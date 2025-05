50 km/órával csapódott a betonba egy autó Szolnok belvárosában

Megrázó jeleneteket nézhetett végig az a több mint 400 diák, akik a Szolnoki Szakképzési Centrum intézményeiből érkeztek a Jendrassik György Gépipari Technikum udvarára május 9-én. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága és a Szolnoki Szakképzési Centrum a közlekedési kultúra napja alkalmából látványos közlekedésbiztonsági napot rendezett, ahol a Szoljon.hu portál munkatársai is jelen voltak.

Több száz diák nézte izgatottan azt a szimulációt, amely során két autó „ütközött össze” a Gépipari udvarán. Magát a csattanást nem játszották el, de az azt követő események sorozata még úgy is megrázó volt, hogy végig tudtuk, ez csupán „előadás”. A „kiérkező” mentősök ellenőrizték és „stabilizálták” a sérült állapotát miközben „befutottak” a tűzoltók, aki a célszerszámok segítségével elkezdték az autók szétbontását, hogy kiszabadítsák az „áldozatot”.

Aki még sosem volt szemtanúja hasonló jelenetnek – és legtöbbünk szerencsére még sosem volt –, az szorongva kísérte figyelemmel ahogy a lánglovagok betörik a szélvédőt, majd hatalmas vágóeszközökkel levágják az ajtót, hogy a mentősök hozzáférhessenek a kocsiban ragadt személyhez. Ezt követte az áldozat óvatos kiemelése a hordágyra, végül a szakszerű ellátás. Nem volt vér, nem volt pánik, de az egész jelenet – tűzoltóval, mentősökkel – valószínűleg még a TikTok sötét bugyrain edződött fiatalok agyába is beleégett.

Tudták még fokozni a hangulatot

Ám ezzel még nem volt vége a különleges bemutatónak! Miután a mentők és tűzoltók levonultak, Härtlein Károly mutatott be látványos fizikai kísérleteket. Többet között azt is lemodellezte, mekkora erővel üti meg az embert egy kinyíló légzsák. De a legjobbat a végére tartogatták!

Fotó: Mészáros János

Milyen erők hatnak egy autóra, ha 50 km/h sebességgel frontálisan ütközik? Nos, ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk szemléltetni, ha 9,83 m magasságból leejtünk egy személygépkocsit és megnézzük mi marad belőle. Az akciófilmeket idéző jelenetet valószínűleg sok helyről látjuk majd viszont, mert a jelenlévő diákok elkerekedett szemmel rögzítették a jármű becsapódását.

Közlekedési kultúra napja – van még mit tanulnunk

A rendezvényen a látványon túl érdemes volt a figyelni az elhangzottakra is. Kosztyó Gábor rendőr alezredes nyitóbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy milyen sok múlik azon, hogy mennyire vagyunk tudatosak a közlekedés során. Hangsúlyozta azt is, hogy a közlekedésben mindenki részt vesz: gyalogos, biciklis, rolleres, autós, űrhajós. A rendezvény mottója ezért is lett a „Kulturáltan földön-vízen-levegőben...és az űrben!”

Fontos tanács volt az is, hogy ha belecsöppenünk egy balesetbe, akkor mindenek előtt biztosítsuk a saját és a sérültek biztonságát, lehetőségeinkhez képest segítsünk, de amennyiben segíteni nem tudunk, ne hátráltassuk a mentést és az intézkedést főleg azzal ne, hogy személyiségi jogokra és biztonságra fittyet hányva rögzíteni kezdjük a balesetet!



Ha pedig baj van, akkor a 112-es hívószámot tárcsázzuk.



A rendezvényen a fiatalok kipróbálhatták a biztonsági öv szimulátort és a borulás szimulátort. Az utóbbiból megtudhatták, milyen árokba borulni egy autóval. Az iskola egyik tantermében pedig a Magyar Vöröskereszt munkatársaitól lehetett megtanulni az újraélesztés legfontosabb fogásait.

Kitértek az elektromos rollerre is

Ha már a közlekedési kultúráról beszélünk, akkor megkerülhetetlen téma az elektromos roller. Ezúttal is elhangzott, hogy a biztonsági felszerelés viselésének mellőzése nagyon súlyos sérülésekkel jár, már ha valaki „megússza” sérüléssel. Az elmúlt években több haláleset is történt, városunkban pedig balesetekből nem volt hiány mostanában.

Remélhetőleg a látványos rendezvény eléri célját és nem csak gondolkodásra készteti a fiatalokat, de a helyes cselekvésben is segíti majd őket, ha valaha – de ne legyen így – olyan helyzetbe kerülnek, ahol szükség lesz az itt látottakra.

Avar Vanda / szoljon.hu