Hiába volt az egyik legszebb kompakt autó, így sem kerülte el a ráncfelvarrást

Átdolgozott külsőt és hatékonyabb hajtásláncokat kapott a Peugeot alsó-középkategóriás típusa az életciklus felénél esedékes modellfrissítés részeként. A ferdehátú és a kombi karosszériával kapható, 2021 óta piacon lévő, harmadik generációs 308-as az új orr-résznek köszönhetően

jobban hasonlít az azonos technikára épülő 3008-as és 5008-as szabadidő-autókra, mint korábban.

Hátul minden változat megkapta a korábban csak a GT-n látható látványosabb lámpákat. Forrás: Peugeot

Szépen illeszkednek az új, immár kettéosztott fényszórók nappali fényei a hűtőmaszk megvilágított díszléceihez, a korábbi LED-es „vámpírfogak” eltűntek,

az oroszlánfejes pajzsembléma pedig háttérvilágítást kapott.

Az új első lökhárító javított az autó légellenállásán, ami pár százalékkal kisebb üzemanyag- vagy áramfogyasztást eredményezett. Belül kevésbé jelentősek a módosítások, új grafikát kapott az infotainment és a digitális műszerfal kijelzője, már OTA-frissítést is tud kapni a fedélzeti rendszer, légtisztító rendszer jár GT felszereltségtől fölfelé, és módosítottak a Alcantara kárpitozáson.

A belső tér a 308-as egyik legnagyobb erőssége, nem csoda, hogy nem nagyon nyúltak hozzá. Forrás: Peugeot

A 308-as továbbra is lágy hibrid benzin- és hibridmentes dízelmotorral, benzines plug-in hibridként és tisztán elektromos hajtáslánccal lesz kapható, de apró módosítások a motorválasztékban is történtek.

Az alap 1,2-es lágy hibrid benzinmotor (e-DC) 136 helyett már 145 lóerős,

és városban a menetidő ötven százalékában nem használja a benzinmotorját. Az 1,5-ös dízel maradt 130 lóerős, és nincs hozzá lágy hibrid rendszer.

A kombinak a csomagtere és a tengelytávja is nagyobb. Forrás: Peugeot

Korábban 180 és 225 lóerős változatban is létezett az 1,6-os benzines turbómotorra épülő konnektoros hibrid változat, mostantól viszont csak egyféle, 195 lóerős változatban kérhető. Mivel a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitását 12,4-ről 17,2 kWh-ra növelték,

az elektromos hatótáv (WLTP) 65-ről 85 km-re nőtt.

Nincs már kézi váltó egyik motorhoz sem, a benzinesek hat-vagy hétfokozatú dupla kuplungos, a dízel nyolcfokozatú hagyományos automata váltóval készülnek.

Már áramot is lehet vételezni az elektromos 308-asból. Forrás: Peugeot

Szintén megnövelték az akkumulátorkapacitását a tisztán elektromos e-308-asnak, a nettó 55,4 kWh a hatékonyabban működő – 156 lóerős – villanymotorral együtt már 450 km hatótávot (WLTP) tesz lehetővé a korábbi 416 km helyett. Száz kW a maximális töltési teljesítmény, az akkumulátor már külső eszközök áramellátására is használható (V2L funkció). Bent megjelentek váltófülek a kormány mögött, amelyekkel a fékenergia-visszatáplálás – és így a motorfékhatás – mértéke változtatható.