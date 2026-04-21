Hatalom fékek nélkül

Tegye föl a kezét, akit meglepetés ért a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen a leendő miniszterelnök, Magyar Péter kormánya tagjainak egy részét ismertette. A nevek borítékolhatók voltak Ruszin-Szendi Romulusz újságírót bántalmazó katonától Kapitány István megszorításokat, megvonásokat előre belengető ex-Shell-vezéren keresztül Kármán András volt erstés alelnökig, aki már szintén jelezte: kivezetnek minden árrésstopot és árstopot. Abban viszont van némi meglepő újdonság, hogy eddig soha nem kiskanalanként adagolták a jövendő tárcatulajdonosok neveit. Márpedig most ez történt: csupán hét új miniszter kilétéről lebbentették fel a fátylat. A tájékoztatón azonban kiderült: azért kellett sort keríteniük erre, hogy alkalom legyen a jobboldali polgárellenes rágalomkampány mielőbbi továbbvitelére. Ilyen szempontból tehát édes mindegy, milyen marionettfigurákat jelentenek be, például kap-e tárcát a genderügyi szakértőjük, Bódis Krisztina, aki azzal tűnt ki, hogy szerinte van, amikor az a jobb, ha valami többe kerül. Mert erre hatalmas szükségük lesz a Brüsszel által küldött 27 pontos, az Orbán-kormány minden lakosságbarát intézkedését likvidáló követeléslista alapján.
Addig persze, amíg a fájdalmas lakosságellenes intézkedések bekövetkeznek, a tábor egyben tartására mindent meg kell tenniük, és ezt szolgálta a tegnapi fenyegetőparti. Mindez kiválóan illusztrálja a következő baloldali kormány hitelességét, egyben kisstílűségét. A Tisza-szekta magas posztra jutott vezére rólunk, a Magyar Nemzetről mint propagandáról emlékezett meg, miután megírtuk, hogy soha nem volt annyi minisztérium, mint a tiszás kormányban lesz. Azt javasolta: az úgymond propaganda jobban nézzen utána, mert ez nem felel meg a valóságnak. Mi pedig azt ajánljuk a nemzetvezetőnek, hogy ne keverje a minisztériumok számát a miniszterekével, hiszen az előbbibe a tárca nélküli miniszterek nem foglaltatnak bele. 1990-ben tíz minisztérium volt, most pedig 16 lesz. Erről ennyit.
Amikor tehát azt írtuk, hogy nem ért senkit meglepetés a tegnapi, inkább pártaktívaként, semmint sajtótájékoztatóként aposztrofálható rendezvényen, nem voltunk teljesen pontosak. Eléggé meglepő, sőt megdöbbentő ugyanis, hogy egy magas közjogi méltóság betöltésére készülő politikus ilyen ordas tájékozatlanságról tegyen tanúbizonyságot.
