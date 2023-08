Szép emlékek

Bár a hangulat legnagyobb nyertesei a hazai atléták voltak, a más országok érkezők is élvezték a világbajnokságot. A britek, az olaszok, a németek érezhetően hangosak voltak a lelátón, de a távolabbi Jamaicából is tekintélyes számú szurkolói csapat érkezett Budapestre. A férfi kalapácsvetők külön hangsúlyozták, mennyire örültek, hogy az atlétikán belül olykor mostohán kezelt versenyszám ezúttal a magyar érdekeltségnek köszönhetően kiemelt figyelmet kapott. Ahogy az természetes, egyértelműen Halász Bence kapta a legnagyobb támogatást, de szó sem volt arról, hogy riválisainak ellenszenvre kellett volna számítaniuk. Az egész világbajnokság alatt nem szólt füttyszó, pfujolás a lelátóról, még akkor sem, amikor kalapácsvetőnk egyéni csúcsa helyett az érvénytelen dobást jelző X jelent meg az eredménysorban. Mert az atlétika nem az a sportág, amelyben saját érdekeinket szem előtt tartva a másik kiváló munkájának eredményét próbáljuk aláaknázni, hanem az, amelyikben a versenyzők riválisuk kísérletéhez kérik a tapsot a közönségtől. Amelyikben az egész stadion egy emberként folytja vissza a lélegzetét, amikor Armand Duplantis fellendül a világcsúcsmagasságba, és egy emberként sóhajt csalódottan, amikor épphogy leveri a lécet. Amelyikben az egyenlítői-guineai futó is hatalmas tapsot kap, aki ugyan másodpercekkel elmarad a 800 méteres mezőny összes többi tagjától, de megdönti az egyéni csúcsát, azaz legyőzi saját magát. Amelyikben a gall kakas boldogan kukorékol mások sikereinek is.

Sokan féltették az atlétikai világbajnokságot. Akadtak, akik egyenesen a bukását kívánták. A hazai nyár legmelegebb hete a sportolókat és a nézőket is kihívás elé állította, de a vb szlogenje által beharangozott csoda nem maradt el. S nemcsak néhány világklasszis kiemelkedő teljesítményében öltött testet. Kilenc napon át az atlétika csodálatos világában élhettünk.

Borítókép: atlétikai világbajnokság (Fotó: Kurucz Árpád)