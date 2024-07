Áradás és habzás

Épül, szépül Magyar Péter szektapártja, a Tisza. Nemrégiben megismertük az új alelnököt, Radnai Márkot. Az interneten közzétett fotón a Duna partján örvendezik egymásnak a két jeles személyiség, Magyar és Radnai, háttérben az Országházzal, amelyet majd két év múlva – reményeik szerint – bevesznek. Feltéve, ha mi, szavazók meg bevesszük, amit Magyarék hirdetnek. (Politikai krédójuk: aki nincs velük, azt a Tóni fizeti.)

Radnai Márknál alkalmasabb figurát nem is találhattak volna a szekta alvezéréül.

Valódi államférfi, komoly intellektüel ő, aki az Alföldi Róbert-féle Átrium alternatív színjátszó körében pallérozódott. Legismertebb rendezése a szép, magyaros című Closer volt, amely annyira pompásan sikerült, hogy még az Élet és Irodalom színikritikusa, Koltai Tamás is kiakadt rajta, mint az ingaóra. Pedig az ÉS-ben aztán nem szívbajosok dolgoznak, köreikben többnyire meghatódnak a progresszív bornírtságoktól. Nos, Radnai rendezése még nekik is sok volt. Képzelhetik, milyen lehetett… Az Át­rium gyorsan le is vette műsorról.

Akkoriban történt, 2015 verőfényes júniusában, hogy a hoppon maradt Radnai Márk rendező a következő, igencsak szívélyes üzenetet küldte Koltai Tamás színikritikusnak:

Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad! Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

Nem tudni, Koltai messzire ment-e, illetve hogy ujjait utóbb eltördelte-e a fölhevült színidirektor. Mindenesetre Radnai azzal mentegetőzött, hogy nagyon föl volt aljzva, hirtelen fölindulásból pattant ki agyából az ujjtördelés ötlete, ám azóta elmúlt, megbánta és szerencsére elnézést kért áldozatától.