Siralmas mellébeszélés

Miután kezdett forrósodni a talaj a lábuk alatt, előpattant a bukott miniszterelnök-jelölt is. Ő nem mondhatta, hogy én nem, hiszen az ő csillapíthatatlan beszédkényszere következtében tudunk az egész ügyről, ezért serény maszatolásba fogott. Tegnap délelőtt még arról hadovált, hogy ő kampánykörúton volt, a költéseket nem ő hagyta jóvá, azokról a kampánystáb egyeztetett mind a hat párttal. Azt is hozzátette végtelenül cinikusan, hogy azért kellett folyamatosan egyeztetni, nehogy tiltott kampányfinanszírozás esete forogjon fenn. Ám tegnap délután már az volt a markáns tengerentúli stílusjegyekkel felcicomázott mellébeszélés tartalma, hogy a pártok nem kérdezték meg őt erről a pénzről, ő pedig nem adott tájékoztatást szövetségeseinek a választás előtt külön erről a támogatásról. Egyébként is, a mozgalmához érkezett milliókból „nem kerültek párthoz”, az „csak nem pártos kampányt finanszírozott”.

Ekkor a sünöknek erősen el kellett gondolkodniuk, birtokában vannak-e még józan eszüknek vagy az összevissza hadováló lókötőnek mentek el otthonról. A Gyurcsány vezette baloldal persze azt hiszi, jól kifundálta, hogyan lehet kijátszani a vonatkozó törvényeket, hogyan lehet külföldről finanszíroztatni azokat a hazug, valóságtól elrugaszkodott lejárató akciókat, amiket ők kampánynak becéztek. A nem annyira kormányváltásra, mint inkább a teljes ellenzéki térfél megszállására törekvő ripacs még abba is belement, hogy a feleségét vesztesnek hozzák ki az előválasztásnak csúfolt színjáték során, annyira számított a Márki-Zay mozgalmán keresztül befolyó dollárokra.

A nagy csel lényege, hogy a pénzt fogadó szervezet nem párt. Igaz, hogy ez adja a pártok miniszterelnök-jelöltjét, de a pártok kampányában hivatalosan nem vesz részt. Persze dehogynem, csak ők úgy képzelték, ez letagadható. Valamin azonban nagyon összeveszthettek a vereség után, mert a pénz sorsára homályos köd ereszkedett, a leszerepelt vásárhelyi próféta pedig elkezdett énekelni. Itt tartunk most. És a sünöket nagyon izgatja továbbra is, van-e hazánkban megfelelő törvényi eszköz a hazaárulás néven nevezésére. Márki-Zayék szerint nincs, ezért mernek szórakozni velünk. Így egyetlen reményünk a titkosítás feloldása, hogy legalább azt megismerhessük, amit nem tudtak eltitkolni.