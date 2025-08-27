Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

autós hírMüncheni AutószalonPeugeot 308Peugeot

Hiába volt az egyik legszebb kompakt autó, így sem kerülte el a ráncfelvarrást

Elérkezett a frissítés ideje a Peugeot 308-asnál is, szerencsére csak az orr-részhez nyúltak hozzá.

2025. 08. 27. 11:42
A fényszórók érdemi része a sötét fészkekben van alul, a nappali fények pedig a hűtőmaszkre rímelnek Forrás: Peugeot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átdolgozott külsőt és hatékonyabb hajtásláncokat kapott a Peugeot alsó-középkategóriás típusa az életciklus felénél esedékes modellfrissítés részeként. A ferdehátú és a kombi karosszériával kapható, 2021 óta piacon lévő, harmadik generációs 308-as az új orr-résznek köszönhetően

 jobban hasonlít az azonos technikára épülő 3008-as és 5008-as szabadidő-autókra, mint korábban. 

Peugeot 308
Hátul minden változat megkapta a korábban csak a GT-n látható látványosabb lámpákat. Forrás: Peugeot

Szépen illeszkednek az új, immár kettéosztott fényszórók nappali fényei a hűtőmaszk megvilágított díszléceihez, a korábbi LED-es „vámpírfogak” eltűntek, 

az oroszlánfejes pajzsembléma pedig háttérvilágítást kapott.

Az új első lökhárító javított az autó légellenállásán, ami pár százalékkal kisebb üzemanyag- vagy áramfogyasztást eredményezett. Belül kevésbé jelentősek a módosítások, új grafikát kapott az infotainment és a digitális műszerfal kijelzője, már OTA-frissítést is tud kapni a fedélzeti rendszer, légtisztító rendszer jár GT felszereltségtől fölfelé, és módosítottak a Alcantara kárpitozáson.

Peugeot 308
A belső tér a 308-as egyik legnagyobb erőssége, nem csoda, hogy nem nagyon nyúltak hozzá. Forrás: Peugeot

A 308-as továbbra is lágy hibrid benzin- és hibridmentes dízelmotorral, benzines plug-in hibridként és tisztán elektromos hajtáslánccal lesz kapható, de apró módosítások a motorválasztékban is történtek. 

Az alap 1,2-es lágy hibrid benzinmotor (e-DC) 136 helyett már 145 lóerős,

és városban a menetidő ötven százalékában nem használja a benzinmotorját. Az 1,5-ös dízel maradt 130 lóerős, és nincs hozzá lágy hibrid rendszer. 

Peugeot 308
A kombinak a csomagtere és a tengelytávja is nagyobb. Forrás: Peugeot

Korábban 180 és 225 lóerős változatban is létezett az 1,6-os benzines turbómotorra épülő konnektoros hibrid változat, mostantól viszont csak egyféle, 195 lóerős változatban kérhető. Mivel a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitását 12,4-ről 17,2 kWh-ra növelték, 

az elektromos hatótáv (WLTP) 65-ről 85 km-re nőtt.

Nincs már kézi váltó egyik motorhoz sem, a benzinesek hat-vagy hétfokozatú dupla kuplungos, a dízel nyolcfokozatú hagyományos automata váltóval készülnek.

Peugeot 308
Már áramot is lehet vételezni az elektromos 308-asból. Forrás: Peugeot

Szintén megnövelték az akkumulátorkapacitását a tisztán elektromos e-308-asnak, a nettó 55,4 kWh a hatékonyabban működő – 156 lóerős – villanymotorral együtt már 450 km hatótávot (WLTP) tesz lehetővé a korábbi 416 km helyett. Száz kW a maximális töltési teljesítmény, az akkumulátor már külső eszközök áramellátására is használható (V2L funkció). Bent megjelentek váltófülek a kormány mögött, amelyekkel a fékenergia-visszatáplálás – és így a motorfékhatás – mértéke változtatható.

Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
Peugeot 308
1/16 Peugeot 308

 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu