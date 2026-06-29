Fogyóeszközzé lett politikusok

Szóval akkoriban sem unatkoztak Londonban. És mégis, az 1979 és 2010 között eltelt harmincegy évben mindössze négy lakója volt a Downing Street 10.-nek. Larry macska akkoriban még nem élt, de helyettesítsük be II. Erzsébet királynővel: neki e három évtized alatt mindössze Margaret Thatcherrel, John Majorrel, Tony Blairrel és Gordon Brownnal kellett miniszterelnöki minőségükben megismerkednie. A konzervatív korszak tize­nnyolc, a munkáspárti tizenhárom évig tartott. Ráadásul Major és Brown nem hagytak igazán mély nyomott maguk után, noha előbbi egy nála is alkalmatlanabb jelöltnek köszönhe­tően legalább meg tudott nyerni egy választást. (Kínunkban nevethetünk: mi másnak tették meg utóbb a vele szemben vesztes, esetlen Neil Kinnockot? Európai bizottsági alelnöknek. A brüsszeli kontraszelekció már akkoriban megkezdődött.) De Thatcher és Blair kétségkívül nagy formátumú politikusok voltak, példát mutatva a világ konzervatívjainak, illetve reformszocialistáinak. (­Blair Új Munkáspártjától, a New Labourtől itthon leginkább Gyurcsány Ferencék igyekeztek tanulni. Anthony Giddensnek, Blair ideológusának az ezredfordulón sorra jelentek meg magyarul a könyvei a „harmadik útról”. Hogy aztán a nagy tanulás helyébe az őszödi beszéd, a rendőrattak és a 2008-as pénzügyi válságban megroggyant ország lépjen; a többi pedig már történelem…)

Nem csak a briteknél figyelhető meg a nagy formátumú politikusok letűnése, az egymást gyorsan követő középszerűek elterjedése. Valahogy úgy lettek fogyóeszközök, mint a mai, gyorsan elromló háztartási berendezéseink az azelőtt évtizedekig szolgáló mosógép vagy hűtő után. Talán a matériával van a baj, talán a közeggel, talán velünk. Az éjjel-nappal a média uralta világunkban különösen könnyű elkopni, megbukni. Mintha egy német szakértő mondta volna: ha annak idején Helmut Schmidt kancellár valami helytelent tett, legfeljebb lejátszották az esti tévéhíradóban, majd három nap múlva nem emlékezett rá senki. Ma, ha a finn miniszterelnöknő elmegy bulizni, és az kicsit – nagyon – önfeledtre sikerül, végtelenszer lejátsszák az arról kiszivárgott videófelvételt, majd Sanna Marin szégyenkezhet, elnézést kérhet, egy éven belül pedig elveszíti a választást (igaz, nem csak emiatt.)