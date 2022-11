Az a baj, ha tovább lőnek

Úgy tűnik, immár nemcsak keleti, hanem déli szomszédunknál is háború dúl. Csütörtök éjszakai hír: komoly lövöldözés tört ki a délvidéki (többségében magyarok lakta) Horgoson a települést megszállva tartó migránsok között. Egy húsz év körüli fiatalembert mellkasán két lőtt sebbel találtak meg, de a Bennfentes – meg nem erősített – értesülései szerint a harcoknak három halottjuk és számos sérültjük lehet. A kezdetben egymással háborúzó marokkói és pakisztáni hadfiak a kiérkező szerb speciális egységekre is tüzet nyitottak, majd bemenekültek egy közeli erdőbe. Végül megadták magukat. Összesen hatszáz migránskatonát vettek őrizetbe. Szabályos hadműveletet kellett indítani ellenük helikopterekkel, drónokkal. Nyilván ez is csak „álprobléma”…

Az első hadijelentések szerint a felek egyelőre „csak” gyalogsági erőkkel támadták egymást meg a rendőröket. Ám attól tartok, hamarosan tüzérséget, rakétákat, páncélosokat is hoznak magukkal, azokkal rendezik le vallási nézeteltéréseiket, területi vitáikat. Hiszen ők gyámolításra szoruló „menekültek”.

Adjunk nekik kosztot, kvártélyt – persze előtte azért kérjük meg őket, hogy tegyék el a kezük ügyében lévő kalasnyikovokat, bújjanak ki robbanómellényeikből.