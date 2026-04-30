Vélemény

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

KÉT MAGYARORSZÁG – A katonaságot kivezénylik Magyar Péter miniszterelnöki ünneplésére.

Pilhál Tamás
2026. 04. 30. 4:40
Fotó: Havran Zoltán
Gondolom, a kedves olvasó is úgy van vele, hogy nem csupán a leendő kormányfőről, hanem hadügyéréről is a méltóság szó ugrik be neki elsőként. 

Ruszin-Szendi Romulusz, az egykori vezérkari főnök, aki közpénzből zsírleszívást meg tokaplasztikát végeztetett magán. Aztán valami szobakonyhás sufni is épült-épülgetett Romulusz extábornoknak. Nem sokért, röpke pár száz millióért. Családi monogramos üvegcímer, pezsgőfürdő, moziterem, szivarszoba – csak semmi flancolás. És mindezt kizárólag azért, hogy a nemzet méltósága megmaradjon.

 Bizony! Közben a mocsok fideszesek meg összevissza luxiznak!

Kissé elkalandoztam. A lényeg: a magyar katonaságot kivezénylik, hogy Péterünknek heurékázzon. S ez Ruszin-Szendi szerint kellő méltóságot ad a bulinak. Nagyszerű. Egyébként ugyanő március elsején még azt írta az internetre: „A magyar katona nem politikus. A magyar katona nem pártkatona. A magyar katona esküt tett a hazára. A hadsereg nem kampányeszköz. A katonák nem politikai díszletek.” Nocsak! 

Ha a magyar katonák nem kampányeszközök és nem pártkatonák, akkor május 9-én minek kell a Kossuth térre masírozniuk, tessék mondani? Tudniillik nem lesz semmilyen állami vagy nemzeti ünnep, csupán egy párthakni. A Tisza és annak vezére ünnepli, hogy hatalomra vergődött. Ennyi.

Tovább idézem Romulusz extábornokot: „A magyar katonák tisztelete nem lehet pártkérdés. A hadsereg az országé, nem egy kormányé és nem egy kampányé. A katonák esküt a hazára tesznek, nem politikai szereplőkre. Amikor a világ egyre bizonytalanabbá válik, akkor különösen fontos, hogy a honvédség egységet jelentsen, ne megosztást.” Hát nem ragyogó gondolat? Kár, hogy ezt is még márciusban vetette internetre, azóta meg elfelejtette. Kiment a buksijából. (Vagy véletlenül azt is leszívták.)

„Van egy határ, amit nem lenne szabad átlépni. A magyar katonák a nemzet biztonságát jelentik. Nem a kampány részét. Kérem önöket: ne a katonákat tegyék célponttá. Ők a hazánkat szolgálják – nem a napi politikát.” Ezek szintén a márciusi Ruszin-Szendi szavai. Össze kéne őt ereszteni az április végi alteregójával, hadd bunyózzák le egymás közt.
De találtam tőle egy másik aranyos kinyilatkoztatást. Ezt a héten írta a leszerelését fontolgató Bárdosi Sándornak: „A Fidesznek a hithű igaz katonák nem kellettek, helyettük jöhettek a celeb pártkatonák. Aki az egyenruhát önmaga szolgálatába állítja, az nem a hazát szolgálja. És aki nem a hazát szolgálja, annak nincs helye az egyenruhában.” Csodálatos, nem? 

„Önmaga szolgálatával” vádolja a Magyarország hírnevét évtizedekig öregbítő világklasszis birkózót. S teszi mindezt egy közpénzen tokaplasztikáztató figura, aki a NATO-értekezleteken Szlava Ukrajini!-vel köszönt, és hazája helyett egy ellenséges állam érdekeit képviselte.

 Nem szégyelli magát?

Íme, itt egy másik szöveg Ruszin-Szenditől. „Méltatlan és romboló, amikor a szakmai munkát végző katonákat biodíszletként használják fel egy pártpolitikai hazugs­ággyárban.” Ezt április 15-én írta. Ám sajnálatosan nem a május 9-i biodíszletezésre gondolt, hanem arra, hogy az Orbán-kormány katonákkal erősítette meg a stratégiai létesítmények védelmét. Hiszen Ruszin-Szendi szerint természetesen ez az egész „nem a valódi védelemről, hanem a pszichológiai hadviselésről szólt. A cél az volt, hogy az emberek mindenhol egyenruhásokat lássanak, és elhiggyék: közvetlen veszély fenyegeti az otthonaik biztonságát.” Az extábornokot nyilván nem értesítették az Északi Áramlat elleni ukrán terrortámadásról, a Déli Áramlat elleni drónakciókról, a Barátság kőolajvezeték lezárásáról vagy épp a szerbiai merényletkísérletről.

Foglaljuk össze, mit tudtunk meg Romulusz úrtól. Ha a katona fontos létesítményt véd, akkor „biodíszlet”. Ha pedig a Tisza pártrendezvényére kivezényelve kötelezően tapsikol és csápol Magyar Péternek, az meg „kellő méltóságot” ad a honnak. Ez nagyjából mindent elárul arról, milyen idők jönnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu