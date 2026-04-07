Tiszás kannibálbarátok lelkesedése

Nem tehetek róla, de a tiszás szimpatizánsok nem kizárólag gyűlöletben utazó, totálisan tájékozatlan részéről egy filmbeli jelenet jut az eszembe. Egy óceániai szigetre elvetődő expedíciós társaság fiatal nőtagja önfeledten járja a kannibálokkal a tűz körül a törzsi rítushoz tartozó táncot. Eközben az egyik férfi szereplő megjegyzi a másiknak: szegény nem is sejti, hogy azért olyan kedvesek hozzá, mert őt szemelték ki vacsorának. Az embernek az az érzése, hogy a rezsidíj eltörlését szorgalmazó, a kormány önvédelmi lépéseit hevesen helytelenítő Tisza-pártiak is hasonló illúziókat táplálnak vezetőikkel, illetve az őket a brüsszeli és tengeren túli zsinórpadlásokról mozgató megbízóikkal, gazdáikkal szemben.

Persze nyilvánvalóan legtöbbjüknek halvány segédfogalma sincs arról, mivel járna egy jelenlegi brüsszeli nómenklatúrának készségesen behódoló Tisza párti bábkormányzás. Csak azt tudják, hogy mint a legfőbb gonoszt, gyűlöletre kijelölt objektumot el kell távolítani bármi áron a patrióta kabinetet az általuk preferált demagóg, reményáruló nemzetvezető szerint.

Az is teljesen világos, miért vélekednek így az Orbán-kormányról és minden üldözésre kijelölt, jobboldali propagandistának bélyegzett emberről. Amiatt, mert a tiszás szektának, mint Brüsszel által kijelölt alakulatnak aláfekvő neokommunista sajtó kizárólag olyan megszűrt híreket, tudósításokat ad le, amelyekből gondosan el van távolítva minden negatívum. A vágyvezérelt, palira vett, ellenzékre hangolt publikum tehát a legtöbb dologgal kapcsolatban abszolút nincsen képben, ami a döntését befolyásolhatná. A propagandának becsmérelt konzervatív médiából ugye szóba sem jöhet a tájékozódás, nehogy szégyenpadra ültessék. Nem is merészelhet ilyesmivel próbálkozni, hisz a digitális világban mindennek nyoma van.

Ennélfogva nem csupán Magyar Péter botrányos, kormányzásra való alkalmatlanságát bizonyító ügyeiről nem értesül a balos rajongó, hanem azokról a húsba és pénztárcájába, bankszámlájába vágó brüsszeli hódoltsági tervekről sem, amik a jövőjét alapvetően befolyásolnák, egzisztenciális kilátásait súlyosan lerontanák.

Olyan tragikomikus így a Tisza néven futó limitált, alacsony létszámú titkos elitklubhoz való hozzáállásuk, mintha a rabszolgasorsra kijelöltek hevesen védelmére keltek volna régen az őket az emberpiacra szállítani akaróknak.