idezojelek
Vélemény

Épül a Gonosz birodalma

Ronald Reagan figyelmeztetése ma is időszerű

Ifj. Lomnici Zoltán avatarja
Ifj. Lomnici Zoltán
Cikk kép: undefined
Magyar Péterjogeurópai unióreagan 2026. 06. 28. 21:34
Fotó: Tekn?s Miklós
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elszakadva a történelemtől szakértőink szerint a jogsértő jogalkotást nem igazolhatja az un. népakarat, tehát a politikai revans nem csaphat át megtorlásba. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a Tisza szavazók hány százaléka állíttaná vissza a halálbüntetést. A politikus feladata, hogy a vérszomjas szavazóit mérsékelje és jogállami mederbe terelje a választói akaratot. Magyar Péter nem ezt teszi, tovább hergeli támogatóit és a társadalmi szakadék napról napra mélyül. Már nem csak a vesztes pártot, hanem a 2,4 millió ellenzéki szavazót is megtámadja.

A megismert alaptörvény tervezet nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi joggal is ellentétes. Az államfő mellett az Alkotmánybíróság tagjainak negyedét is el akarja távolítani, a jogot és az unió vezetői által kért emberséges megoldást félretéve.

A megtámadottak nem védekezhetnek, nincs jogorvoslat, amit az Emberi Jogok Európai Bírósága már másfél évtizeddel ezelőtt előírt határozatában. A tisztességes eljárás követelményéről Magyar Péter hallani sem akar és környezetében senki nem mer szólni.

Különösen az alkotmánybírák elmozdítása vált majd ki erőteljes nemzetközi visszhangot és a brüssszeli baráti politikusok kénytelenek lesznek lépni. Az alkotmánybírák azonnali kényszernyugdíjazása ellentétes az uniós joggal és az Európai Unió Bírósága számos döntésével.

A magyar bírák kényszernyugdíjazása után néhány hónappal az unió bírósága kimondta, hogy a bírák, így az alkotmánybírák azonnali nyugdíjazása nem igazolható hátrányos megkülönböztetésnek minősül és kárt okoz a bíráknak. A C 286/ 12 . számú ítélet alapján a korábbi kormány több milliárd forint kártérítés kifizetése mellett a bírákat visszahelyezte hivatalukba. Hasonló döntés született a lengyel főbírák és bírák ügyében. Akkor a magyar bíráknak a jogsértő törvény hatályba lépése után tizenegy hónapot kellett várni a határozatra, az iránymutató ítéletek miatt ez a magyar alkotmánybírák esetén sokkal rövidebb időt vehet igénybe a szakértők becslése szerint.

A közjogi tisztségviselők mandátumának megszakítását az unió és az Európa Tanács joga is tiltja. Fontos lenne, hogy Magyar Péter megtudja, hogy ténylegesen mennyi kártérítést kapott Baka András, mivel mandátumát három és fél évvel alkotmánymódosítás alapján megrövídítette az előző kormány. Jóri András biztosnak a teljes mandátumára járó illetményt és az egyéb juttatások ellenértékét fizette meg az adófizetők pénzéből az előző kormány. 

Az elkövetett hibákból érdemes lenne tanulni, de erre Magyar Péter alkatánál fogva képtelen és át fogja verni az alaptörvény módosítását. Pedig a károkozás helyett inkább az egészségügyre kellene költeni a pénzt, mert ezt is ígérte választóinak…

Reagan figyelmeztetése ma is időszerű:
„A zsarnokság nem jön csizmás katonákkal és tankokkal – csendes léptekkel érkezik, a szabadság álcájában.” A történelem tanúsága szerint a jogállam lebontása soha nem marad következmények nélkül. Az igazi vezetők nem a bosszú és a hatalomkoncentráció útját járják, hanem – Reagan szavaival – „a szabadság lángját” őrzik, még akkor is, ha az a láng néha kényelmetlen korlátokat szab a hatalomvágyónak. A gonosz birodalom építése ellen a legerősebb fegyver mindig is a jog, az igazság és a szabad ember méltósága volt és ezek ma is aktuálisak, sőt aktuálisabbak, mint valaha.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Magyar Péter nem demokrata

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekirán

Magyar Péter virtuális országa

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszivárványos zászló

Magyarországot megszállták

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Teli torokból az Örömódát?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Kiderült végre, mennyit ér Magyar Péter kormányának a jogállam

Odrobina Kristóf avatarja

Öveket becsatolni! A törvénykezést feláldozták a digitális minimalizmus oltárán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu