Minek nevezzelek?

Ha most alaposan végiggondoljuk, hogy ez a társaság a tavalyi megsemmisítő választási vereség óta ennyire jutott, egyúttal az ítéletünk is készen áll. Jelenleg a baloldali ellenzék nemcsak tehetetlen, de szemmel láthatóan azt sem tudják felmérni, kik ők, mit akarnak, hova tartanak. Vagy bárki tényleg elhiszi, hogy a Moszkvát, Brüsszelt egy­aránt lefetyelő Gyöngyösi, a politikailag impotens Karácsony, a két értelmes szót kinyögni képtelen Fekete-Győr, meg a szegény Kunhalmi Ágnes a legegyszerűbb alapkérdéseket tisztázni tudná? Amely alapkérdést – roppant szerényen – hadd idézzem vissza saját magam választások után írott cikkéből: mikor ébrednek rá végre, hogy örökre el kellene tűnniük a közéletből, tekintve, hogy tehetségtelenek, alkalmatlanok, örök vesztesek?

Nos, nem eszik ilyen forrón a kását a baloldalon. Nekik ugyanis számtalan más szempontjuk is létezik a hosszú időre elnapolt választási győzelem mellett, hadd említsem ezek között mindenekelőtt a pénzsóvárságot és a hatalmi kényszert. Hogy milyen nagy az étvágy, pontosan jelzi, hogy az összes mandátumvadász és fizetésre ácsingózó kishal átúszkált a Demokratikus Koalíció csendesebb vizeire. Ez a párt persze soha nem változtat nevet, miért is kellene? Ők a Gyurcsány házaspár égisze alatt szilárdan léteznek, roppant elégedettek azzal, hogy módszeresen felfalták az összes baloldali pártot.

Persze a jövőről is akad mondanivaló, olykor Ferenc kigyúlt víziókat reptet fel közönségének remek Facebook-oldalán. Ennyi egyelőre éppen elég ahhoz, hogy legyen mandátum, legyen fizetés. Vagyis jelenleg a DK a kenyérosztás puszta tényéért a legígéretesebb választás a renegátoknak.

Sok előre nem látható esemény zajlik a nemzetközi és a hazai politikában, hetek alatt új helyzetek állnak elő, de ha csak az ellenzék tényleges erejét, színvonalát tekintjük, a következő választásról éppen ők mondják ki máris a végeredményt. Amit az elmúlt évben műveltek itt, politológiai, erkölcsi értelemben egyaránt katasztrófa. Viszont ügyesen változtatnak nevet, azt meg kell hagyni. Végre valami, reménykedjünk, hogy egyszer Márki-Zay kupaktanácsának is jut önálló elnevezés, éppen ideje, ő is megérdemli, ahogyan a többiek is.