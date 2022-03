Nem maradunk csendben!

A Sorosék által a nyakunkra ültetett EBESZ – persze – hallgat. Pestie­sen: summantanak. Minek is szólalnának meg? Nincs itt semmi látnivaló, hiszen „csak” jobboldali lapokat tüntettek el, azokért meg nyilván nem kár. A végleges jelentésük már amúgy is rég elkészült, gondolom…

Mennyire tipikus! A baloldal mindig azzal vádolja a jobboldalt, amit saját maga elkövet vagy készül elkövetni. Mindig jajveszékelnek a sajtószabadságért, a szólásszabadságért. Teleríják a nyugati nyilvánosságot azzal, hogyan tiporja el Orbán a „független” (tehát szélsőbaloldali, szélliberális) médiát. Jelentéseket készíttetnek saját embereikkel, körbehivatkozva megfuttatják önnön bornírtságaikat, s lobogtatják évekig: „Nicsak, a The New York Times/Tavares/Sargentini/Brüsszel is megmondta, hogy megszűnt a magyar sajtószabadság, minden »független« orgánumot betiltott/elüldözött/beszántott az Orbán!”

S eközben mi a valóság? Az, hogy a magyarországi baloldal számára az volt az eszményi sajtószabadság-állapot, amikor a négyből három országos közéleti napilap, az összes megyei napilap, a politikai hetilapok zöme, mind a két országos kereskedelmi csatorna, a köztévé, a közrádió és a két legnagyobb internetes híroldal az övék volt. Nagyjából a hazai sajtó kilencven százaléka a markukban volt 2010-ig. Akkor boldogok voltak. (Bár a Magyar Fórumot árusító hírlapos bódékat TGM még akkor is fölborogatta volna.) S Brüsszel elégedetten nyerített velük. Medgyessy Péter pedig közölte: ha a jobboldalnak tévé kell, vegyen magának. A jobboldal megfogadta a tanácsot, s vett magának tévét, rádiót, újságot. Mire a baloldal Brüsszelig szaladt a fönti sirámaival: segítség, beszántottak minket. Tényleg? Csak úgy, medgyessysen visszakérdeznék: ha a baloldalnak tévé, újság kell, minek adta el őket? Miért nem tetszettek szólni a sok vörösbárónak, toljanak bele még pár mil­liárdocskát a baloldali tudatiparba? Na ugye!

Tizenkét évnyi építkezés után ott tartunk, hogy Magyarországon a baloldal és a jobboldal médiaelérése nagyjából kiegyenlített. Aki akar, könnyedén hozzáférhet jobboldali és baloldali hírforrásokhoz. Nálunk szabad a sajtó.

Itt következmények nélkül kiteheti címlapjára a Magyar Narancs a miniszterelnököt Hitler-bajusszal vagy (friss példa) hazudhatják azt, hogy a lengyel elnök szerint Orbán Viktor tette függővé Magyarországot az orosz energiától. (Holott Duda épp azt mondta: nem Orbán tehet róla.) Nálunk még a CIA-hez bekötött ügynökújságírók is szabadon randalírozhatnak, míg Angliában börtönbe zárják Tommy Robinsont, amiért hírt merészelt adni migránsok bűncselekményeiről.

A magyarországi baloldal (és az őket bábként mozgató nemzetközi pénzmaffia) nem bírja elviselni, hogy nálunk erős, a többség szívéhez és józan eszéhez elérő jobboldali sajtó működik. Vesztüket érzik, ezért akár súlyos bűncselekmények árán is megpróbálnak minket elhallgattatni. Ám csak azért sem maradunk csöndben! Belénk fog törni Gyuri bácsiék műfogsora!