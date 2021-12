A baloldal pimaszsága

„A morálprédikáció, akárki tartja, pimaszság, de ha zsivány tartja, akkor az ember mérgében fákat tépne ki.” (Hamvas Béla) Hát így vagyunk mi itt, Magyarországon az elmúlt tizenkét évben. Mérgünkben fákat tépnénk ki folyamatosan, mert annyi zsivány próbál itt az erkölcs, a jog meg a demokrácia nevében bennünket kioktatni, hogy dühünkhöz az Amazonas összes erdeje sem lenne elég. A baloldalról beszélek, természetesen. Arról a baloldalról, amelyik nemcsak „kormányzása” idején, de ellenzékben sem tudott semmi mást, mint hazudni, támadni, híreket és videókat hamisítani, elárulni mindent és mindenkit, s mindeközben folyamatosan az erkölcsről prédikálni, a jogot meg a szabadságot számon kérni a kormánytól.

Most új, még hamisabb prófétát találtak maguknak, s méltó ez az ember az ő támogatóira, hazudozásban, ostobaságban, nagyot mondásban. Nem mintha érdekes lenne az ő személye, mert ő egyedül senki, szóra sem érdemes, felejthető epizód a magyar politikatörténetben. Ő csak egy jelkép, ott van benne minden, ami Gyurcsány és Jakab, Dobrev és Karácsony és a többi mind. És ott van mögötte a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az LMP, a Momentum, a múlt és a jelen összes terhével és bűnével. Amit ő mond, a baloldal mondja, amit ő akar, azt akarja Gyurcsány és Jakab és a többiek.

De így legalább tiszta és világos a képlet: a kormány rezsicsökkentést akar, ők pedig piaci energia- és üzemanyagárakat, a kormány megállítani akarja az illegális migránsokat, ők befogadni őket, a kormány megvédené a gyerekeinket a szexuális propagandától, ők beengednék az óvodáinkba, iskoláinkba az LMBTQ-őrületet. Egyszerű.

Úgy tűnik, a végletekig akarják fokozni a gyűlöletet. Nem akarnak ők a rezsiről, a migránsokról, az adókról beszélni, dehogy akarnak. Ha elárulnák a valódi céljaikat, a kutya sem szavazna rájuk. Orbán Viktor, ez a kormány vagy ők? Ez lesz a legfőbb kérdés.

De valójában ez egy jó kérdésfeltevés. Az ország józanabbik része, még azok is, akik nem feltétlen hívei a mostani kormányzásnak, erre könnyű választ talál.

Talán ők is érzik, ez nem biztos, hogy nyerő program. Ezért álprófétájuk már előre elárulta: ha mégsem ők nyernének, akkor bizony nem fogadják el az eredményt. Mert persze demokráciában, jogállamban, szabad választásokon csakis ők győzhetnének, ki más? Ha mégsem, akkor egyrészt ostoba és tudatlan (trágyával etetett gomba) a nép, másrészt pedig nyilvánvaló csalás történt. Érdemes azonban felidézni, mit is mondott erről friss interjújában a Márki-Zay nevű álpróféta: „Tisztességes ember nem fogja elfogadni a sorozatos választási csalásokat, a hazug, lejárató kampányt. Hogyan fogadnék el bármilyen választási eredményt legitimnek ilyen feltételek között? ” Konkrétan ezek a mondatok azt jelentik, hogy még a saját győzelmüket sem fogadná el, szóval a szokásos ostoba és meggondolatlan mondatok. De ezek a szavak és a baloldali szivárványkoalíció eddigi megnyilatkozásai (például az alaptörvény alkotmányos puccsal felérő eltörléséről) is jelzik: minden szavuk, hangzatos és mennydörgő rikoltozásuk a jogállamról, a demokráciáról üres fecsegés csak. Dehogy akarnak ők jogállamot meg demokráciát. Egyetlenegy dolgot akarnak: hatalmat. Csakis a hatalmat. Mindegy, milyen áron, mindegy, milyen eszközökkel. Mindegy, milyen következményekkel. Polgárháború, gazdasági és politikai összeomlás? Rigófütty, ha legalább egy napra beülhetnek a miniszteri bársonyszékekbe. Hogy aztán a nép a mérgében kitépett fákkal elzavarja őket? Istenem, előfordult már ilyen a magyar történelemben.

Borítókép: Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)