Zelenszkij vádaskodik, zsarol

– Nem mintha megértést kérnék tőled, de… – mondja X., majd sorra veszi a sérelmeit. – Ne gondold, hogy magamat tartom a legfontosabbnak, viszont… – így Y., mielőtt előtérbe tolná saját magát. – Figyelj, Viktor, nem akarok fenyegetőzni, de vannak itt fotók, videók, miegymás… – bratyizik Z., éreztetni akarván szavai súlyát.

Zelenszkij ukrán elnök - Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Szerencsés az az ember, aki a magánéletében még nem szembesült az érzelmi zsarolás és a manipuláció eszköztárával. Z. esetében most helyben is vagyunk – a harmadik esetben már Zelenszkij ukrán elnökről beszélünk –, aki exkluzív interjúnak beállított önkioldásával a Válasz Online-t ajándékozta meg. (Elkészültében Rácz Andrásnak, a „rendkívül objektív” Oroszország-szakértőnek is köszönetet mondanak; e ponton szinte az olvasó kér elnézést, hogy intim pillanatban toppant a szobába.) Zelenszkij olyan ügyesen „gázlángozik” – próbál bennünket elbizonytalanítani, leplezendő a saját szándékait –, hogy ha a fronton is ilyen hatásos lenne, már Szibériában ütnék a muszkát a dicső ukrán csapatok. Mindenesetre emberére talált a magyar közvéleményben, mert mi ez ügyben nem vagyunk jó áldozatok.