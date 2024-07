Fáj nekik Orbán

Tolófájásokat okozott a lengyel baloldali kormánynak Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde. Azóta is nyögnek. Nem bírják kiheverni miniszterelnökünk azon megjegyzését, miszerint a Tusk-kormány képmutató politikát folytat: miközben minket bírálnak az orosz kapcsolatainkért, sunyiban ők is kereskednek Moszkvával. Teofil Bartoszewski lengyel külügyminiszter-helyettesnek adták ki a hálátlan feladatot, hogy tagadja le az oroszokkal való üzletelést. Így is tett, letagadta. Ám a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Néhány kattintással bárki utánanézhet: tavaly a lengyel–orosz kétoldalú kereskedelmi forgalom összértéke 6,3 milliárd dollárra rúgott – mutatott rá Szabó József nyugalmazott diplomata, külpolitikai szakértő.