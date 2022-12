Vitamint az EU-fáradtságra!

Az egykori Jugoszlávia három utódállamával vagyunk határosak, közülük a szerbiai Vajdaságban jelentős magyar kisebbség él, amikor pedig – rögtön a magyar NATO-csatlakozás után – a szövetségesek déli szomszédunkat bombázták, nemzettársaink szülőföldjét is találatok érték.

Lehet, hogy másoknak, akik a messzi északon vagy nyugaton élnek, térkép e táj, ám Bosznia – ahol nemcsak az első világégés kezdődött, hanem a múlt századvég délszláv háborúinak egyik legvéresebb csatatere is volt – tőlünk mindössze pár óra autóútra fekszik.

A horvát tengerpartra igyekvő számos turista honfitársunkat is meglepné, mennyire közel van, csak éppen ők elkerülik e véráztatta tájat.

Ennél azonban nyugtalanítóbb, hogy egyes mértékadó nyugat-euró­pai EU-tagállamok mennyire nem ismerik fel: a Nyugat-Balkán ismét Európa puskaporos hordója lehet, ha nem kap valós csatlakozási esélyt, hanem a végtelenségig az előszobában várakoztatják.

Elég csak a nyugtalanító szerb–koszovói feszültségre vagy a három etnikumnak ácsolt, de nem működő boszniai államra gondolni. Nem arról van szó, hogy az uniós csatlakozás egy csapásra mindent megoldana: Magyarország vagy mondjuk Románia esetében sem alakult így. (Sőt több új problémát teremtett.) Hanem arról, hogy Európa – kölcsönös előnyöket kínálva – annál inkább a kezében tarthatja a balkáni folyamatokat, minél kevésbé enged be a vákuumba külső hatalmakat, így Oroszországot, az Egyesült Államokat, Szaúd-Arábiát vagy Katart, hogy etnikai-vallási szimpátiájuk mentén vazallusaikká tegyék az ottani népközösségeket.

Hitegetni márpedig nem lehet a végtelenségig, a kocsmai felirat mintájára kiszögezve a Balkán ajtajára: Felvétel majd holnap! Ez csak feszültséget szül, miközben a mai EU-nak is szüksége van a Balkánra, nem csak fordítva. (Nyugtalanító – és aligha véletlen, hogy szintén a Balkánt érinti – mindeközben az is, hogy a másfél millió magyarnak is otthont adó Románia tizenöt éves EU-tagsága után még mindig szőnyegpiacra illő pitiáner vita folyik Bukarest schengeni csatlakozásáról.)

A 2004-es tízes csatlakozás után sokat emlegették az EU „bővítési fáradtságát”. Most amúgy is itt a tél, szedjenek vitaminokat, hogy egy kicsit felélénküljenek!

Borítókép: Az Európai Unió zászlói lengenek egy épület előtt Brüsszel európai negyedében 2022. augusztus 5-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)