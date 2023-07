Perelhetetlen slepp

Nagy lehetett a meleg Strasbourgban is… Tudjuk be ennek is az Európai Parlament minapi döntését. A törvény előtt ugyan mindenki egyenlő – az olasz tárgyalótermekben ezt jókora betűkkel ki is írják –, ám az év 364 többi napján a folyton a jogállamiságon aggódó EP-képviselők most felmentettek egy jól körülhatárolható kört a törvény szigora alól. Nincs még végleges jogszabály – abba a tagállamoknak is lesz beleszólásuk –, de jelen állás szerint az EU korlátozhatja, akár meg is szüntetheti az oknyomozó újságírók és a „civil” társadalom, az úgynevezett nem kormányzati szervezetek (NGO-k) perelhetőségét. Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő a Mandinernek elmondta, a javaslat támogatói szerint az NGO-k közéleti részvételhez való joga erősebb, mint a társadalom bármely tagjának ahhoz fűződő joga, hogy beperelje őket. A jogszabályjavaslatot tevő Európai Bizottság amerikai mintát ültetne a gyakorlatba. Évtizedekkel ezelőtt a tengerentúlon vezették be az úgynevezett slapp-pel szembeni fellépést; a betűszó jelentése: stratégiai pereskedés a közéleti részvétel ellen. Mint amikor például egy vállalat, egy kormány vagy egy gazdag ember rommá perel egy tényfeltáró újságírót, hogy akadályozza a munkáját.

A KSH szerint hazánkban mintegy hatvanezer civil szervezet működik, az egy szervezetre jutó átlagos bevétel évi 49 millió forint.