Gergő majdnem visszaszólt

Nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek, amikor ennek az ellenzéknek most nem adtak felhatalmazást a kormányzásra. Erre a felismerésre jutott Karácsony Gergely másfél hónappal az április 3-i országgyűlési választások után a VálaszOnline portálon megjelent terjedelmes interjúban. Az önkritika dicséretes erény, de a főpolgármester némileg megkésett vele, és nem is feltétlen őszinte, hiszen arról is beszélt, hogy Budapesten neki ma is nagyobb a támogatottsága, mint az ellenzéki pártoknak.