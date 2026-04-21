A Helyzet

Hatalom fékek nélkül

Még soha a rendszerváltás óta nem csapott megválasztás előtti kormányfő ilyen fenyegetésorgiát, mint amire Magyar Péter vetemedett.

Magyar Péter 2026. 04. 21. 5:00
Tegye föl a kezét, akit meglepetés ért a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen a leendő miniszterelnök, Magyar Péter kormánya tagjainak egy részét ismertette. A nevek borítékolhatók voltak Ruszin-Szendi Romulusz újságírót bántalmazó katonától Kapitány István megszorításokat, megvonásokat előre belengető ex-Shell-vezéren keresztül Kármán András volt erstés alelnökig, aki már szintén jelezte: kivezetnek minden árrésstopot és árstopot. Abban viszont van némi meglepő újdonság, hogy eddig soha nem kiskanalanként adagolták a jövendő tárcatulajdonosok neveit. Márpedig most ez történt: csupán hét új miniszter kilétéről lebbentették fel a fátylat. A tájékoztatón azonban kiderült: azért kellett sort keríteniük erre, hogy alkalom legyen a jobboldali polgárellenes rágalomkampány mielőbbi továbbvitelére. Ilyen szempontból tehát édes mindegy, milyen marionettfigurákat jelentenek be, például kap-e tárcát a genderügyi szakértőjük, Bódis Krisztina, aki azzal tűnt ki, hogy szerinte van, amikor az a jobb, ha valami többe kerül. Mert erre hatalmas szükségük lesz a Brüsszel által küldött 27 pontos, az Orbán-kormány minden lakosságbarát intézkedését likvidáló követeléslista alapján.

Addig persze, amíg a fájdalmas lakosságellenes intézkedések bekövetkeznek, a tábor egyben tartására mindent meg kell tenniük, és ezt szolgálta a tegnapi fenyegetőparti. Mindez kiválóan illusztrálja a következő baloldali kormány hitelességét, egyben kisstílűségét. A Tisza-szekta magas posztra jutott vezére rólunk, a Magyar Nemzetről mint propagandáról emlékezett meg, miután megírtuk, hogy soha nem volt annyi minisztérium, mint a tiszás kormányban lesz. Azt javasolta: az úgymond propaganda jobban nézzen utána, mert ez nem felel meg a valóságnak. Mi pedig azt ajánljuk a nemzetvezetőnek, hogy ne keverje a minisztériumok számát a miniszterekével, hiszen az előbbibe a tárca nélküli miniszterek nem foglaltatnak bele. 1990-ben tíz minisztérium volt, most pedig 16 lesz. Erről ennyit.

Amikor tehát azt írtuk, hogy nem ért senkit meglepetés a tegnapi, inkább pártaktívaként, semmint sajtótájékoztatóként aposztrofálható rendezvényen, nem voltunk teljesen pontosak. Eléggé meglepő, sőt megdöbbentő ugyanis, hogy egy magas közjogi méltóság betöltésére készülő politikus ilyen ordas tájékozatlanságról tegyen tanúbizonyságot.

A meghökkentő mozzanatok sora azonban itt nem ér véget. Még soha a rendszerváltás óta nem csapott megválasztás előtti kormányfő ilyen fenyegetésorgiát, mint amire Magyar Péter vetemedett. Horn Gyula, Medgyessy Péter, de még Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon sem eresztett meg ilyen fékevesztett rágalomdömpinget a hivatalukból távozó tisztségviselőkkel szemben, mint amit ez a hazugságot hazugságra halmozó és azzal választást nyerő figura. Csak úgy röpködtek a maffiakormány, bűnszervezet, az aljas, embertelen és más, a diktatúra retorikájához tartozó kifejezések, minden ténybeli alátámasztás nélkül – szokás szerint. Nem gondol rá ez a felfuvalkodott hólyag, hogy ha már most tudja az általa beígért vizsgálatok eredményét, akkor mennyi hitele lesz ezeknek?

Kétségtelen viszont, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét már most kiépítik. Fékeket és ellensúlyokat raknának a nem baloldali nyilvánosságra, hisz mi sem lehettünk jelen az eseményen. Csak a kebelbaráti médiumokat engedték be, amelyek hozták is a formájukat. Még a stílus sem új, mert a kommunizmus idején ígérték be így a reakciósok elleni irtóhadjáratokat. Legfeljebb annyi a változás, hogy nem egyetlen Szabad Nép van, hanem több. Vagyis tényleg rendszert akarnak váltani. Vissza az 1990 előtti időkbe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu