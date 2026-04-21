Öngól: fürdővízzel a gyereket

Miközben a téli olimpián büszkén számolunk be az elithez jóindulattal sem mérhető magyar eredményekről is, a magyar labdarúgás évtizedek óta kéjes célpont. Furcsa, mégis érthető ellentmondás ez, hiszen a futball kiemelkedően a legnépszerűbb sportág, s persze mindenki ért hozzá. Már a hatvanas évektől állandósult az élcelődés, de egy-egy nagyobb sikernek, világbajnoki szereplésnek köszönhetően a rajongás társadalmi szinten egészen az 1986-os mexikói világbajnokságig erősebb volt a maró gúnynál. Amikor a válogatott 1993-ban másodszor is vereséget szenvedett Izlandtól, a mérkőzést közvetítő Knézy Jenő keserű kifakadása – „a futballisták inkább menjenek dolgozni” – valójában az egész ország véleményét visszhangozta.

S még ennél is volt lejjebb. Mert azt is megtanultuk: mindig van lejjebb. Az 1986 utáni magyar futballtörténet egészen 2010-ig nem más, mint folyamatos leépülés. Előbb a nemzetközi rang veszett el, aztán a közönség fogyott el, végül a hit is, hogy valaha sikereket érhetünk el.

Nyilasi Tibor például a kilencvenes években nem tréfából állt elő azzal a javaslattal, hogy le kellene zárni a határokat, s akkor a mi kis focinkat élvezhetjük, de a nemzetközi porondnak az előre borítékolható kudarcokat elkerülendő inkább fordítsunk hátat. Az ezredforduló utáni években már nem az volt a kérdés, hogy mit kellene másként csinálni, hanem az, hogy lényegé­ben teljesen újjá kell építeni a magyar labdarúgást, amelyet mindezek tetejébe évekre túszul ejtett a fogadási maffia.

A magyar állam 2010 után ebben a kilátástalan helyzetben vállalta magára a kezdeményező és finanszírozó szerepet. Igen, irdatlan összeg, mindent egybevéve több mint ezermilliárdos állami szerepvállalás árán. Mi sem természetesebb, ez a terv vitára ingerelt, sokan azt is firtatták, kell-e nekünk egyáltalán profi futball. Talán kevesebb pénzből, több önmérséklettel is végig lehetett volna vinni a projektet, de az eredmény kétségbevonhatatlan:

talpra állt a magyar futball. Ha az állam akkor nem lép be a rendszerbe, ma nem azon vitatkoznánk, mennyi pénz kell a magyar futball működtetéséhez, hanem azon, lehet-e bármit kezdeni a romhalmazzal.

A labdarúgás kiemelkedően a legnépszerűbb, legnagyobb tömegeket megmozgató sportág. Hagyományai alapján nem is kérdés, hogy Magyarország nem maradhat ki belőle. Igen, sokalljuk, sőt bosszankodunk, amikor azt halljuk, hogy egy NB I-es játékos milliókat keres. Csakhogy a magyar futballisták bérét elsősorban nem a magyar orvosokhoz, tanárokhoz, kétkezi emberekhez, hanem európai „kollégáikhoz” kell mérni. Márpedig ezen a piacon a csúcsot a heti négyszázezer eurós fizetés jelenti,

ami durván havi hatszázötvenmillió forint.

Másfelől közelítve: az itthon irigyelt Ferencvárost az Európa-ligában a legjobb tizenhat között a három nagy, a Porto, a Benfica és a Sporting mögött a legjobb esetben is csak a negyedik számú portugál csapat, az FC Braga állította meg. Nos, a Braga költségvetése is több mint a háromszorosa a Fradiénak, pedig Portugália gazdasági lehetőségei ma sem haladják meg lényegesen Magyarországét.