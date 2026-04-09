Bayer Zsolt: Választás előtt 3. rész – A háborúról és az energiáról

Magyarországnak egyetlen esélye maradt: kimaradni a háborúból és az európai gazdaság kollektív öngyilkosságából.

Bayer Zsolt
2026. 04. 09. 8:40
Ötödik éve tart.

Magyarország keleti szomszédságában ötödik éve háború zajlik. Két szláv testvérnép öli, pusztítja egymást. Nyelvük hetven százalékban azonos, történelmük pedig szinte teljesen. És olyan kegyetlenséggel gyilkolják egymást, ami felfoghatatlan.

Ennek a háborúnak három felelőse van:

1.: Az ukránok, akik a majdani „forradalom” után – de már előtte is! – először megfosztották alapvető jogaitól az orosz kisebbséget – és „járulékos problémaként” az összes többit is, köztük a magyart –, majd a szó legszorosabb értelmében nekiálltak gyilkolni a területükön élő és Kelet-Ukrajnában többségben lévő oroszokat. Gyilkosságok, pogromok, elképesztő kegyetlenség, mindez a legsötétebb, legiszonyatosabb, az SS-nél és a Gestapónál ezerszer rosszabb és embertelenebb ukrán banderisták hagyományait követve.

2.: Az Egyesült Államok Joe Biden-féle vezetése és a demokrata deep state, akik egyfelől üzletet láttak Ukrajnában és az őket feltétel nélkül kiszolgáló, Zelenszkij-féle ócska, ripacs, senkiházi, szemét, korrupt, gyáva hazaárulókban, akik ma éppen a nagy honvédő hazafit játsszák, másfelől azt hitték, az ukránok háta mögé bújva most majd megleckéztetik és „legyőzik” az oroszokat.

3.: Az oroszok, akik hagyták magukat beleprovokálni ebbe az iszonyatba.

(Három és fél: a brüsszeli idióták, élükön a németekkel, akik szintúgy elhitték, most majd megkapják a ruszkik a magukét.)

Ötödik éve tart.

Közben az amerikai deep state-et elküldték az anyja keservébe az amerikai választópolgárok, és a Donald Trump vezette Amerika kiszállt a háború finanszírozásából, Joe Biden alkoholista, drogos és ukrán kurvákkal szórakozó moral insanity fia meg búcsút mondhat a nagy ukrán buliknak.

A brüsszeli vezetők viszont – és az idióta németek – úgy döntöttek, az Egyesült Államok nélkül is tovább finanszírozzák az ukránok háborúját. 

Persze ehhez a „döntéshez” az is kellett, hogy Trump megválasztása után két héttel a hamburgi kikötőben horgonyzó egyik brit hadihajó fedélzetén az európai hadiipari és fegyvergyártó cégek vezetői megállapodjanak: Amerika ugyan kiszállt a „buliból”, de majd ők ráveszik az európai vezetőket, hogy fizessék tovább a háborút, ráadásul fizessenek Amerika helyett is.

És így is lett.

Mint a népet eláruló „elitek” legszebb meséiben.

És a három idióta német legaljasabbika, Weber közölte „legszebb álmát”, amely szerint hamarosan európai uniós felvarrót viselő katonák fognak masírozni Ukrajna területén.

Csak az a baj, hogy nem ez a gazember fog menetelni az első sorban.

S ami a lényeg: 

a háború folyik tovább, naponta ezrek halnak meg, pusztul minden, de legalább a fegyvergyárak gennyesre keresik magukat. Sajnos mindezeken túl ez tűnik a németek utolsó esélyének is egyben, vagyis hogy átállítják a teljes iparukat fegyvergyártásra, ugyanis sikerült kilátástalan helyzetbe lavírozniuk magukat.

Azzal kezdték, hogy a teljesen feleslegesen létező „zöldek” kedvéért – no és persze azért, hogy elszigeteljék a normalitás maradékát képviselő és immáron legnépszerűbb AfD-t – bezárták a saját atomerőműveiket. A legkevésbé környezetszennyező és leghatékonyabb energiaforrásukat.

