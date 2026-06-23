Kicsit más, de nem nagyon. Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták, és hogy halálos kórokozókat tanulmányoztak bennük – jelentette ki a napokban Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és bioló­giai védelmi erőinek parancsnoka. Oké, rendben, már hallom is, fake news, dezinformáció, meg az oroszoknak különben is ez a heppjük évek óta. És mi van, ha nem, azaz mégis igen? Egyrészt azért legkésőbb a vuhani tobzoskatenyésztők világméretű emberkísérlete után érdemes ezen eltűnődni. Másrészt a vezérőrnagy azután nyilatkozott, hogy Tulsi Gabbard leköszönő amerikai nemzeti hírszerzési igazgató dokumentumokat hozott nyilvánosságra arról, hogy a Biden-adminisztráció titokban több mint harminc országban, köztük Ukrajnában vagy százhúsz bioló­giai laboratóriumot finanszírozott, amelyek veszélyes kórokozókat tanulmányoztak. Pestis, lépfene, ebola és még ki tudja, milyen cuccok szerepeltek a menüsorban. Erre mondta Rtyiscsev, hogy az ezekben a laborokban végzett tevékenység irányultsága nem volt összhangban Ukrajna valós egészségügyi problémáival, mert akkor inkább a rubeolával, a diftériával és a tuberkolózissal vacakoltak volna. Harmadrészt és csak félve kérdezem. Mi történik akkor, ha az oroszok egyszer merő véletlenségből odapörkölnek egyet sufnituning közben?