élükön a németekkel, akik szintúgy elhitték, most majd megkapják a ruszkik a magukét.)

Ötödik éve tart.

Közben az amerikai deep state-et elküldték az anyja keservébe az amerikai választópolgárok, és a Donald Trump vezette Amerika kiszállt a háború finanszírozásából, Joe Biden alkoholista, drogos és ukrán kurvákkal szórakozó moral insanity fia meg búcsút mondhat a nagy ukrán buliknak. A brüsszeli vezetők viszont – és az idióta németek – úgy döntöttek, az Egyesült Államok nélkül is tovább finanszírozzák az ukránok háborúját.

Persze ehhez a „döntéshez” az is kellett, hogy Trump megválasztása után két héttel a hamburgi kikötőben horgonyzó egyik brit hadihajó fedélzetén az európai hadiipari és fegyvergyártó cégek vezetői megállapodjanak: Amerika ugyan kiszállt a „buliból”, de majd ők ráveszik az európai vezetőket, hogy fizessék tovább a háborút, ráadásul fizessenek Amerika helyett is.