Ezt követően előbb francia atomenergiát importáltak aranyáron, majd – mivel ez sem tudta pótolni azt, ami kiesett – elkezdték újranyitni a barnakőszénbányákat, hogy a lehető legkörnyezetszennyezőbb és legkevésbé hatékony módon barnaszenet égessenek, hogy legyen elegendő energiájuk.

A barnakőszénbányák újranyitása és terjeszkedése közben falvakat, templomokat romboltak le és tüntettek el a föld színéről. A „zöldek” ezt természetesen megtapsolták, a német polgárok meg otthon dörmögtek (dörmögnek mai napig), de amúgy befogják a pofájukat.

Gyávák, megfélemlítettek, gyűlölik az egészet, ami történik velük, gyűlölik a kretén és hazaáruló kormányaikat, gyűlölik a lányaikat megerőszakoló, közéjük hajtó és késelő migránsokat, az AfD-re szavaznának, ám az AfD-t a demokrácia nagyobb dicsőségére betiltják, vegzálják, bíróságra hurcolják. Ugyanezt csinálják természetesen Franciaországban Marine Le Pennel és a Nemzeti Fronttal, és el nem mulasztanák, hogy naponta ideböfögjenek valamit Magyarországra a jogállamiságról, az emberi jogokról, no meg a demokrácia kívánatos állapotáról.

Ionesco sírva könyörög a receptért odaát a másvilágon, Mrozek meg a vállán zokog.

Mindezek után kitört az orosz–ukrán háború, és mindjárt a háború elején – hogy, hogy nem! – felrobbant az Északi Áramlat gázvezeték, a német állam tulajdona, amelyen az olcsó és megbízható orosz energiahordozó áramlott Németországba és teremtette meg a német ipar, a német gazdaság és jólét alapját.

Az Északi Áramlat felrobbantása után nagyjából másfél évig a brüsszeli „elit” – tisztázzuk: az „elit” esetünkben a leggátlástalanabb, legutolsó gazemberek fedőneve, azoké, akik megásták Európa sírját –, szóval a brüsszeliták egymás sarkára taposva bizonygatták, hogy ez az oroszok műve volt, készségesen asszisztált ehhez a sajtójuk, naponta kerítettek valamilyen „szakértőt”, aki megszakértette, miért teljesen egyértelmű, hogy az oroszok voltak

– szakértő mindig, mindenre akad, ezeket a szakértőket vagy a deep state, vagy Soros, vagy Brüsszel, újabban pedig Zelenszkij fizeti, lásd a mi „szakértőinket”, mondjuk Rácztól Budáig –, és ha valaki kétségbe merte vonni ezt az elmebajt, azt azonnal megbélyegezték mint „orosz ügynököt”, mint „Putyin pincsijét”.

Ezek nélkül a „szakértők” nélkül nem csak a világ lenne jobb és egészségesebb hely, de a demokrácia is működőképessé változna.

Az úgynevezett „szabad sajtó” pedig mára a demokrácia paródiájává lett, a független, objektív és szabad sajtó majd a legsötétebb, legaljasabb hálózatok bordélya, benne megannyi magát újságírónak becézgető prostival, akiket naponta tesz magáévá a globalista brüsszeli „elit” és/vagy a deep state, ezek pedig boldogan és büszkén tapsikolnak, amiért meg vannak b…szva.

Ezek nélkül is jobb hely lenne a világ és egészségesebb a demokrácia.

De visszatérve az Északi Áramlathoz: miután a „szakértők” bebizonyították, a politikusok állították, a „szabad sajtó” pedig naponta ráerősített, hogy az oroszok robbantották fel, kiderült, hogy az ukránok voltak.

Ez az apróság természetesen nem okozott fennakadást a gépezetben, mindenki tette tovább a dolgát, vagyis pofázott és hazudozott, mintha semmi sem történt volna.

Majd jött a másik idióta gazember német, Ursula von der Leyen, és ellentmondást nem tűrő hangon közölte: Európának azonnal le kell válnia a „mocskos orosz energiáról”, Európából ki kell tiltani minden molekula orosz gázt és olajat.

