Ég a Brüsszel, ég!

Brüsszel belvárosát például szétverték, ám az Európai Parlament épületét békén hagyták, így ez az igen fontos műintézmény tovább működik, pörgetheti tovább ellenünk az eljárásokat.

A horda rátámadt a rendőrökre, fosztogatott, tört-zúzott. A külsőleg embernek látszó elkövetők egy mentőautót is megdobáltak kövekkel. Istenem, egy mentőautót… Gondolom, ez is azt bizonyítja, hogy minden ember egyenlő, és úgy általában: minden egyenlő mindennel. Vagy nem.

A Liege Droixhe-i rendőrkapitányságra este hat óra tíz perc táján ötven, marokkói zászlót lobogtató egyed támadt rá: bezúzták az épület ablakait, megrongálták a rendőrautókat. Borgerhout-ban egy fickó fölmászott egy lakóház erkélyére, és letépte a belga zászlót. Így fejezte ki háláját, hogy befogadták. De hát az vesse rájuk az első követ, aki nem így szokott vigadozni. (Mindeközben a belga igazságügyi miniszter szivárványkarszalagos videót posztolt.) A rohamrendőrök vízágyúval próbálták lehűteni a forró vérű ifjakat. A belga tudósítók széttárt kézzel hüledeznek. Nem értik, miért torkollott őrjöngésbe az ünneplés. Pedig arrafelé ez népi hagyomány – legalábbis azóta, hogy magukra eresztették a harmadik világ népességfeleslegét. 2017 novemberében is ugyanez történt, amikor a szintén marokkói focigyőzelmet „ünneplő” dúvadak kieresztették a gőzt. Sőt akkor huszonkét rendőr is megsérült. Gondolom, példásan meg lettek büntetve – mármint az egyenruhások, hogy megsértették szegény „menekültek” emberi jogait.

Amúgy a viszonylagos rend vasárnap éjszakára helyreállt. A nyugalom pár napig talán kitart, ám gyanítom, hamarosan megint adódik valamilyen ürügy „ünnepelni”. Legkésőbb a szilveszteri mulatozáskor nyilván fölgyújtanak majd pár tucat autót. Amolyan népszokásféle ez, mint a spanyoloknál a bikaviadal.

Viszont e téren a belgák kanyarban sincsenek a franciákhoz képest, ahol az újévi forgatag elképzelhetetlen több száz lángoló autó nélkül.

A németeknél 2015 óta a nem épp kölcsönös szimpátián alapuló leánykérés, a „ficki-ficki” a menő, lásd a sajnálatos kölni eseményeket. Azóta tudvalevő, hogy a tömeges nemi erőszakolás ellen a legjobb védekezés az oldalra kinyújtott kar, illetve a piktogramos ábrák. S ha az sem segít, akkor esetleg a magyar tranzitzónák bezárása, néhány hetes cikkelyes eljárás ellenünk, illetve pár zártkapus meccs a Puskásban…