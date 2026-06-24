Milyen az egészségügy helyzete?

A kiadási tételek mértéke szerint tehát az egészségügy 2010-ben a költségvetés hét százaléka volt, most azonban helyesen számolva 10,2 százalék! Azaz hamis az az érvelés, hogy az elmúlt ciklusok tették tönkre a magyar helyzetet. Egy dolog azonban tanulság, itt is: nem elég helyesnek lenni, helyesnek is kell látszani. Hiszen ezeket az adatokat kevéssé tudta a közvélemény.

Világos, hogy nem lehet közvetlenül összehasonlítani az egyes országok kiadásszerkezetét. Hiszen például az Egyesült Államokban azt, ami magánszolgáltató által végzett egészségügyi beavatkozás, többnyire gyakorlatilag a magánbiztosító fizeti.

Amerikában egy magánkórházi műtét költségét többféle szereplő fizetheti, attól függően, hogy a betegnek van-e biztosítása és az milyen típusú. A rendszer vegyes: a legtöbb esetben a magán-egészségbiztosító fizeti a számla nagy részét, a beteg pedig fizeti az önrészt, s csak bizonyos esetekben fizet az állam (például Medicare vagy Medicaid). Biztosítás nélkül pedig a beteg viseli szinte az egész költséget. Az EU nagy részében más a rendszer, mint az Amerikában. A legtöbb embernek kötelező egészségbiztosítása van, ezért egy szükséges műtét költségének döntő részét a biztosító vagy az állami rendszer fizeti. A kórház közvetlenül a biztosítóval számol el, a beteg általában csak kis önrészt fizet.