Parádés gondolat!

A lakmuszpapír pedig Németország, ott lehet megfigyelni, milyen jól sikerült a dolog: egymillió elbocsátott munkavállaló, zuhanó gazdaság, versenyképtelenné lett ipar, versenyképtelen és zuhanó autógyártás, bezárt a BASF, majd kiment Kínába, ott építette fel a legnagyobb gyárát és ott termel ma már, soha nem fogják elhinni, pedig igaz: „mocskos orosz energia” felhasználásával.

De még nincs ám vége!

Közben kitört a Közel-Keleten az újabb háború, zárva a Hormuzi-szoros, lángolnak a közel-keleti olaj- és gázmezők, onnan sem érkezik többé semmi.

Az Egyesült Államok elnöke, látva a helyzetet, feloldotta az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat. De a brüsszelitákat – élükön az idióta németekkel – nem olyan fából faragták, hogy engedjenek: ezek továbbra is ragaszkodnak a rögeszméikhez.

Az oroszok közben gennyesre keresik magukat, és röhögve adják el az olajukat és a gázukat, szerte a világban – ennyit a szankciókról.

Brüsszel ezalatt előállt az újabb pompás megoldással, amely szerint maradjunk otthon, ne használjuk az autóinkat, ne repüljünk, végezzük a munkánkat home office-ban, fogyasszunk kevesebbet – vagy semmit –, ha építkeznénk, halasszuk el, és így tovább – előre a lenini és a covidi úton, meneteljünk a semmibe.

Az ukrán maffiaállam pedig elzárta a Barátság olajvezetéket, és minden módon támadja a Török Áramlat gázvezetéket. Legutóbb Szerbia területén akarták felrobbantani, természetesen azonnal előkerültek ugyanazok a szakértők és megszakértették, hogy ez „hamis zászlós művelet” volt csupán, és erre kontrázik most nyálfolyatva ugyanaz a sajtó.

Így állunk most, itt tartunk most.

És csak az egészen hülyék nem látják, hogy a hatalomra ácsingózó gazemberek, élükön a kényszeresen hazudozó, narcisztikus gazemberrel, aki Brüsszel és Kijev fogott „embere”, a sleppje meg a nyugati multik zsoldosserege, egyszóval ezek alig várják, hogy teljesíthessék Brüsszel és Kijev összes elvárását és utasítását, náluk jobban pedig csak a brüsszeliták és Zelenszkij várja jobban, hogy végre Magyarország is úgy ugráljon, ahogy ők fütyülnek.

Ebben a helyzetben Magyarországnak egyetlen esélye maradt: kimaradni ebből az egész elmebajból, vagyis a háborúból és az európai gazdaság kollektív öngyilkosságából.

Kimaradni pedig csak az tud, aki fel tudja hívni bármikor az Egyesült Államok elnökét, az orosz elnököt, a török elnököt és Kína elnökét. Ráadásul az Egyesült Államok elnöke a barátja, aki éppen most biztosította feltétel nélküli támogatásáról a magyar miniszterelnököt.

Másnak itt és most, ebben a helyzetben semmi esélye semmire. Főleg annak nem, aki fogott ember, nem normális, és még zsarolható is a leírhatatlan magánélete okán, amelyről mindenhol be vannak tárazva a megfelelő felvételek.

Mára sajnos egyértelművé vált, hogy Európa még a huszadik század legfontosabb és legegyszerűbb leckéjét sem tanulta meg, miszerint soha többé háborút!

Egyértelmű az is, hogy Európa mai vezetői a kollektív öngyilkosságot választották az idióta ideológiai rögeszméik miatt.

Ebből ki kell maradnunk!

Április 12-én csak a Fidesz–KDNP!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

J. D. Vance útját barátság érlelte

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
idezojelekautó

Egyre nagyobb a felfordulás a használt autók piacán – mi lesz a dízelekkel?

Magyar Nemzet avatarja

Egyre keresettebbek az elektromos és hibrid hajtásláncú járművek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
