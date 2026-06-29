Fogyóeszközzé lett politikusok

Szóval akkoriban sem unatkoztak Londonban. És mégis, az 1979 és 2010 között eltelt harmincegy évben mindössze négy lakója volt a Downing Street 10.-nek. Larry macska akkoriban még nem élt, de helyettesítsük be II. Erzsébet királynővel: neki e három évtized alatt mindössze Margaret Thatcherrel, John Majorrel, Tony Blairrel és Gordon Brownnal kellett miniszterelnöki minőségükben megismerkednie. A konzervatív korszak tizennyolc, a munkáspárti tizenhárom évig tartott. Ráadásul Major és Brown nem hagytak igazán mély nyomott maguk után, noha előbbi egy nála is alkalmatlanabb jelöltnek köszönhetően legalább meg tudott nyerni egy választást. (Kínunkban nevethetünk: mi másnak tették meg utóbb a vele szemben vesztes, esetlen Neil Kinnockot? Európai bizottsági alelnöknek. A brüsszeli kontraszelekció már akkoriban megkezdődött.) De Thatcher és Blair kétségkívül nagy formátumú politikusok voltak, példát mutatva a világ konzervatívjainak, illetve reformszocialistáinak. (Blair Új Munkáspártjától, a New Labourtől itthon leginkább Gyurcsány Ferencék igyekeztek tanulni. Anthony Giddensnek, Blair ideológusának az ezredfordulón sorra jelentek meg magyarul a könyvei a „harmadik útról”. Hogy aztán a nagy tanulás helyébe az őszödi beszéd, a rendőrattak és a 2008-as pénzügyi válságban megroggyant ország lépjen; a többi pedig már történelem…)
Nem csak a briteknél figyelhető meg a nagy formátumú politikusok letűnése, az egymást gyorsan követő középszerűek elterjedése. Valahogy úgy lettek fogyóeszközök, mint a mai, gyorsan elromló háztartási berendezéseink az azelőtt évtizedekig szolgáló mosógép vagy hűtő után. Talán a matériával van a baj, talán a közeggel, talán velünk. Az éjjel-nappal a média uralta világunkban különösen könnyű elkopni, megbukni. Mintha egy német szakértő mondta volna: ha annak idején Helmut Schmidt kancellár valami helytelent tett, legfeljebb lejátszották az esti tévéhíradóban, majd három nap múlva nem emlékezett rá senki. Ma, ha a finn miniszterelnöknő elmegy bulizni, és az kicsit – nagyon – önfeledtre sikerül, végtelenszer lejátsszák az arról kiszivárgott videófelvételt, majd Sanna Marin szégyenkezhet, elnézést kérhet, egy éven belül pedig elveszíti a választást (igaz, nem csak emiatt.)
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