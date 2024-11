Béremelés ellenviharban

Igazi jó hír, amit Vitályos Eszter kormányszóvivő jelentett be közösségi oldalán arról, hogy a kormány jövőre 20-21 százalékkal emeli a tanári fizetéseket. Különösen annak fényében az, hogy idén is már átlagosan 32,2 százalékkal több bért kaptak a pedagógusok, így már messze nem csupán az ígéretek szintjén teljesül a jövő generációk nevelőinek jobb anyagi megbecsülése, hanem kézzelfogható, pénztárcán és bankszámlán is megmutatkozó valóság.

Mondhatnak bármit az Orbán-kormánnyal nem szimpatizálók, egyet senki sem szokott nagyon kétségbe vonni az ő berkeikben sem: ha bejelentették az emelést, az meg fog történni.

Természetesen megfutják majd a szokásos tisztelet-, jobban mondva tiszteletlenségi köröket arról, hogy hiszik, ha látják. Az is megjósolhatóan előkerül a kötözködéseik során, hogy szerintük nem mindenki egyformán részesül a pluszpénzekből, ám a lelkük legmélyén még a legádázabb kormánytámadók is tudják a hír kézhezvétele után, hogy ez a béremelés bizony maradéktalanul és minden érintett számára megvalósul.