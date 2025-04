Nyilatkozott a tulajdonos, aki a Nadapi-rétre hozta az autókat

A történtek megosztják a környék közvéleményét. Van, aki szerint senkinek semmi köze ahhoz, hogy valaki mit tárol a saját telkén, mások aggodalmuknak adtak hangot, hiszen az öreg járművek károsíthatják a közismerten sérülékeny élővilágot, környezetet. Megint mások azt mondják, mivel a telek nincs elkerítve és nincs jelezve, hogy magánterület, a gyerekek számára a törött autóüveg, az elektromos kábelvégek veszélyesek lehetnek.

A helyzet jogi értelemben sem könnyű, hiszen a kérdés az: mit tehet, és mit nem valaki a saját földjén? Köteles Zoltán, Nadap polgármestere korábban a FEOL-nak elmondta:

– A képviselő-testület nagy erőkkel vetette bele magát az ügybe. A Nadapi-rét kiemelten fontos a lakosság és a kirándulók számára is, hiszen különleges természeti értékeket őriz. Védett növényfajok élnek itt, és már 2021 óta dolgozunk azon, hogy helyi védettség alá helyezzük a területet. A célunk, hogy hosszú távon is megőrizzük a rét ökológiai egyensúlyát. A testület tagjai között környezetvédelmi szakemberek is vannak – köztük civil szervezetek aktív tagjai –, akik egységesen azt az álláspontot képviselik, hogy hulladék, így például gépjárműroncs sem kerülhet természetközeli területre. A Nadapon működő környezetvédelmi civil szervezetek hivatalos bejelentést is tettek az illetékes hatóságoknál, és több helyi lakos is jelezte aggodalmát.

A településvezető hangsúlyozta, hogy a közösség tagjai egyre aktívabban szerveződnek annak érdekében, hogy a környezetre veszélyt jelentő járművek elszállítása megtörténjen.

– Az önkormányzat most is, mint mindig, törekszik arra, hogy mindenki számára kielégítő, méltányos megoldás szülessen – hangsúlyozta a polgármester. – Ugyanakkor fontos kimondani: közös felelősségünk természeti értékeink, védett növényeink és állatvilágunk védelme. Nemcsak a jelen, de a jövő generációi miatt sem engedhetjük meg, hogy a Nadapi-rét elvadult, elhanyagolt területté váljon.

Egy keddi bejárással megkezdődött a hivatalos vizsgálat. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya érdeklődésünkre így nyilatkozott: „A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályokban foglalt rendelkezések ugyanúgy vonatkoznak a magántulajdonban lévő területre, mint a nem magántulajdonban lévőkre. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a bejelentés alapján, a társhatóságokkal közösen, azonnal megkezdte az eset kivizsgálását, az eljárás jelenleg még az ellenőrzési szakaszban van. További információ az eljárás lezárulta után adható.”

Sikerült elérni a terület és a járművek tulajdonosát, Vadas Tamás korábban cégvezetőként dolgozott, később vállalkozásokat vezetett. Az autók, amelyeknek érkezése felkavarta a kedélyeket a Nadapi-réten, egy klasszik autó alapítvány kezelésében vannak, amelynek ő a kuratóriumi elnöke.

– Mit szól a felháborodáshoz?

– Ha a nadapi polgármester nem próbálna meg uszító kampányt csinálni a veterán járművekkel szemben, akkor semmi probléma nem lenne, hiszen a járművek a gyermekeim tulajdonában lévő területen vannak, amit éppen a nadapi önkormányzattól vettünk meg 23 évvel ezelőtt. A polgármester azt írta, nem tudja, kik helyezik el az autókat. Érdekes módon, pénteken délelőtt fel tudott hívni és teljes mértékben tájékoztattam az ügyről, ezek után folytatta az uszító kampányt. Én úgy gondolom, itt semmifajta természetkárosítás nincsen, ezek döntően autókarosszériák, néhányban van motor, de egyikben sincs olaj, vagy akkumulátor, semmifajta szivárgás nem várható. Rendezett formában helyezzük el az autókat, ha kell, akkor fóliával, vagy bármivel letakarjuk őket, hogy ne lehessen őket látni még a kilátóból sem. A járművek egy gödörben lesznek elhelyezve, nagyjából ezerötszáz négyzetméteren. Ez a jövő héten befejeződik, utána vadhálóval bekerítjük őket.

– Mennyi autó érkezik még?

– Eredetileg nyolcvan darabot terveztem, mert eladtam egy telephelyet Szigetszentmiklóson, és el kellett hoznom onnan az autókat. Valójában szerintem összesen negyven-ötven közötti számról beszélhetek.

– Sokan a látvány miatt panaszkodnak, de arra is, hogy a kirándulók, vagy a gyerekek számára veszélyes lehet ez a helyzet…

– Ezeket az autókat csak az én területemről lehet látni. Aki pedig az én területemen kirándul, az magánterületen kirándul. Jobb lenne, ha igazán csendben lenne, minek után nem is léphetne be ide.

– Nem gondolt arra, hogy bekeríti a birtokot?

– A jószándékú turistákkal én nem akarok kitolni. Csak azt az ezerötszáz négyzetmétert kívánom elkeríteni, ahol az autók lesznek. De ha az kell a probléma megoldásához, akkor 23 év után lezárom a területet, mert eddig békésen tűrtem, hogy a kutyasétáltatók, vagy a turisták használhassák. Ezt el lehet érni, de egyelőre még nem hoztak ki annyira a béketűrésből. A nadapi polgármesternek semmiféle jogi alapja nincs beleszólni abba, hogy mi történjen ezen a területen. Az autókat én vittem oda személyesen, és egyetlen olyan személlyel sem találkoztam, akinek problémája lett volna. Többször jártak ott emberek, amikor lepakoltam.

– A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a társszervekkel párhuzamosan eljárást indított: felvették önnel a kapcsolatot?

– Nem vették fel a kapcsolatot, de természetesen én majd állok rendelkezésre. Semmiféle környezetvédelmi károkozás nem történik, ezért nyíltan állok az eljárás elé. Úgy gondolom, ki kell derülnie, hogy az egész ügy csak egy felfújt lufi.

