EU-csapda mindenkinek

– Területük?

– Ne kérdezzenek hülyeségeket! Ez a harci helyzettől függ.

– Népességszámuk?

– Ugyanez. Kövessék a napi híreket!

– Hivatalos nyelvük?

– Ukrán. Vannak átképző tanfolyamaink oroszból. Zavarjuk is el őket innen. Újabban már az elnökünk is jól beszél ukránul. Ő sorozatszínész. Jól mímeli a dolgokat.

– Magyarok?

– Népcsoport. Vagy valami olyasminek tartják magukat. Szerhij, segíts már, hogy is mondják magyarul, hol laknak, ott a világ vége után kettővel? Zakarpatszka oblaszty?

Valahogy így fest majd jelen állás szerint a megbeszélések eleje, ha Brüsszel valóban megkezdi az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ám a sorsdöntő a rá következő számos év lehet abban, hogy kiderüljön: milyen eredményre vezetnek ezek a megbeszélések? Északkeleti szomszédunk ugyanis – kárpátaljai nemzettársaik miatt sajnálattal állapítjuk meg – jelenleg fényévekre van attól, hogy érdemben tárgyalhasson az uniós tagságról. Pedig Magyarország a mostaninál sokkal jobb szívvel lenne lelkes ebben az ügyben, ugyanúgy, ahogy a délvidéki magyarok otthona, Szerbia mielőbbi uniós csatlakozását is szorgalmazza. De Ukrajnában minden mutató szerint sokkal rosszabb a helyzet, a háborútól függetlenül is. Németországi vendégpublicistánk maga is tagja volt annak a Bundestag-küldöttségnek, amely a Horn-kormány idején Magyarországon tárgyalva azt az üzenetet hozta: a német parlament akkor támogatja hazánk uniós tagságát, ha maximálisan biztosítottnak látja a német nemzetiség kisebbségi jogait. Ukrajna márpedig a magyarok (és az orosz ajkúak) kárára fittyet hányt az ilyen jogokra. Számos más olyan terület is van az amerikai latifundiumaikon növesztett, majd Európára rázúdított és a közép-európai gazdák érdekeit sértő GMO-terményeiktől kezdve a mindent átható korrupcióig („Szia, uram! Használt amerikai tank érdekel?”), amely alkalmatlanná teszi őket az érdemi európai megméretésre. A nép szolgájában, abban a tévésorozatban, amely Zelenszkijt az elnöki székbe emelte, az ukránok még könnyesre nevetik magukat önnön korrupciójukon. Ma a brüsszeli ukáz szerint európaiként kellene befogadnunk őket.