Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

Gondolom, a kedves olvasó is úgy van vele, hogy nem csupán a leendő kormányfőről, hanem hadügyéréről is a méltóság szó ugrik be neki elsőként.

Ruszin-Szendi Romulusz, az egykori vezérkari főnök, aki közpénzből zsírleszívást meg tokaplasztikát végeztetett magán. Aztán valami szobakonyhás sufni is épült-épülgetett Romulusz extábornoknak. Nem sokért, röpke pár száz millióért. Családi monogramos üvegcímer, pezsgőfürdő, moziterem, szivarszoba – csak semmi flancolás. És mindezt kizárólag azért, hogy a nemzet méltósága megmaradjon.

Bizony! Közben a mocsok fideszesek meg összevissza luxiznak!

Kissé elkalandoztam. A lényeg: a magyar katonaságot kivezénylik, hogy Péterünknek heurékázzon. S ez Ruszin-Szendi szerint kellő méltóságot ad a bulinak. Nagyszerű. Egyébként ugyanő március elsején még azt írta az internetre: „A magyar katona nem politikus. A magyar katona nem pártkatona. A magyar katona esküt tett a hazára. A hadsereg nem kampányeszköz. A katonák nem politikai díszletek.” Nocsak!

Ha a magyar katonák nem kampányeszközök és nem pártkatonák, akkor május 9-én minek kell a Kossuth térre masírozniuk, tessék mondani? Tudniillik nem lesz semmilyen állami vagy nemzeti ünnep, csupán egy párthakni. A Tisza és annak vezére ünnepli, hogy hatalomra vergődött. Ennyi.

Tovább idézem Romulusz extábornokot: „A magyar katonák tisztelete nem lehet pártkérdés. A hadsereg az országé, nem egy kormányé és nem egy kampányé. A katonák esküt a hazára tesznek, nem politikai szereplőkre. Amikor a világ egyre bizonytalanabbá válik, akkor különösen fontos, hogy a honvédség egységet jelentsen, ne megosztást.” Hát nem ragyogó gondolat? Kár, hogy ezt is még márciusban vetette internetre, azóta meg elfelejtette. Kiment a buksijából. (Vagy véletlenül azt is leszívták.)